https://ria.ru/20230330/akselerator-1861970959.html

РЭЦ и Костромская область запустят акселератор для региональных компаний

РЭЦ и Костромская область запустят акселератор для региональных компаний - РИА Новости, 30.03.2023

РЭЦ и Костромская область запустят акселератор для региональных компаний

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и власти Костромской области запустят экспортный акселератор для региональных компаний, сообщает центр. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T19:43

2023-03-30T19:43

2023-03-30T19:55

костромская область

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и власти Костромской области запустят экспортный акселератор для региональных компаний, сообщает центр."Российский экспортный центр и Костромская область договорились совместно работать над развитием экспорта региона. Соответствующее соглашение в рамках Дня Костромской области в Российском экспортном центре подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Костромской области Сергей Ситников", - говорится в сообщении.Так, Российский экспортный центр совместно с администрацией региона разработает и запустит акселератор для компаний из списка МСП, которые ориентированы на экспорт, чтобы вывести их на зарубежные рынки.Также РЭЦ и Костромская область будут вместе актуализировать действующие меры поддержки экспортеров и создавать новые инструменты, информировать локальные компании о том, как государство и региональные власти могут помочь с выходом на внешние рынки, а также сформируют базу лучших местных практик содействия развитию несырьевого неэнергетического экспорта.Кроме того, стороны договорились об организации международных бизнес-миссий, в том числе с участием представительств РЭЦ."Сотрудничество с Российским экспортными центром позволит нам усовершенствовать систему поддержки экспорта, воспользоваться компетенциями РЭЦ и сделать ее более эффективной и вовлечь максимальное количество компаний во внешнеэкономическую деятельность", — сказал Ситников."Конструктивное сотрудничество с РЭЦ придаст новый импульс развитию экспортного потенциала Костромской области, что будет способствовать росту товарооборота с дружественными странами, а как следствие и повышению доходов регионального бюджета, увеличению количества рабочих мест и улучшению благосостояния костромичей", — отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев.

https://ria.ru/20230330/produktsiya-1861918627.html

https://ria.ru/20230310/pavilony-1857084309.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

костромская область, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)