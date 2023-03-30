https://ria.ru/20230330/akselerator-1861970959.html
РЭЦ и Костромская область запустят акселератор для региональных компаний
РЭЦ и Костромская область запустят акселератор для региональных компаний - РИА Новости, 30.03.2023
РЭЦ и Костромская область запустят акселератор для региональных компаний
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и власти Костромской области запустят экспортный акселератор для региональных компаний, сообщает центр. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:43
2023-03-30T19:43
2023-03-30T19:55
костромская область
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973105_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3d8bba9a7e53a39b9d5c8040594087f5.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и власти Костромской области запустят экспортный акселератор для региональных компаний, сообщает центр."Российский экспортный центр и Костромская область договорились совместно работать над развитием экспорта региона. Соответствующее соглашение в рамках Дня Костромской области в Российском экспортном центре подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Костромской области Сергей Ситников", - говорится в сообщении.Так, Российский экспортный центр совместно с администрацией региона разработает и запустит акселератор для компаний из списка МСП, которые ориентированы на экспорт, чтобы вывести их на зарубежные рынки.Также РЭЦ и Костромская область будут вместе актуализировать действующие меры поддержки экспортеров и создавать новые инструменты, информировать локальные компании о том, как государство и региональные власти могут помочь с выходом на внешние рынки, а также сформируют базу лучших местных практик содействия развитию несырьевого неэнергетического экспорта.Кроме того, стороны договорились об организации международных бизнес-миссий, в том числе с участием представительств РЭЦ."Сотрудничество с Российским экспортными центром позволит нам усовершенствовать систему поддержки экспорта, воспользоваться компетенциями РЭЦ и сделать ее более эффективной и вовлечь максимальное количество компаний во внешнеэкономическую деятельность", — сказал Ситников."Конструктивное сотрудничество с РЭЦ придаст новый импульс развитию экспортного потенциала Костромской области, что будет способствовать росту товарооборота с дружественными странами, а как следствие и повышению доходов регионального бюджета, увеличению количества рабочих мест и улучшению благосостояния костромичей", — отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев.
https://ria.ru/20230330/produktsiya-1861918627.html
https://ria.ru/20230310/pavilony-1857084309.html
костромская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973105_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c06c2db12f4acdc64bac3dd9a89c1dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Костромская область, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и власти Костромской области запустят экспортный акселератор для региональных компаний, сообщает центр.
"Российский экспортный центр и Костромская область договорились совместно работать над развитием экспорта региона. Соответствующее соглашение в рамках Дня Костромской области в Российском экспортном центре подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
и губернатор Костромской области Сергей Ситников
", - говорится в сообщении.
Так, Российский экспортный центр совместно с администрацией региона разработает и запустит акселератор для компаний из списка МСП, которые ориентированы на экспорт, чтобы вывести их на зарубежные рынки.
РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны
Также РЭЦ и Костромская область будут вместе актуализировать действующие меры поддержки экспортеров и создавать новые инструменты, информировать локальные компании о том, как государство и региональные власти могут помочь с выходом на внешние рынки, а также сформируют базу лучших местных практик содействия развитию несырьевого неэнергетического экспорта.
Кроме того, стороны договорились об организации международных бизнес-миссий, в том числе с участием представительств РЭЦ.
«
"Заключенное соглашение в свою очередь станет флагманом нашего сотрудничества и драйвером развития внешнеэкономической деятельности Костромской области, что, как следствие, будет способствовать наращиванию финансово-экономических показателей региона. Уверена, что оно положит основу для преодоления экспортных барьеров Костромской области и поможет реализовать экспортный потенциал данного региона наиболее эффективно", - отметила Никишина.
"Сотрудничество с Российским экспортными центром позволит нам усовершенствовать систему поддержки экспорта, воспользоваться компетенциями РЭЦ и сделать ее более эффективной и вовлечь максимальное количество компаний во внешнеэкономическую деятельность", — сказал Ситников.
"Конструктивное сотрудничество с РЭЦ придаст новый импульс развитию экспортного потенциала Костромской области, что будет способствовать росту товарооборота с дружественными странами, а как следствие и повышению доходов регионального бюджета, увеличению количества рабочих мест и улучшению благосостояния костромичей", — отметил заместитель председателя Совета Федерации
РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев.
Квас, чай и маринованные огурцы появятся в российских павильонах за рубежом