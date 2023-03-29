https://ria.ru/20230329/zaes-1861561333.html

МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 29.03.2023

МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси

Новая концепция защиты Запорожской АЭС предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции, в отличие от того, что предусматривал прежний план, заявил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:40

2023-03-29T14:40

2023-03-29T16:46

магатэ

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

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рафаэль гросси

росэнергоатом

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ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Новая концепция защиты Запорожской АЭС предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции, в отличие от того, что предусматривал прежний план, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что продолжает работать с Москвой и Киевом для реализации мер по защите станции. По его словам, ЗАЭС не должна подвергаться обстрелам и быть военной целью.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию атомной станции.Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть необходимость его защиты во время военного конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметил, что в обозримом графике контактов Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы.МАГАТЭ неоднократно подчеркивало необходимость создать зону безопасности вокруг станции.

https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html

https://ria.ru/20230329/zaes-1861459603.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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