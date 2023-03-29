МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Новая концепция защиты Запорожской АЭС предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции, в отличие от того, что предусматривал прежний план, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
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"Были и есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", — сказал руководитель организации.
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию атомной станции.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
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© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (второй справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (второй справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
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© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
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Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (второй справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
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Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть необходимость его защиты во время военного конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметил, что в обозримом графике контактов Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
МАГАТЭ неоднократно подчеркивало необходимость создать зону безопасности вокруг станции.