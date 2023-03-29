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МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 29.03.2023
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14:40 29.03.2023 (обновлено: 16:46 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zaes-1861561333.html
МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 29.03.2023
МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси
Новая концепция защиты Запорожской АЭС предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции, в отличие от того, что предусматривал прежний план, заявил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:40
2023-03-29T16:46
магатэ
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
росэнергоатом
запорожская область
россия
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Новая концепция защиты Запорожской АЭС предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции, в отличие от того, что предусматривал прежний план, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что продолжает работать с Москвой и Киевом для реализации мер по защите станции. По его словам, ЗАЭС не должна подвергаться обстрелам и быть военной целью.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию атомной станции.Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть необходимость его защиты во время военного конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметил, что в обозримом графике контактов Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы.МАГАТЭ неоднократно подчеркивало необходимость создать зону безопасности вокруг станции.
https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html
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магатэ, запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси, росэнергоатом, запорожская область, россия, украина, энергодар, москва, дмитрий песков, владимир путин, киев
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Росэнергоатом, Запорожская область, Россия, Украина, Энергодар, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Киев
МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, заявил Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Новая концепция защиты Запорожской АЭС предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции, в отличие от того, что предусматривал прежний план, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«

"Были и есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", — сказал руководитель организации.

Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что продолжает работать с Москвой и Киевом для реализации мер по защите станции. По его словам, ЗАЭС не должна подвергаться обстрелам и быть военной целью.
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию атомной станции.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
Члены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
© РИА Новости
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1 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (второй справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (второй справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (второй справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
© РИА Новости
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2 из 3
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (справа) и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть необходимость его защиты во время военного конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметил, что в обозримом графике контактов Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных.
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
МАГАТЭ неоднократно подчеркивало необходимость создать зону безопасности вокруг станции.
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреРафаэль ГроссиРосэнергоатомЗапорожская областьРоссияУкраинаЭнергодарМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинКиев
 
 
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