https://ria.ru/20230329/voda-1861500259.html

В Дагестане более 30 тысяч человек на полтора дня остались без воды

В Дагестане более 30 тысяч человек на полтора дня остались без воды - РИА Новости, 29.03.2023

В Дагестане более 30 тысяч человек на полтора дня остались без воды

Авария на магистральном водоводе на полтора дня оставила без воды более 30 тысяч жителей дагестанского Буйнакска, сообщили в администрации города. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:29

2023-03-29T12:29

2023-03-29T12:29

происшествия

буйнакск

жкх

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Авария на магистральном водоводе на полтора дня оставила без воды более 30 тысяч жителей дагестанского Буйнакска, сообщили в администрации города. "Двадцать девятого марта в 06.30 на пульт диспетчера ЕДДС поступил звонок от начальника "МУП Буйнакскгорводоканал" о том, что произошла авария на магистральном водоводе Чиркей - Буйнакск. Под отключение попадают 23 социально значимых объекта, 30 805 человек, из них 10 268 детей", - сообщается в информационном донесении мэрии Буйнакска. По данным администрации, в аварийно-восстановительных работах задействовано восемь человек, четыре единицы техники. Ориентировочное время завершения работ - 30 марта в 17.00.

https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html

буйнакск

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, буйнакск, жкх, россия, республика дагестан