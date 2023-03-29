https://ria.ru/20230329/voda-1861500259.html
В Дагестане более 30 тысяч человек на полтора дня остались без воды
В Дагестане более 30 тысяч человек на полтора дня остались без воды - РИА Новости, 29.03.2023
В Дагестане более 30 тысяч человек на полтора дня остались без воды
Авария на магистральном водоводе на полтора дня оставила без воды более 30 тысяч жителей дагестанского Буйнакска, сообщили в администрации города. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:29
2023-03-29T12:29
2023-03-29T12:29
происшествия
буйнакск
жкх
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Авария на магистральном водоводе на полтора дня оставила без воды более 30 тысяч жителей дагестанского Буйнакска, сообщили в администрации города. "Двадцать девятого марта в 06.30 на пульт диспетчера ЕДДС поступил звонок от начальника "МУП Буйнакскгорводоканал" о том, что произошла авария на магистральном водоводе Чиркей - Буйнакск. Под отключение попадают 23 социально значимых объекта, 30 805 человек, из них 10 268 детей", - сообщается в информационном донесении мэрии Буйнакска. По данным администрации, в аварийно-восстановительных работах задействовано восемь человек, четыре единицы техники. Ориентировочное время завершения работ - 30 марта в 17.00.
https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, буйнакск, жкх, россия, республика дагестан
Происшествия, Буйнакск, ЖКХ, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане более 30 тысяч человек на полтора дня остались без воды
Более 30 тысяч жителей дагестанского Буйнакска на полтора дня остались без воды
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Авария на магистральном водоводе на полтора дня оставила без воды более 30 тысяч жителей дагестанского Буйнакска, сообщили в администрации города.
"Двадцать девятого марта в 06.30 на пульт диспетчера ЕДДС поступил звонок от начальника "МУП Буйнакскгорводоканал" о том, что произошла авария на магистральном водоводе Чиркей - Буйнакск. Под отключение попадают 23 социально значимых объекта, 30 805 человек, из них 10 268 детей", - сообщается в информационном донесении мэрии Буйнакска.
По данным администрации, в аварийно-восстановительных работах задействовано восемь человек, четыре единицы техники. Ориентировочное время завершения работ - 30 марта в 17.00.
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