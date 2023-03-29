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В Госдуме допустили выступление Путина на заседании Совета законодателей
В Госдуме допустили выступление Путина на заседании Совета законодателей - РИА Новости, 29.03.2023
В Госдуме допустили выступление Путина на заседании Совета законодателей
Парламентарии не исключают выступление главы государства Владимира Путина на Совете законодателей 27 апреля, заявил РИА Новости первый замглавы конституционного РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:57
2023-03-29T13:57
2023-03-29T13:57
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Парламентарии не исключают выступление главы государства Владимира Путина на Совете законодателей 27 апреля, заявил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков. Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин сообщил РИА Новости, что заседание Совета законодателей запланировано на 27 апреля – в День парламентаризма, в Санкт-Петербурге. "Будет ли Владимир Владимирович нам неведомо... Мы просто не исключаем, что он может использовать эту трибуну", - отметил Синельщиков. Совет законодателей в прошлом году прошел 27 апреля. Под председательством спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина участники обсудили реализацию плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ, а также меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов. Участие в мероприятии принимал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства традиционно посещает это мероприятие.
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Политика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Юрий Синельщиков, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Госдуме допустили выступление Путина на заседании Совета законодателей
Депутат Синельщиков допустил, что Путин может выступить на Совете законодателей 27 апреля