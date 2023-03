Удар по Казахстану: ученые повысили вероятность катастрофических событий

© J. GARVIN, C. TUCKER, C. ANDERSON, D. SLAYBACK, AND D. MCCLAIN/NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER; MAXAR WORLDVIEW; EARTHDEM; NASA PLANETARY DEFENSE COORDINATION OFFICE Кратер Жаманшин в Казахстане. Диаметр — 13 километров (черная линия). Возможный диаметр, по расчетам Джеймса Гарвина, — 30 километров (красная линия)