https://ria.ru/20230329/meteorit-1861307810.html

Удар по Казахстану: ученые повысили вероятность катастрофических событий

Удар по Казахстану: ученые повысили вероятность катастрофических событий - РИА Новости, 29.03.2023

Удар по Казахстану: ученые повысили вероятность катастрофических событий

Метеорит, способный уничтожить человеческую цивилизацию, упадет на Землю раньше, чем думали. На чем основаны новые расчеты и что об этом говорит научное... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

2023-03-29T11:36

наука

космос - риа наука

земля

мексика

никарагуа

наса

российская академия наук

оксфордский университет

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Метеорит, способный уничтожить человеческую цивилизацию, упадет на Землю раньше, чем думали. На чем основаны новые расчеты и что об этом говорит научное сообщество — в материале РИА Новости."Столкновения будут"Гибель человечества в результате удара из космоса — один из самых популярных сценариев конца света. И вполне возможных. Как утверждал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов, в будущем обязательно произойдут "столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет".Динозавры вымерли 66,5 миллиона лет назад, скорее всего, из-за метеорита. Он оставил в Мексике кратер Чиксулуб диаметром 17-20 километров. По словам Митрофанова, подобное событие наверняка повторится в течение следующих 100 миллионов лет.Но в ближайшее время это вряд ли произойдет. В 2015-м шведский Фонд глобальных проблем совместно с Институтом будущего человечества Оксфордского университета назвали 12 главных планетарных рисков на предстоящие 100 лет. Столкновение Земли с крупным небесным телом заняло девятое место — после восстания искусственного интеллекта, ядерной войны, пандемии и других угроз. Вероятность катастрофического удара из космоса — одна сотая процента.Похоже, эти прогнозы придется пересмотреть в худшую сторону.В десять раз сильнее атомной бомбыЧтобы оценить вероятность падения больших метеоритов на Землю, ученые изучают крупные ударные кратеры на планете. Размеры комического объекта определяют по диаметру воронки. Затем частоту сильных импактных событий экстраполируют.Джеймс Гарвин из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА пришел к выводу, что расчеты вели неправильно. По его мнению, четыре известных ударных кратера в разных частях планеты на самом деле намного больше. Соответственно, крупнее и объекты, оставившие эти следы. Таким образом, опасность катастрофы гораздо выше.Гарвин и его коллеги воспользовались каталогом спутниковых снимков компании Planet. Это частная организация, созданная бывшими сотрудниками НАСА. В ее распоряжении — флот из 200 маленьких орбитальных аппаратов, так называемых кубсатов. Каждый — с мощным телескопом. Система дает "картинку" с разрешением три с половиной метра.На основе тысячи перекрывающих друг друга изображений ученые создали 3D-карту кратеров. Добавили данные двух высотомерных лазеров НАСА, один из которых "видит" и сквозь леса. Удалили с карты все, что не связано с ударными событиями. И применили алгоритм, разработанный Гарвином для поиска кольцевых структур на Марсе.Небольшие кратеры не показали аномалий. А вокруг четырех крупных возрастом около миллиона лет — Жаманшин (Казахстан), Пантасма (Никарагуа), Босумтви (Гана) и Иттуральде (Мексика) — выявили по еще одному кольцу вдвое больше.В частности, кратер Жаманшин — 13 километров. Однако Гарвин обнаружил у него внешний обод диаметром 30 километров. Пантасма в Никарагуа "вырос" с 14,8 до 35,2 километра.Произошедшие там взрывы — от 300 до 700 мегатонн. Это на порядок больше, чем у мощнейшего в мире ядерного боеприпаса — советской "Царь-бомбы" АН602 (50-60 мегатонн)."Достаточно для того, чтобы выбросить часть атмосферы Земли в космос. Хотя эти удары не были такими разрушительными, как воздействие метеорита, убившего динозавров, они могли повлиять на глобальный климат и вызвать локальные вымирания", — пишет Science.Ставки слишком высокиНаучное сообщество отнеслось к этим результатам с осторожностью. По мнению планетолога из Университета Пердью (США) Брэндона Джонсона, внешние кольца кратеров, если они действительно существуют, могли быть образованы выбросами после ударов. Гарвин возражает: вряд ли гряда обломков сохранилась бы за миллион лет. Изменчивость кратеров он объясняет сильной эрозией.Согласно предыдущим расчетам, которые, помимо наземных данных, учитывали также число крупных кратеров на Луне и размеры потенциально опасных астероидов на околоземной орбите, метеорит размером в километр или больше сталкивается с планетой каждые 600-700 тысяч лет.По Гарвину, только за последний миллион лет четыре таких объекта врезались в континенты (то есть раз в 250 тысяч лет). А ведь две трети планеты покрыты водой. Значит, на самом деле на Землю упало значительно больше опасных метеоритов.Гарвин признает, что его команда пока "ничего не доказала" и для подтверждения результатов нужны полевые исследования. В этом другие ученые, в том числе скептики, с ним согласны: ставки слишком высоки, чтобы игнорировать эту гипотезу.

https://ria.ru/20230307/dart-1856185789.html

https://ria.ru/20221113/prognozy-1830927122.html

https://ria.ru/20230128/bomba-1847369368.html

земля

мексика

никарагуа

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космос - риа наука, земля, мексика, никарагуа, наса, российская академия наук, оксфордский университет, метеориты, астероиды, динозавры