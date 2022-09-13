https://ria.ru/20220913/chelovechestvo-1816568762.html

Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет

Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет - РИА Новости, 13.09.2022

Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет

Человечество обязательно вымрет, как вымерли когда-то динозавры, возможно, даже в течение ближайших 100 миллионов лет, считает руководитель отдела ядерной... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:28

2022-09-13T18:28

2022-09-13T18:37

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Человечество обязательно вымрет, как вымерли когда-то динозавры, возможно, даже в течение ближайших 100 миллионов лет, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов."В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет", - сказал Митрофанов на научном семинаре в Москве.Он уточнил, что, возможно, на Земле произойдет нечто подобное тому, что когда-то "не пережили динозавры". При этом ученый добавил, что подобные события могут случаться достаточно часто, например, каждые 100 миллионов лет.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

земля, москва, российская академия наук, россия, общество