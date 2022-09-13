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Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет - РИА Новости, 13.09.2022
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Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет
Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет - РИА Новости, 13.09.2022
Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет
Человечество обязательно вымрет, как вымерли когда-то динозавры, возможно, даже в течение ближайших 100 миллионов лет, считает руководитель отдела ядерной... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:28
2022-09-13T18:37
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российская академия наук
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Человечество обязательно вымрет, как вымерли когда-то динозавры, возможно, даже в течение ближайших 100 миллионов лет, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов."В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет", - сказал Митрофанов на научном семинаре в Москве.Он уточнил, что, возможно, на Земле произойдет нечто подобное тому, что когда-то "не пережили динозавры". При этом ученый добавил, что подобные события могут случаться достаточно часто, например, каждые 100 миллионов лет.
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земля, москва, российская академия наук, россия, общество
Земля, Москва, Российская академия наук, Россия, Общество
18:28 13.09.2022 (обновлено: 18:37 13.09.2022)
 
Ученый РАН допустил, что человечество вымрет в ближайшие сто миллионов лет

Завотделом РАН Митрофанов: человечество может вымереть в ближайшие сто миллионов лет

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Человечество обязательно вымрет, как вымерли когда-то динозавры, возможно, даже в течение ближайших 100 миллионов лет, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
"В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет", - сказал Митрофанов на научном семинаре в Москве.
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Он уточнил, что, возможно, на Земле произойдет нечто подобное тому, что когда-то "не пережили динозавры". При этом ученый добавил, что подобные события могут случаться достаточно часто, например, каждые 100 миллионов лет.
 
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