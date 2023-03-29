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В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:58 29.03.2023 (обновлено: 08:23 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/melitopol-1861428399.html
В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ
В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ
Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после обстрела со стороны украинских войск прекращена, идут восстановительные работы, говорится в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:58
2023-03-29T08:23
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после обстрела со стороны украинских войск прекращена, идут восстановительные работы, говорится в сообщении РИА Новости председателя движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска нанесли рано утром в среду удар по железнодорожному депо в Мелитополе, по предварительной информации, пострадавших нет."Повреждены объекты инфраструктуры. Город аварийно обесточен после обстрела", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, в настоящее время идут восстановительные работы.
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происшествия, мелитополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Вооруженные силы Украины
В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ

В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после обстрела со стороны украинских войск прекращена, идут восстановительные работы, говорится в сообщении РИА Новости председателя движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска нанесли рано утром в среду удар по железнодорожному депо в Мелитополе, по предварительной информации, пострадавших нет.
"Повреждены объекты инфраструктуры. Город аварийно обесточен после обстрела", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в настоящее время идут восстановительные работы.
«
"Предварительно удар по гражданской инфраструктуре города наносился из американской РСЗО HIMARS", - сказал Рогов.
"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь
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Попытка артиллерийского обстрела Мелитополя со стороны ВСУ была зафиксирована в 08:15 в понедельник.

Здание, пострадавшее в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

Попытка артиллерийского обстрела Мелитополя со стороны ВСУ была зафиксирована в 08:15 в понедельник.

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Повреждено несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж на проспекте 50-летия Победы. Пострадали четыре человека.

Жители Мелитополя эвакуируются во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

Повреждено несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж на проспекте 50-летия Победы. Пострадали четыре человека.

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2 из 8
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За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты были в аудиториях.

Обломки здания, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты были в аудиториях.

© РИА Новости
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Учащихся эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

Последствия обстрела Мелитополя

Учащихся эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

© РИА Новости
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4 из 8
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Еще один снаряд упал в районе авиагородка.

Последствия обстрела Мелитополя

Еще один снаряд упал в районе авиагородка.

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 8
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По Мелитополю били управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Обломки здания, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

По Мелитополю били управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

© РИА Новости
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6 из 8
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Украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, убежден Рогов.

Спасатели и военнослужащие на одной из улиц, пострадавших в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Мелитополе

Украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, убежден Рогов.

© РИА Новости
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7 из 8
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"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", — сказал Владимир Рогов.

Здание колледжа в Мелитополе, пострадавшее в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", — сказал Владимир Рогов.

© РИА Новости
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8 из 8

Попытка артиллерийского обстрела Мелитополя со стороны ВСУ была зафиксирована в 08:15 в понедельник.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Повреждено несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж на проспекте 50-летия Победы. Пострадали четыре человека.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты были в аудиториях.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Учащихся эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 8

Еще один снаряд упал в районе авиагородка.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

По Мелитополю били управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, убежден Рогов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", — сказал Владимир Рогов.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольВооруженные силы Украины
 
 
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