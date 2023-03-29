https://ria.ru/20230329/melitopol-1861428399.html

В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ

В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023

В Мелитополе прекратили подачу электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ

Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после обстрела со стороны украинских войск прекращена, идут восстановительные работы, говорится в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:58

2023-03-29T07:58

2023-03-29T08:23

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после обстрела со стороны украинских войск прекращена, идут восстановительные работы, говорится в сообщении РИА Новости председателя движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска нанесли рано утром в среду удар по железнодорожному депо в Мелитополе, по предварительной информации, пострадавших нет."Повреждены объекты инфраструктуры. Город аварийно обесточен после обстрела", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, в настоящее время идут восстановительные работы.

мелитополь

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происшествия, мелитополь, вооруженные силы украины