Попытка артиллерийского обстрела Мелитополя со стороны ВСУ была зафиксирована в 08:15 в понедельник.
Попытка артиллерийского обстрела Мелитополя со стороны ВСУ была зафиксирована в 08:15 в понедельник.
Повреждено несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж на проспекте 50-летия Победы. Пострадали четыре человека.
Повреждено несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж на проспекте 50-летия Победы. Пострадали четыре человека.
За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты были в аудиториях.
За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты были в аудиториях.
Учащихся эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.
Учащихся эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.
Еще один снаряд упал в районе авиагородка.
По Мелитополю били управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По Мелитополю били управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, убежден Рогов.
Украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, убежден Рогов.
"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", — сказал Владимир Рогов.
"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", — сказал Владимир Рогов.