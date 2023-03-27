https://ria.ru/20230327/melitopol-1860870192.html

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь - РИА Новости, 27.03.2023

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь

Украинские войска ударили управляемыми ракетами по Мелитополю, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:04

2023-03-27T12:04

2023-03-27T18:08

фото

специальная военная операция на украине

мелитополь

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Украинские войска ударили управляемыми ракетами по Мелитополю, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

мелитополь

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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