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"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 27.03.2023 (обновлено: 18:08 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/melitopol-1860870192.html
"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь
"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь - РИА Новости, 27.03.2023
"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь
Украинские войска ударили управляемыми ракетами по Мелитополю, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.03.2023
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специальная военная операция на украине
мелитополь
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Украинские войска ударили управляемыми ракетами по Мелитополю, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
мелитополь
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фото, фото, мелитополь
Фото, Специальная военная операция на Украине, Мелитополь

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков": ВСУ атаковали Мелитополь

Читать ria.ru в
Украинские войска ударили управляемыми ракетами по Мелитополю, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Попытка артиллерийского обстрела Мелитополя со стороны ВСУ была зафиксирована в 08:15 в понедельник.

Здание, пострадавшее в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

Попытка артиллерийского обстрела Мелитополя со стороны ВСУ была зафиксирована в 08:15 в понедельник.

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1 из 8
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Повреждено несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж на проспекте 50-летия Победы. Пострадали четыре человека.

Жители Мелитополя эвакуируются во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

Повреждено несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж на проспекте 50-летия Победы. Пострадали четыре человека.

© РИА Новости
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2 из 8
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За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты были в аудиториях.

Обломки здания, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты были в аудиториях.

© РИА Новости
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3 из 8
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Учащихся эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

Последствия обстрела Мелитополя

Учащихся эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

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4 из 8
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Еще один снаряд упал в районе авиагородка.

Последствия обстрела Мелитополя

Еще один снаряд упал в районе авиагородка.

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 8
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По Мелитополю били управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Обломки здания, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

По Мелитополю били управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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6 из 8
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Украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, убежден Рогов.

Спасатели и военнослужащие на одной из улиц, пострадавших в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Мелитополе

Украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, убежден Рогов.

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"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", — сказал Владимир Рогов.

Здание колледжа в Мелитополе, пострадавшее в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", — сказал Владимир Рогов.

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Специальная военная операция на УкраинеФотоМелитополь
 
 
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