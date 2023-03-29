https://ria.ru/20230329/melitopol-1861422762.html

Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе

Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе - РИА Новости, 29.03.2023

Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе

Украинские войска обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, сообщил журналистам представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:30

2023-03-29T06:30

2023-03-29T08:46

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

вооруженные силы украины

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, сообщил журналистам представитель экстренных служб. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что при обстреле получили повреждения объекты инфраструктуры, а Мелитополь остался без света."Город аварийно обесточен после обстрела", — сказал он РИА Новости.По словам Рогова, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. Сейчас идут восстановительные работы.

https://ria.ru/20230328/donetsk-1861169882.html

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происшествия, мелитополь, вооруженные силы украины, россия