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Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе - РИА Новости, 29.03.2023
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе
Украинские войска обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, сообщил журналистам представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:30
2023-03-29T06:30
2023-03-29T08:46
специальная военная операция на украине
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мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, сообщил журналистам представитель экстренных служб. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что при обстреле получили повреждения объекты инфраструктуры, а Мелитополь остался без света."Город аварийно обесточен после обстрела", — сказал он РИА Новости.По словам Рогова, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. Сейчас идут восстановительные работы.
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происшествия, мелитополь, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе
Украинские боевики обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
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"По предварительной информации, <…> в 5:30 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет", — сказал он.
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что при обстреле получили повреждения объекты инфраструктуры, а Мелитополь остался без света.
"Город аварийно обесточен после обстрела", — сказал он РИА Новости.
По словам Рогова, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. Сейчас идут восстановительные работы.
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