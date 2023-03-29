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Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:30 29.03.2023 (обновлено: 08:46 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/melitopol-1861422762.html
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе - РИА Новости, 29.03.2023
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе
Украинские войска обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, сообщил журналистам представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:30
2023-03-29T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
вооруженные силы украины
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, сообщил журналистам представитель экстренных служб. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что при обстреле получили повреждения объекты инфраструктуры, а Мелитополь остался без света."Город аварийно обесточен после обстрела", — сказал он РИА Новости.По словам Рогова, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. Сейчас идут восстановительные работы.
https://ria.ru/20230328/donetsk-1861169882.html
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происшествия, мелитополь, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе

Украинские боевики обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
«

"По предварительной информации, <…> в 5:30 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет", — сказал он.

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что при обстреле получили повреждения объекты инфраструктуры, а Мелитополь остался без света.
"Город аварийно обесточен после обстрела", — сказал он РИА Новости.
По словам Рогова, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. Сейчас идут восстановительные работы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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