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Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме - РИА Новости, 29.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:30 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/kino-1861578305.html
Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме
Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме - РИА Новости, 29.03.2023
Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме
О Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" сняли двухсерийный документальный фильм, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:30
2023-03-29T18:30
культура
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музыка
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. О Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" сняли двухсерийный документальный фильм, сообщает пресс-служба проекта. Героями картины стали участники группы "Король и Шут": Александр Балунов "Балу", Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер команды "КняZz" Андрей Князев. Также о "Горшке" рассказали его родной брат и солист группы "Кукрыниксы" Алексей и мама артиста Татьяна Ивановна. Еще своими воспоминаниями поделился музыкант и основатель клуба "TaMtAm" Сева Гаккель. Первая часть ленты "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" выйдет в апреле в онлайн-кинотеатре OKKO.Ранее сообщалось о премьере сериала в формате панк-сказки про группу "Король и Шут". Актеры, исполнившие главные роли в проекте, столкнулись с негативной реакцией фанатов культового коллектива.
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новости культуры, что посмотреть , кино и сериалы, король и шут, музыка
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Кино и сериалы, Король и Шут, Музыка
Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме

Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом документальном фильме

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастник группы "Король и Шут" Михаил Горшенев на концерте "Чартова дюжина. Топ-13"
Участник группы Король и Шут Михаил Горшенев на концерте Чартова дюжина. Топ-13 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. О Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" сняли двухсерийный документальный фильм, сообщает пресс-служба проекта.
Героями картины стали участники группы "Король и Шут": Александр Балунов "Балу", Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер команды "КняZz" Андрей Князев.
Также о "Горшке" рассказали его родной брат и солист группы "Кукрыниксы" Алексей и мама артиста Татьяна Ивановна. Еще своими воспоминаниями поделился музыкант и основатель клуба "TaMtAm" Сева Гаккель.
Первая часть ленты "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" выйдет в апреле в онлайн-кинотеатре OKKO.
Ранее сообщалось о премьере сериала в формате панк-сказки про группу "Король и Шут". Актеры, исполнившие главные роли в проекте, столкнулись с негативной реакцией фанатов культового коллектива.
Посетительница выставки Панк-культура. Король и Шут на Винзаводе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура
2 марта, 13:25
 
КультураНовости культурычто посмотретьКино и сериалыКороль и ШутМузыка
 
 
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