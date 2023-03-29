https://ria.ru/20230329/kino-1861578305.html

Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме

Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме - РИА Новости, 29.03.2023

Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме

О Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" сняли двухсерийный документальный фильм, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:30

2023-03-29T18:30

2023-03-29T18:30

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. О Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" сняли двухсерийный документальный фильм, сообщает пресс-служба проекта. Героями картины стали участники группы "Король и Шут": Александр Балунов "Балу", Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер команды "КняZz" Андрей Князев. Также о "Горшке" рассказали его родной брат и солист группы "Кукрыниксы" Алексей и мама артиста Татьяна Ивановна. Еще своими воспоминаниями поделился музыкант и основатель клуба "TaMtAm" Сева Гаккель. Первая часть ленты "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" выйдет в апреле в онлайн-кинотеатре OKKO.Ранее сообщалось о премьере сериала в формате панк-сказки про группу "Король и Шут". Актеры, исполнившие главные роли в проекте, столкнулись с негативной реакцией фанатов культового коллектива.

https://ria.ru/20230302/vystavka-1855166233.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, что посмотреть , кино и сериалы, король и шут, музыка