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Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме
Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме - РИА Новости, 29.03.2023
Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме
О Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" сняли двухсерийный документальный фильм, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:30
2023-03-29T18:30
2023-03-29T18:30
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. О Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" сняли двухсерийный документальный фильм, сообщает пресс-служба проекта. Героями картины стали участники группы "Король и Шут": Александр Балунов "Балу", Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер команды "КняZz" Андрей Князев. Также о "Горшке" рассказали его родной брат и солист группы "Кукрыниксы" Алексей и мама артиста Татьяна Ивановна. Еще своими воспоминаниями поделился музыкант и основатель клуба "TaMtAm" Сева Гаккель. Первая часть ленты "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" выйдет в апреле в онлайн-кинотеатре OKKO.Ранее сообщалось о премьере сериала в формате панк-сказки про группу "Король и Шут". Актеры, исполнившие главные роли в проекте, столкнулись с негативной реакцией фанатов культового коллектива.
https://ria.ru/20230302/vystavka-1855166233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, что посмотреть , кино и сериалы, король и шут, музыка
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Кино и сериалы, Король и Шут, Музыка
Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом фильме
Семья Горшка из "Короля и Шута" расскажет о нем в новом документальном фильме
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. О Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" сняли двухсерийный документальный фильм, сообщает пресс-служба проекта.
Героями картины стали участники группы "Король и Шут": Александр Балунов "Балу", Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер команды "КняZz" Андрей Князев.
Также о "Горшке" рассказали его родной брат и солист группы "Кукрыниксы" Алексей и мама артиста Татьяна Ивановна. Еще своими воспоминаниями поделился музыкант и основатель клуба "TaMtAm" Сева Гаккель.
Первая часть ленты "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" выйдет в апреле в онлайн-кинотеатре OKKO.
Ранее сообщалось
о премьере сериала в формате панк-сказки про группу "Король и Шут". Актеры, исполнившие главные роли в проекте, столкнулись
с негативной реакцией фанатов культового коллектива.
Не только музыканты: в Москве показали, что такое панк-культура