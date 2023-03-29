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Россия продолжит работать над развитием ИИ, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2023
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12:52 29.03.2023 (обновлено: 13:14 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ii-1861513670.html
Россия продолжит работать над развитием ИИ, заявил Песков
Россия продолжит работать над развитием ИИ, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2023
Россия продолжит работать над развитием ИИ, заявил Песков
Работа по развитию искусственного интеллекта в РФ будет продолжена, но регулирование искусственного интеллекта потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:52
2023-03-29T13:14
россия
технологии
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
герман греф
кирилл дмитриев
искусственный интеллект
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа по развитию искусственного интеллекта в РФ будет продолжена, но регулирование искусственного интеллекта потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент (России Владимир Путин) неоднократно говорил о важности этого направления работы и о необходимости продолжения этой работы с тем, чтобы не допускать отставания Российской Федерации от общемирового уровня тех стран, которые, скажем так, находятся впереди этой гонки. Эта работа будет продолжаться... Что касается точки зрения тех, кто считает, что серьезные опасности кроются в развитии искусственного интеллекта, вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд", - сказал Песков журналистам.Песков добавил, что регулирование потребуется, но работа по развитию искусственного интеллекта должна продолжаться.Он напомнил, что вопросами развития искусственного интеллекта "у нас занимается целая группа, во главе которой Герман Греф, там и Кирилл Дмитриев из РФПИ, другие ведомства, другие компании тоже активно в этом участвуют, и, действительно, ведется планомерная работа по развитию искусственного интеллекта и задействованию тех наработок, которые уже имеются в экономике".По словам Пескова, с одной стороны, мы не можем представить себе жизнь без интернета, а, с другой стороны, он является страшным оружием и может нести в себе много зла, именно поэтому интернет регулируется не только в РФ, но и в других странах.Ранее Илон Маск и ряд экспертов призвали создателей ИИ временно остановить разработку мощных систем, как минимум, на полгода, соответствующее обращение опубликовано на сайте организации Future of Life, занимающейся снижением рисков для человечества, особенно возникающих в сфере ИИ. Письмо было подписано главой Tesla, SpaceX и Twitter Илоном Маском, сооснователем Apple Стивом Возняком, сооснователем Pinterest Эваном Шарпом, а также рядом экспертов в области искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20230325/chatgpt-1860549977.html
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россия, технологии, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, герман греф, кирилл дмитриев, искусственный интеллект
Россия, Технологии, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, Герман Греф, Кирилл Дмитриев, Искусственный интеллект
Россия продолжит работать над развитием ИИ, заявил Песков

Песков: Россия продолжит работать над развитием искусственного интеллекта

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа по развитию искусственного интеллекта в РФ будет продолжена, но регулирование искусственного интеллекта потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент (России Владимир Путин) неоднократно говорил о важности этого направления работы и о необходимости продолжения этой работы с тем, чтобы не допускать отставания Российской Федерации от общемирового уровня тех стран, которые, скажем так, находятся впереди этой гонки. Эта работа будет продолжаться... Что касается точки зрения тех, кто считает, что серьезные опасности кроются в развитии искусственного интеллекта, вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд", - сказал Песков журналистам.
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Песков добавил, что регулирование потребуется, но работа по развитию искусственного интеллекта должна продолжаться.
Он напомнил, что вопросами развития искусственного интеллекта "у нас занимается целая группа, во главе которой Герман Греф, там и Кирилл Дмитриев из РФПИ, другие ведомства, другие компании тоже активно в этом участвуют, и, действительно, ведется планомерная работа по развитию искусственного интеллекта и задействованию тех наработок, которые уже имеются в экономике".
По словам Пескова, с одной стороны, мы не можем представить себе жизнь без интернета, а, с другой стороны, он является страшным оружием и может нести в себе много зла, именно поэтому интернет регулируется не только в РФ, но и в других странах.
Ранее Илон Маск и ряд экспертов призвали создателей ИИ временно остановить разработку мощных систем, как минимум, на полгода, соответствующее обращение опубликовано на сайте организации Future of Life, занимающейся снижением рисков для человечества, особенно возникающих в сфере ИИ. Письмо было подписано главой Tesla, SpaceX и Twitter Илоном Маском, сооснователем Apple Стивом Возняком, сооснователем Pinterest Эваном Шарпом, а также рядом экспертов в области искусственного интеллекта.
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РоссияТехнологииДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинГерман ГрефКирилл ДмитриевИскусственный интеллект
 
 
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