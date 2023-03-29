https://ria.ru/20230329/aisty-1861504684.html

В Ленинградскую область вернулись с зимовки аисты

В Ленинградскую область вернулись с зимовки аисты - РИА Новости, 29.03.2023

В Ленинградскую область вернулись с зимовки аисты

В Ленинградскую область вернулись аисты после зимы, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:37

2023-03-29T12:37

2023-03-29T12:37

хорошие новости

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. В Ленинградскую область вернулись аисты после зимы, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Деревня Кузнецово, Лужский район, аисты вернулись и пережидают циклон вместе с жителями Ленобласти", - написал он в своем Telegram-канале и опубликовал фото. По словам Дрозденко, в настоящее время дорожные службы из-за снегопада работают в усиленном режиме. "За сутки выпало 18 сантиметров снега, дорожники доложили о расчистке 8 тысяч километров трасс, работы будут продолжаться круглосуточно", - отметил глава региона. Ранее сообщалось, что в настоящее время в связи со снегопадом в Ленобласти в уборке задействовано более 300 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20230329/zyablik-1861474697.html

ленинградская область

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Влада Копылова

ленинградская область, александр дрозденко