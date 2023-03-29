https://ria.ru/20230329/aisty-1861504684.html
В Ленинградскую область вернулись с зимовки аисты
В Ленинградскую область вернулись с зимовки аисты - РИА Новости, 29.03.2023
В Ленинградскую область вернулись с зимовки аисты
В Ленинградскую область вернулись аисты после зимы, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:37
2023-03-29T12:37
2023-03-29T12:37
хорошие новости
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. В Ленинградскую область вернулись аисты после зимы, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Деревня Кузнецово, Лужский район, аисты вернулись и пережидают циклон вместе с жителями Ленобласти", - написал он в своем Telegram-канале и опубликовал фото. По словам Дрозденко, в настоящее время дорожные службы из-за снегопада работают в усиленном режиме. "За сутки выпало 18 сантиметров снега, дорожники доложили о расчистке 8 тысяч километров трасс, работы будут продолжаться круглосуточно", - отметил глава региона. Ранее сообщалось, что в настоящее время в связи со снегопадом в Ленобласти в уборке задействовано более 300 единиц спецтехники.
https://ria.ru/20230329/zyablik-1861474697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, александр дрозденко
Хорошие новости, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградскую область вернулись с зимовки аисты
Губернатор Дрозденко: в Ленинградскую область вернулись с зимовки аисты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости.
В Ленинградскую область вернулись аисты после зимы, сообщил
губернатор Александр Дрозденко.
"Деревня Кузнецово, Лужский район
, аисты вернулись и пережидают циклон вместе с жителями Ленобласти", - написал он в своем Telegram-канале и опубликовал фото.
По словам Дрозденко, в настоящее время дорожные службы из-за снегопада работают в усиленном режиме.
"За сутки выпало 18 сантиметров снега, дорожники доложили о расчистке 8 тысяч километров трасс, работы будут продолжаться круглосуточно", - отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что в настоящее время в связи со снегопадом в Ленобласти в уборке задействовано более 300 единиц спецтехники.
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