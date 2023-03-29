https://ria.ru/20230329/aes-1861503871.html

Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.03.2023

Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:36

2023-03-29T12:36

2023-03-29T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

энергодар

днепр (город)

рафаэль гросси

сергей шойгу

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861516442_0:31:2210:1274_1920x0_80_0_0_ec0a6938996909e2f708fca20d1b0884.jpg

ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции, передает корреспондент РИА Новости. Он находится на АЭС с рабочим визитом. Гросси сопровождает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Корчаа. Ситуация в самом городе сохранятся спокойная.Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы "лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что "в обозримом графике контактов" Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

https://ria.ru/20230327/ulyanov-1860857372.html

https://ria.ru/20230309/zaes-1856797852.html

россия

энергодар

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, энергодар, днепр (город), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом