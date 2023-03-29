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Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.03.2023
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:36
2023-03-29T12:36
2023-03-29T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
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энергодар
днепр (город)
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции, передает корреспондент РИА Новости. Он находится на АЭС с рабочим визитом. Гросси сопровождает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Корчаа. Ситуация в самом городе сохранятся спокойная.Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы "лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что "в обозримом графике контактов" Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
https://ria.ru/20230327/ulyanov-1860857372.html
https://ria.ru/20230309/zaes-1856797852.html
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Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре