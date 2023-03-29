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Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.03.2023
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12:36 29.03.2023 (обновлено: 13:55 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/aes-1861503871.html
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.03.2023
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:36
2023-03-29T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энергодар
днепр (город)
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции, передает корреспондент РИА Новости. Он находится на АЭС с рабочим визитом. Гросси сопровождает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Корчаа. Ситуация в самом городе сохранятся спокойная.Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы "лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что "в обозримом графике контактов" Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
https://ria.ru/20230327/ulyanov-1860857372.html
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россия
энергодар
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в мире, россия, энергодар, днепр (город), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (слева) во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции, передает корреспондент РИА Новости.
Он находится на АЭС с рабочим визитом. Гросси сопровождает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Корчаа. Ситуация в самом городе сохранятся спокойная.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС.

Члены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
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1 из 3
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Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в Энергодаре.

Советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в Энергодаре.

© РИА Новости
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2 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
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3 из 3

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
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1 из 3

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в Энергодаре.

© РИА Новости
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2 из 3

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы "лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что "в обозримом графике контактов" Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Михаил Ульянов: "западники" выглядят неубедительно в дискуссиях по ЗАЭС
27 марта, 12:00
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарДнепр (город)Рафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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