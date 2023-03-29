https://ria.ru/20230329/aes-1861407512.html

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.03.2023

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС). РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T00:20

2023-03-29T00:20

2023-03-29T00:30

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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси отправится на ЗАЭС на текущей неделе. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил РИА Новости, что визит гендиректора Агентства на ЗАЭС состоится 29 марта. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Это будет уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как пояснили в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отметил, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. По его словам, несмотря на присутствие специалистов МАГАТЭ на площадке в течение семи месяцев, ситуация на ЗАЭС "по-прежнему нестабильна". В этой связи, по мнению Гросси, необходимо "действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей на Украине и за ее пределами". Кроме того, гендиректор отметил, что он продолжает работать над предложением по защите станции. Как ранее заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ в ходе его предстоящего визита на станцию.

https://ria.ru/20230324/zaes-1860402979.html

https://ria.ru/20230321/lebedev-1859478944.html

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