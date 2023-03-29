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Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.03.2023
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00:20 29.03.2023 (обновлено: 00:30 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/aes-1861407512.html
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.03.2023
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС). РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:20
2023-03-29T00:30
в мире
россия
энергодар
днепр (город)
рафаэль гросси
владимир рогов
сергей шойгу
магатэ
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси отправится на ЗАЭС на текущей неделе. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил РИА Новости, что визит гендиректора Агентства на ЗАЭС состоится 29 марта. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Это будет уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как пояснили в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отметил, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. По его словам, несмотря на присутствие специалистов МАГАТЭ на площадке в течение семи месяцев, ситуация на ЗАЭС "по-прежнему нестабильна". В этой связи, по мнению Гросси, необходимо "действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей на Украине и за ее пределами". Кроме того, гендиректор отметил, что он продолжает работать над предложением по защите станции. Как ранее заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ в ходе его предстоящего визита на станцию.
https://ria.ru/20230324/zaes-1860402979.html
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россия
энергодар
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в мире, россия, энергодар, днепр (город), рафаэль гросси, владимир рогов, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом
В мире, Россия, Энергодар, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси в среду посетит Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси отправится на ЗАЭС на текущей неделе. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил РИА Новости, что визит гендиректора Агентства на ЗАЭС состоится 29 марта.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Запорожская АЭС начнет ежедневно публиковать сведения о состоянии станции
24 марта, 15:02
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Это будет уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Как пояснили в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране".
Сам гендиректор отметил, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах.
По его словам, несмотря на присутствие специалистов МАГАТЭ на площадке в течение семи месяцев, ситуация на ЗАЭС "по-прежнему нестабильна". В этой связи, по мнению Гросси, необходимо "действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей на Украине и за ее пределами". Кроме того, гендиректор отметил, что он продолжает работать над предложением по защите станции.
Как ранее заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ в ходе его предстоящего визита на станцию.
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС
21 марта, 14:32
 
В миреРоссияЭнергодарДнепр (город)Рафаэль ГроссиВладимир РоговСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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