https://ria.ru/20230328/rzhd-1861313840.html

РЖД не согласны с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

РЖД не согласны с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу - РИА Новости, 28.03.2023

РЖД не согласны с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

РЖД не согласны с рядом выводов Генпрокуратуры и Федерального казначейства о нарушениях при реализации проектов по развитию БАМа и Транссиба, сообщил... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:16

2023-03-28T17:16

2023-03-28T18:20

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РЖД не согласны с рядом выводов Генпрокуратуры и Федерального казначейства о нарушениях при реализации проектов по развитию БАМа и Транссиба, сообщил гендиректор монополии Олег Белозеров. Он написал письмо с изложением позиции компании.Первый этап реализации проекта по развитию БАМа-Транссиба не реализован до конца, отставание идет и по второму этапу, выявляется множество нарушений, сообщила в понедельник представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина."Я в контакте с Генпрокуратурой, с руководством Генпрокуратуры. Мы очень детально разбираем практически все элементы, которые в отступлениях, нарушениях у нас происходят. Прокуратура - это орган, надзирающий за законодательством. И у них чётко есть черное или белое, но вопрос черного или белого - это вопрос трактования. Но, насколько я понимаю, вчера была ссылка, в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны", - сказал Белозеров во вторник, выступая в Совете Федерации.По его словам, РЖД - это хозяйствующий субъект. "Соответственно, что делать, эффективно или неэффективно, решаем мы. Да, коллеги пишут, что с их точки зрения целесообразно было бы сделать то-то и то-то. Я подписал встречное письмо в Федеральное казначейство, там порядка 700 листов, с изложением нашей позиции со ссылкой точно так же на законодательство. Я не говорю, что 100% мы правы-не правы", - продолжил Белозеров.По его словам, прокуратура говорит: нужно, чтобы объект был сделан от начала до конца. Он привел в связи с этим пример. "Несданный объект считается, если не засеяна трава и не стоит шумозащитный экран. Не выполнены все требования… С другой стороны, коллеги говорят: провезите миллионы тонн сейчас, мы будем говорить, что мы не засеяли траву? Нужно на проблему смотреть с разных сторон", - считает Белозеров.Он добавил, что РЖД находятся в плотном контакте со всеми проверяющими.ПодробностиВ РЖД РИА Новости добавили, что по проектам первого этапа развития БАМа и Транссиба организовано движение поездов, что позволило достичь общей провозной способности железных дорог восточного полигона в объеме 144 миллиона тонн, а транзитные перевозки контейнеров за 2018-2020 годы выросли в 2 раза. Также было обеспечено достижение верхней границы показателя паспорта проекта по вывозу угля и руды с основных месторождений Восточного полигона на уровне 124,9 миллиона тонн (+66,8 миллиона тонн дополнительно к уровню 2012 года)."Таким образом, ОАО "РЖД" по результатам реализации I этапа проекта обеспечило пропускную способность всех развиваемых участков БАМа и Транссиба в полном соответствии с показателями паспорта проекта… В целях повышения качества подготовки проектной документации совместно с ФАУ "Главгосэкспертиза России" проведена интеграция информационных систем в части обмена данных по вопросам прохождения государственной экспертизы объектов ОАО "РЖД", - резюмировали в компании.Говоря о возможности осуществления временной эксплуатации объектов железнодорожной инфраструктуры, в РЖД сообщили, что она предусмотрена федеральным законодательством и рядом других нормативных документов. Временной эксплуатации подлежат объекты с высокой степенью строительной готовности, по которым на момент оформления ввода во временную эксплуатацию остаются незавершенными порядка 25-30% от общего объема работ, не влияющие на безопасность движения."Выполнение данных работ зачастую имеет сезонный характер, что влечет невозможность полного завершения работ в холодный период года. Готовность объекта определяется соответствующей комиссией. Временная эксплуатация позволяет начать перевозочный процесс до завершения всех строительно-монтажных работ с обеспечением требуемых мер безопасности движения поездов", - пояснили в компании.По вопросу испытаний мостов, там уточнили, что в соответствии с действующими СНиП испытанию подлежат мосты с пролетами свыше 100 метров и пешеходные мосты. "В составе введенных в 2022 году во временную эксплуатацию объектов, испытаниям подлежат только 2 искусственных сооружения – "Ленский мост" и пешеходный мост на станции Онохой. Данные мероприятия успешно проведены ИГУПС, имеющим необходимую лицензию. Остальные сооружения, согласно действующим нормам подлежат обследованиям и обкатке", - рассказали в РЖД.По результатам работы, приемочной комиссией подтверждена техническая готовность сооружений и железнодорожного пути к временной эксплуатации. Эксплуатирующими подразделениями осуществляется постоянный мониторинг состояния железнодорожных путей и сооружений, находящихся во временной эксплуатации. РЖД заверили, что осуществляют постоянный контроль исполнения подрядными организациями договорных обязательств."При выявлении нарушений условий договора подрядчику в обязательном порядке направляется претензия. В случае неудовлетворения заявленных претензионных требований, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ", - отметили в монополии.Решения об авансировании принимаются на основании информации о графике выполнения работ, наличии производственных мощностей, необходимых для разворота работ по проекту, а также анализа финансового состояния подрядчика, что подтверждается динамикой снижения дебиторской задолженности по периодам, пояснили в компании."Также в случае нарушения подрядными организациями договорных обязательств, в том числе при нецелевом использовании авансов, ОАО "РЖД" организует необходимое взаимодействие с МВД России, Следственным комитетом РФ, органами прокуратуры РФ с направлением соответствующих заявлений в отношении подрядных организаций", - отметили в РЖД.

https://ria.ru/20230324/sayt-1860484618.html

https://ria.ru/20230316/proekt-1858353766.html

https://ria.ru/20230315/investitsii-1857969229.html

https://ria.ru/20221109/marshrut-1829980131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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