https://ria.ru/20230328/lorak-1861161097.html

Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей

Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей - РИА Новости, 28.03.2023

Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей

Стоимость билетов на концерт украинской певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:09

2023-03-28T13:09

2023-03-28T13:09

шоубиз

ани лорак

москва

знаменитости

спецоперация

краснодар

ростов-на-дону

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стоимость билетов на концерт украинской певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов. Стоимость самого бюджетного билета на балконе – 2000 рублей. Самую дорогую VIP-ложу оценили в 600 тысяч рублей. Выступление певицы запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.Ранее стало известно об отмене весенних концертов Лорак в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Мероприятие знаменитости в Воронеже перенесли на неопределенный срок. Местные власти объяснили отмену выступлений певицы настроением граждан. По их словам, люди не хотят видеть в российских городах артистов с неоднозначным отношением к СВО

https://ria.ru/20230326/lorak-1860769754.html

москва

краснодар

ростов-на-дону

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ани лорак, москва, знаменитости, спецоперация, краснодар, ростов-на-дону