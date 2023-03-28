Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей
Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стоимость билетов на концерт украинской певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов.
Скрин сайта "Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
Скрин сайта "Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
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© Яндекс МузыкаСкрин сайта "Яндекс.Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
Скрин сайта "Яндекс.Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
© Яндекс Музыка
2 из 2
Скрин сайта "Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
1 из 2
Скрин сайта "Яндекс.Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
© Яндекс Музыка
2 из 2
Стоимость самого бюджетного билета на балконе – 2000 рублей. Самую дорогую VIP-ложу оценили в 600 тысяч рублей. Выступление певицы запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.
Ранее стало известно об отмене весенних концертов Лорак в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Мероприятие знаменитости в Воронеже перенесли на неопределенный срок.
Местные власти объяснили отмену выступлений певицы настроением граждан. По их словам, люди не хотят видеть в российских городах артистов с неоднозначным отношением к СВО