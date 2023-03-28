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Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей - РИА Новости, 28.03.2023
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Шоубиз
 
13:09 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/lorak-1861161097.html
Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей
Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей - РИА Новости, 28.03.2023
Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей
Стоимость билетов на концерт украинской певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:09
2023-03-28T13:09
шоубиз
ани лорак
москва
знаменитости
спецоперация
краснодар
ростов-на-дону
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стоимость билетов на концерт украинской певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов. Стоимость самого бюджетного билета на балконе – 2000 рублей. Самую дорогую VIP-ложу оценили в 600 тысяч рублей. Выступление певицы запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.Ранее стало известно об отмене весенних концертов Лорак в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Мероприятие знаменитости в Воронеже перенесли на неопределенный срок. Местные власти объяснили отмену выступлений певицы настроением граждан. По их словам, люди не хотят видеть в российских городах артистов с неоднозначным отношением к СВО
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москва
краснодар
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ани лорак, москва, знаменитости, спецоперация, краснодар, ростов-на-дону
Шоубиз, Ани Лорак, Москва, Знаменитости, Спецоперация, Краснодар, Ростов-на-Дону
Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей

Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стоимость билетов на концерт украинской певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов.
Скрин сайта "Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
Скрин сайта Афиша с выбором билетов на концерт Ани Лорак
Скрин сайта "Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
1 из 2
© Яндекс МузыкаСкрин сайта "Яндекс.Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
Скрин сайта Яндекс.Афиша с выбором билетов на концерт Ани Лорак
Скрин сайта "Яндекс.Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
© Яндекс Музыка
2 из 2
Скрин сайта "Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
1 из 2
Скрин сайта "Яндекс.Афиша" с выбором билетов на концерт Ани Лорак
© Яндекс Музыка
2 из 2
Стоимость самого бюджетного билета на балконе – 2000 рублей. Самую дорогую VIP-ложу оценили в 600 тысяч рублей. Выступление певицы запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.
Ранее стало известно об отмене весенних концертов Лорак в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Мероприятие знаменитости в Воронеже перенесли на неопределенный срок.
Местные власти объяснили отмену выступлений певицы настроением граждан. По их словам, люди не хотят видеть в российских городах артистов с неоднозначным отношением к СВО
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Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям
26 марта, 19:31
 
ШоубизАни ЛоракМоскваЗнаменитостиСпецоперацияКраснодарРостов-на-Дону
 
 
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