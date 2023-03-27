https://ria.ru/20230327/kontsert-1860940785.html

В Краснодаре отменили апрельский концерт Ани Лорак

В Краснодаре отменили апрельский концерт Ани Лорак - РИА Новости, 27.03.2023

В Краснодаре отменили апрельский концерт Ани Лорак

Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 27 апреля, отменили в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:23

2023-03-27T14:23

2023-03-27T14:23

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ани лорак

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СОЧИ, 27 мар - РИА Новости. Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 27 апреля, отменили в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов написал в своем телеграм-канале, что горожане против того, чтобы у них "устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас". По словам мэра, нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, "кто воюет против наших ребят". "Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменен. Певица должна была выступить во Дворце спорта "Олимп" 27 апреля. Однако жители оказались против этого из-за высказываний певицы. Глава города поддержал горожан, высказав свою принципиальную позицию у себя в социальных сетях", - говорится в официальном телеграм-канале администрации Краснодара. В сообщении также приводится высказывание Лорак о том, что никто не вправе ей "диктовать, каким образом... любить и поддерживать свою страну". По ее словам, она вносит "свой вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан" так, как считает "нужным и достойным". Лорак родилась и начинала творческую карьеру на Украине. В 2008 году она стала народной артисткой Украины. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России. В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230327/meladze-1860881180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодар, ани лорак, россия, украина, общество, краснодарский край