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Обвинение в Казахстане попросило восемь лет для бывшего свата Назарбаева - РИА Новости, 28.03.2023
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10:16 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/kazakhstan-1861142997.html
Обвинение в Казахстане попросило восемь лет для бывшего свата Назарбаева
Обвинение в Казахстане попросило восемь лет для бывшего свата Назарбаева - РИА Новости, 28.03.2023
Обвинение в Казахстане попросило восемь лет для бывшего свата Назарбаева
Обвинение просит приговорить крупного казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о хищениях в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:16
2023-03-28T10:16
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АСТАНА, 28 мар - РИА Новости. Обвинение просит приговорить крупного казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о хищениях в газовой сфере, следует из трансляции, которая велась из зала суда в Астане. "Назначить Боранбаеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - заявила прокурор Айжан Аймаганова в ходе проходящих во вторник в суде прений. Слушания по делу о хищениях денежных средств в газовой сфере начались в конце декабря в суде номер 2 Сарыаркинского района Астаны. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана ранее сообщало, что завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления национальной газовой компании АО Qazaq Gaz Тайыра Жанузака по фактам хищения 14,5 миллиарда тенге (31 миллион долларов) при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму 38 миллиардов тенге (83 миллиона долларов), 15 объектов недвижимости, три автотранспортных средства. АФМ также сообщало, что оно продолжает досудебное расследование в отношении Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем. Боранбаев - крупный казахстанский предприниматель, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes Казахстан в 2021 году. Являлся франчайзи McDonald's в Казахстане, владеет активами в сфере недвижимости, нефтегазовом секторе. Ранее сообщалось о том, что он являлся франчайзи McDonald"s также в Белоруссии и ряде регионов России. Является акционером Карагандинского фармацевтического комплекса, на котором производилась российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Возглавляет наблюдательный совет футбольного клуба "Кайрат" и национальный Паралимпийский комитет. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях группы национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз". Дочь Боранбаева Алима была замужем за внуком экс-президента Казахстана Айсултаном Назарбаевым, который скончался в 2020 году.
https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860829529.html
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в мире, казахстан, астана, белоруссия, кайрат
В мире, Казахстан, Астана, Белоруссия, Кайрат
Обвинение в Казахстане попросило восемь лет для бывшего свата Назарбаева

Обвинение в Казахстане просит восемь лет для бывшего свата Назарбаева по делу о хищениях

© Flickr / SonnyandSandy Символы государственного флага Казахстана
Символы государственного флага Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Flickr / SonnyandSandy
Символы государственного флага Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 28 мар - РИА Новости. Обвинение просит приговорить крупного казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о хищениях в газовой сфере, следует из трансляции, которая велась из зала суда в Астане.
"Назначить Боранбаеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - заявила прокурор Айжан Аймаганова в ходе проходящих во вторник в суде прений.
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Слушания по делу о хищениях денежных средств в газовой сфере начались в конце декабря в суде номер 2 Сарыаркинского района Астаны. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана ранее сообщало, что завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления национальной газовой компании АО Qazaq Gaz Тайыра Жанузака по фактам хищения 14,5 миллиарда тенге (31 миллион долларов) при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму 38 миллиардов тенге (83 миллиона долларов), 15 объектов недвижимости, три автотранспортных средства.
АФМ также сообщало, что оно продолжает досудебное расследование в отношении Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем.
Боранбаев - крупный казахстанский предприниматель, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes Казахстан в 2021 году. Являлся франчайзи McDonald's в Казахстане, владеет активами в сфере недвижимости, нефтегазовом секторе. Ранее сообщалось о том, что он являлся франчайзи McDonald"s также в Белоруссии и ряде регионов России. Является акционером Карагандинского фармацевтического комплекса, на котором производилась российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Возглавляет наблюдательный совет футбольного клуба "Кайрат" и национальный Паралимпийский комитет. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях группы национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз". Дочь Боранбаева Алима была замужем за внуком экс-президента Казахстана Айсултаном Назарбаевым, который скончался в 2020 году.
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