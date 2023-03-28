https://ria.ru/20230328/genotsid-1861139954.html

Убийства жителей Воронежской области в войну попросили признать геноцидом

Убийства жителей Воронежской области в войну попросили признать геноцидом - РИА Новости, 28.03.2023

Убийства жителей Воронежской области в войну попросили признать геноцидом

Прокуратура через суд попросила признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области в 1942-43 годах, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:05

2023-03-28T10:05

2023-03-28T10:22

россия

воронежская область

генеральная прокуратура рф

происшествия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура через суд попросила признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области в 1942-43 годах, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры."Направлено в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза прокуратурой Воронежской области. Заявление направлено по поручению генпрокурора России Игоря Краснова", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, оккупированная Воронежская область делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации. Оккупация сопровождалась массовыми убийствами советских военнопленных и мирного населения в концлагерях через смертельные инъекции, расстрелы, сожжения.С июля 1942 года по январь 1943 года, по подсчетам прокуратуры, погибли не менее 198 тысяч мирных жителей и военнопленных, почти 77 тысяч человек насильственно были угнаны в страны Западной Европы и Украину для принудительного труда.Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%. Актуальный размер материального ущерба, причиненного Воронежской области нацистами, в сегодняшних ценах оценивается более чем в 11,7 триллиона рублей."Заявление подано в Воронежский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - пояснили в ГП РФ.Ранее суды признавали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны в других регионах страны, например на Ставрополье, в Белгородской и Ростовской областях, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.

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https://ria.ru/20230321/genotsid-1859531811.html

https://ria.ru/20230321/genotsid-1859462536.html

россия

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воронежская область, генеральная прокуратура рф, происшествия, великая отечественная война (1941-1945)