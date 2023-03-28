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Убийства жителей Воронежской области в войну попросили признать геноцидом - РИА Новости, 28.03.2023
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10:05 28.03.2023 (обновлено: 10:22 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/genotsid-1861139954.html
Убийства жителей Воронежской области в войну попросили признать геноцидом
Убийства жителей Воронежской области в войну попросили признать геноцидом - РИА Новости, 28.03.2023
Убийства жителей Воронежской области в войну попросили признать геноцидом
Прокуратура через суд попросила признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области в 1942-43 годах, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:05
2023-03-28T10:22
россия
воронежская область
генеральная прокуратура рф
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура через суд попросила признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области в 1942-43 годах, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры."Направлено в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза прокуратурой Воронежской области. Заявление направлено по поручению генпрокурора России Игоря Краснова", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, оккупированная Воронежская область делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации. Оккупация сопровождалась массовыми убийствами советских военнопленных и мирного населения в концлагерях через смертельные инъекции, расстрелы, сожжения.С июля 1942 года по январь 1943 года, по подсчетам прокуратуры, погибли не менее 198 тысяч мирных жителей и военнопленных, почти 77 тысяч человек насильственно были угнаны в страны Западной Европы и Украину для принудительного труда.Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%. Актуальный размер материального ущерба, причиненного Воронежской области нацистами, в сегодняшних ценах оценивается более чем в 11,7 триллиона рублей."Заявление подано в Воронежский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - пояснили в ГП РФ.Ранее суды признавали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны в других регионах страны, например на Ставрополье, в Белгородской и Ростовской областях, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
https://ria.ru/20230322/genotsid-1859764628.html
https://ria.ru/20230321/genotsid-1859531811.html
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россия, воронежская область, генеральная прокуратура рф, происшествия, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Воронежская область, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Убийства жителей Воронежской области в войну попросили признать геноцидом

Генпрокуратура попросила признать убийства нацистами жителей Воронежской области геноцидом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура через суд попросила признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области в 1942-43 годах, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.
"Направлено в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза прокуратурой Воронежской области. Заявление направлено по поручению генпрокурора России Игоря Краснова", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, оккупированная Воронежская область делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации. Оккупация сопровождалась массовыми убийствами советских военнопленных и мирного населения в концлагерях через смертельные инъекции, расстрелы, сожжения.
С июля 1942 года по январь 1943 года, по подсчетам прокуратуры, погибли не менее 198 тысяч мирных жителей и военнопленных, почти 77 тысяч человек насильственно были угнаны в страны Западной Европы и Украину для принудительного труда.
Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%. Актуальный размер материального ущерба, причиненного Воронежской области нацистами, в сегодняшних ценах оценивается более чем в 11,7 триллиона рублей.
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"Заявление подано в Воронежский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - пояснили в ГП РФ.
Ранее суды признавали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны в других регионах страны, например на Ставрополье, в Белгородской и Ростовской областях, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
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РоссияВоронежская областьГенеральная прокуратура РФПроисшествияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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