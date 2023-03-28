https://ria.ru/20230328/deportatsiya-1861272021.html

Эксперт объяснил, за что депортируют туристов из Таиланда и Индонезии

Эксперт объяснил, за что депортируют туристов из Таиланда и Индонезии - РИА Новости, 28.03.2023

Эксперт объяснил, за что депортируют туристов из Таиланда и Индонезии

Россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях, так как обладателям... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:48

2023-03-28T17:48

2023-03-28T17:48

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

индонезия

пхукет (остров)

таиланд

бали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860463153_0:34:2500:1440_1920x0_80_0_0_9e209680029b5ef5faa6596c892e451a.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях, так как обладателям туристической визы это запрещено, пояснил РИА Новости глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. "Если туристы начинают создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, то они перестают быть отдыхающими и становятся трудовыми мигрантами. Соответственно, они не могут находиться по туристической визе", – пояснил Мохов. Он уточнил, что ранее такие случаи тоже происходили в этих странах, так как рейды носят эпизодический характер. Чтобы избежать проблем с властями зарубежных стран, россиянам не нужно пропускать сроки продления визы и не заниматься оказанием услуг без разрешения властей. "Не стоит дразнить органы власти, это может кончиться не только штрафом, но и реальным сроком", – уточнил он. В конце марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее во вторник газета Bangkok Post сообщила, что полиция Пхукета развернула акцию по борьбе с преступлениями, совершаемыми иностранцами на крупнейшем острове королевства. Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось туристам из России. Иммиграционная служба Пхукета ранее в марте объявила о туристах, получивших первые "красные" и "желтые" карточки в соответствии с новой системой, призванной бороться с нарушениями. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит "желтую" карточку. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором противоправном проступке гость получит уже "красную" карточку и будет немедленно выслан из страны.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

индонезия

пхукет (остров)

таиланд

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, индонезия, пхукет (остров), таиланд, бали