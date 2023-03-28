https://ria.ru/20230328/deportatsiya-1861272021.html
Эксперт объяснил, за что депортируют туристов из Таиланда и Индонезии
Эксперт объяснил, за что депортируют туристов из Таиланда и Индонезии - РИА Новости, 28.03.2023
Эксперт объяснил, за что депортируют туристов из Таиланда и Индонезии
Россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях, так как обладателям... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:48
2023-03-28T17:48
2023-03-28T17:48
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
индонезия
пхукет (остров)
таиланд
бали
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях, так как обладателям туристической визы это запрещено, пояснил РИА Новости глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. "Если туристы начинают создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, то они перестают быть отдыхающими и становятся трудовыми мигрантами. Соответственно, они не могут находиться по туристической визе", – пояснил Мохов. Он уточнил, что ранее такие случаи тоже происходили в этих странах, так как рейды носят эпизодический характер. Чтобы избежать проблем с властями зарубежных стран, россиянам не нужно пропускать сроки продления визы и не заниматься оказанием услуг без разрешения властей. "Не стоит дразнить органы власти, это может кончиться не только штрафом, но и реальным сроком", – уточнил он. В конце марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее во вторник газета Bangkok Post сообщила, что полиция Пхукета развернула акцию по борьбе с преступлениями, совершаемыми иностранцами на крупнейшем острове королевства. Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось туристам из России. Иммиграционная служба Пхукета ранее в марте объявила о туристах, получивших первые "красные" и "желтые" карточки в соответствии с новой системой, призванной бороться с нарушениями. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит "желтую" карточку. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором противоправном проступке гость получит уже "красную" карточку и будет немедленно выслан из страны.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, индонезия, пхукет (остров), таиланд, бали
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Индонезия, Пхукет (остров), Таиланд, Бали
Эксперт объяснил, за что депортируют туристов из Таиланда и Индонезии
РСТ: россиян и других туристов депортируют за подработку на Бали и в Таиланде
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях, так как обладателям туристической визы это запрещено, пояснил РИА Новости глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
"Если туристы начинают создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, то они перестают быть отдыхающими и становятся трудовыми мигрантами. Соответственно, они не могут находиться по туристической визе", – пояснил Мохов.
Он уточнил, что ранее такие случаи тоже происходили в этих странах, так как рейды носят эпизодический характер. Чтобы избежать проблем с властями зарубежных стран, россиянам не нужно пропускать сроки продления визы и не заниматься оказанием услуг без разрешения властей. "Не стоит дразнить органы власти, это может кончиться не только штрафом, но и реальным сроком", – уточнил он.
В конце марта Индонезия депортировала
с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее во вторник газета Bangkok Post сообщила
, что полиция Пхукета развернула акцию по борьбе с преступлениями, совершаемыми иностранцами на крупнейшем острове королевства. Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось туристам из России.
Иммиграционная служба Пхукета ранее в марте объявила
о туристах, получивших первые "красные" и "желтые" карточки в соответствии с новой системой, призванной бороться с нарушениями. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит "желтую" карточку. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором противоправном проступке гость получит уже "красную" карточку и будет немедленно выслан из страны.
Уезжайте с Бали! Почему россиян и других туристов депортируют из Индонезии