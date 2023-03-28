https://ria.ru/20230328/narushiteli-1861238328.html

Россияне возглавили рейтинг туристов-нарушителей в Таиланде

Россияне возглавили рейтинг туристов-нарушителей в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2023

Россияне возглавили рейтинг туристов-нарушителей в Таиланде

Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:20

2023-03-28T14:20

2023-03-28T14:21

туризм

пхукет (остров)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось туристам из России, сообщает газета Bangkok Post. "Тройку главных преступников составляют граждане России, Франции и Великобритании... Губернатор Пхукета Наронг Вунчеу встретился с генеральными консулами и послами 23 стран, чтобы проинформировать их о делах, связанных с поведением иностранцев на острове", - пишет издание. Уточняется, что в число этих стран также вошли Австралия, Китай, Австрия, Чили, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Казахстан, Южная Корея, Мексика, Непал, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Люксембург, Испания и Венгрия. По данным газеты, в последнее время полиция Пхукета развернула акцию по борьбе с преступлениями, совершаемыми иностранцами на крупнейшем острове королевства. Эти меры по борьбе с преступностью привели к аресту многих иностранцев, в том числе россиян и монголов за кражи, а французов - за формирование мотоциклетных банд, беспокоящих местных жителей. Глава иммиграционной службы Пхукета сообщил, что на данный момент на острове находится около 32 тысяч иностранцев, в основном это туристы и эмигранты из России, а также из Великобритании, Франции, Китая и Германии. Ранее сообщалось, что иммиграционная служба Пхукета объявила о туристах, получивших первые "красные" и "желтые" карточки в соответствии с новой системой, призванной бороться с нарушениями. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит "желтую" карточку. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором противоправном проступке гость получит уже "красную" карточку и будет немедленно выслан из страны.

https://ria.ru/20230314/indoneziya-1857749341.html

https://ria.ru/20230221/gidrotsikl-1853444971.html

пхукет (остров)

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пхукет (остров), россия, таиланд, туризм, новости - туризм