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Россияне возглавили рейтинг туристов-нарушителей в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2023
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Туризм
 
14:20 28.03.2023 (обновлено: 14:21 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/narushiteli-1861238328.html
Россияне возглавили рейтинг туристов-нарушителей в Таиланде
Россияне возглавили рейтинг туристов-нарушителей в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2023
Россияне возглавили рейтинг туристов-нарушителей в Таиланде
Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:20
2023-03-28T14:21
туризм
пхукет (остров)
россия
таиланд
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось туристам из России, сообщает газета Bangkok Post. "Тройку главных преступников составляют граждане России, Франции и Великобритании... Губернатор Пхукета Наронг Вунчеу встретился с генеральными консулами и послами 23 стран, чтобы проинформировать их о делах, связанных с поведением иностранцев на острове", - пишет издание. Уточняется, что в число этих стран также вошли Австралия, Китай, Австрия, Чили, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Казахстан, Южная Корея, Мексика, Непал, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Люксембург, Испания и Венгрия. По данным газеты, в последнее время полиция Пхукета развернула акцию по борьбе с преступлениями, совершаемыми иностранцами на крупнейшем острове королевства. Эти меры по борьбе с преступностью привели к аресту многих иностранцев, в том числе россиян и монголов за кражи, а французов - за формирование мотоциклетных банд, беспокоящих местных жителей. Глава иммиграционной службы Пхукета сообщил, что на данный момент на острове находится около 32 тысяч иностранцев, в основном это туристы и эмигранты из России, а также из Великобритании, Франции, Китая и Германии. Ранее сообщалось, что иммиграционная служба Пхукета объявила о туристах, получивших первые "красные" и "желтые" карточки в соответствии с новой системой, призванной бороться с нарушениями. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит "желтую" карточку. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором противоправном проступке гость получит уже "красную" карточку и будет немедленно выслан из страны.
https://ria.ru/20230314/indoneziya-1857749341.html
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пхукет (остров), россия, таиланд, туризм, новости - туризм
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Таиланд, Туризм, Новости - Туризм
Россияне возглавили рейтинг туристов-нарушителей в Таиланде

Российские туристы возглавили рейтинг по числу правонарушений в Таиланде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 180 иностранцев с начала 2023 года были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причем первое место по случаям правонарушений досталось туристам из России, сообщает газета Bangkok Post.
"Тройку главных преступников составляют граждане России, Франции и Великобритании... Губернатор Пхукета Наронг Вунчеу встретился с генеральными консулами и послами 23 стран, чтобы проинформировать их о делах, связанных с поведением иностранцев на острове", - пишет издание.
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Уточняется, что в число этих стран также вошли Австралия, Китай, Австрия, Чили, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Казахстан, Южная Корея, Мексика, Непал, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Люксембург, Испания и Венгрия.
По данным газеты, в последнее время полиция Пхукета развернула акцию по борьбе с преступлениями, совершаемыми иностранцами на крупнейшем острове королевства. Эти меры по борьбе с преступностью привели к аресту многих иностранцев, в том числе россиян и монголов за кражи, а французов - за формирование мотоциклетных банд, беспокоящих местных жителей.
Глава иммиграционной службы Пхукета сообщил, что на данный момент на острове находится около 32 тысяч иностранцев, в основном это туристы и эмигранты из России, а также из Великобритании, Франции, Китая и Германии.
Ранее сообщалось, что иммиграционная служба Пхукета объявила о туристах, получивших первые "красные" и "желтые" карточки в соответствии с новой системой, призванной бороться с нарушениями. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит "желтую" карточку. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором противоправном проступке гость получит уже "красную" карточку и будет немедленно выслан из страны.
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