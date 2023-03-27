https://ria.ru/20230327/zarplaty-1860798355.html

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Названы регионы с самыми высокими зарплатами - РИА Новости, 27.03.2023

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах, при этом самые высокие показатели отношения зарплаты к... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T00:10

2023-03-27T00:10

2023-03-27T01:49

экономика

россия

ненецкий автономный округ

амурская область

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах, при этом самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции снова отмечены в ЯНАО и НАО, а самые низкие – в Чечне и Кабардино-Балкарии, свидетельствует исследование РИА Новости. Позитивные условия для рынка Согласно исследованию, в 2022 году экономические условия в России были сложными, однако для рынка труда год выдался скорее позитивным. В прошедшем году наблюдался заметный рост зарплат и снижение безработицы. По официальной статистике Росстата, номинальная средняя зарплата увеличилась в 2022 году на 12,1% (против роста на 11,5% и 7,3% 2021 в 2020 годах соответственно). В денежном выражении средняя за год зарплата (с учетом выплаты НДФЛ) превысила 55 тысяч рублей в месяц. В российских реалиях ситуация с зарплатами сильно отличается как в отраслевом разрезе, так и в региональном, отмечают эксперты. При этом даже внутри регионов сильно разнится ситуация от одного населенного пункта к другому. Как показало исследование РИА Новости, в небольших и малых населенных пунктах средняя зарплата меньше, чем в крупных городах этого же региона, в среднем на 24%. Для определения количественных различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Как считали рейтинг Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2022 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2022 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов. Тройка лидеров прежняя Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых вахтовым методом, отмечают эксперты. Лидер рейтинга, Ямало-Ненецкий автономный округ, характеризуется тем, что средняя зарплата в провинции данного региона в 4,9 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата здесь составила 116 тысяч рублей в месяц, то есть в 2,4 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ, с результатом 4,4 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 105 тысяч рублей в месяц. На третьей позиции расположилась Магаданская область с результатом 4,3 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 117 тысяч рублей, четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 4 и абсолютным значением 89,6 тысячи рублей. Чукотский автономный округ с результатом 3,8 стандартного потребительского набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 122 тысячи рублей занял пятую строчку рейтинга. Эксперты отмечают, что в первой пятерке состав почти не поменялся за год, лишь Чукотка заменила на пятой строчке Сахалинскую область. Результаты исследования показывают, что лидерами рейтинга стали регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. В этих субъектах РФ много людей заняты в добывающих отраслях, и их труд высоко оплачивается. При этом добыча зачастую осуществляется приезжающими работниками в отдаленных от крупных городов местах, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах, объясняют эксперты. Первый регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом характеризуется высокими зарплатами в некрупных городах, – Амурская область (восьмое место с результатом 3,4 стандартного набора). В этом регионе продолжают вестись крупнейшие стройки страны: космодром Восточный, Амурский газохимический комплекс и Амурский газоперерабатывающий завод. В первую десятку субъектов РФ с высоким зарплатами в провинции также вошли: Республика Саха (Якутия), Сахалинская, Иркутская и Мурманская области. Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2022 года на уровне 2,2 (на 0,1 процентного пункта больше, чем годом ранее). В нижней части таблицы отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,3-1,7. В целом у семи регионов России это соотношение в 2022 году составило менее 1,7. Нижнюю часть рейтинга представляют преимущественно республики Северного Кавказа. Наиболее высокая зарплата в малых и средних городах отмечена в Чукотском АО, где за вычетом НДФЛ она составила 122 тысячи рублей. Далее следуют Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Согласно исследованию, рост зарплаты в провинции в 2022 году наблюдался во всех регионах. Медианное значение прироста составило +14,5%, что намного больше, чем в 2021 году (+9,6%). Кроме того, в 2022 году в провинции зарплаты росли заметно быстрее, чем в крупных городах (около 12%). Таким образом, в малых и средних населенных пунктах зарплаты немного "догнали" уровень оплаты труда мегаполисов. В части динамики отдельных регионов наиболее существенный рост зарплаты в малых и средних населенных пунктах произошел в Кемеровской области, где за год она в номинальном выражении выросла на 22%. Кроме того, большой рост провинциальных зарплат отмечается в Забайкальском крае (19,2%), в Мурманской области (18,6%), в Краснодарском крае (18,4%), в Республике Адыгея (18,3%) и Татарстане (18%). Разрыв в зарплатах Результаты исследования свидетельствуют, что зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в трех регионах России оплата труда наёмных работников в малых и средних населенных пунктах оказалась выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В тройке таких регионов - Ненецкий автономный округ, Амурская область и Республика Коми. Как поясняют эксперты, в НАО и в Коми это связано с сырьевым характером экономики регионов, и "экономические центры" тут располагаются в небольших населенных пунктах, где ведется добыча полезных ископаемых. Амурская область выделяется на общем фоне из-за нескольких крупных строек, предполагают эксперты. В целом почти в половине регионов зарплаты в малых и средних населенных пунктах более чем на 30% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах. Это существенная разница, но, если рассматривать межрегиональные различия, она не такая уж большая. Средние зарплаты между регионами могут отличаться еще сильнее – более чем в четыре раза. Согласно текущему исследованию, самый большой разрыв между зарплатами в провинции и крупных городах - в Ингушетии, где жители малых населенных пунктов зарабатывают почти в два раза меньше, чем в крупных городах. В Республике Башкортостан, в Пермском и Приморском краях, в Республике Дагестан, в Краснодарском крае и в Красноярском краях, в Омской области и Чеченской Республике разрыв составляет более 35%.

https://ria.ru/20230324/indeksatsiya-1860298434.html

https://ria.ru/20230322/zarplata-1859529930.html

https://ria.ru/20230320/zarplaty-1859000827.html

россия

ненецкий автономный округ

амурская область

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экономика, россия, ненецкий автономный округ, амурская область