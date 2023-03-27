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Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:12 27.03.2023 (обновлено: 09:51 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/zaes-1860812416.html
Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов
Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.03.2023
Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов
Киев не готов заявить об отказе от ударов по Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:12
2023-03-27T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
энергодар
михаил ульянов (дипломат)
сергей шойгу
запорожская аэс
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ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. Киев не готов заявить об отказе от ударов по Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Вместо этого украинская сторона пытается переводить разговор в другую плоскость и рассуждает о "демилитаризации", "деоккупации". "Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем", — отметил Ульянов.От Киева же зависит и выполнение инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ядерного объекта. На Украину могут повлиять США, но вряд ли они станут это делать, продолжил дипломат.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20230327/magate-1860810980.html
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в мире, россия, киев, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Энергодар, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов

Ульянов: Киев сегодня не готов подтвердить, что не будет подвергать ЗАЭС обстрелам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. Киев не готов заявить об отказе от ударов по Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом. По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы", — подчеркнул дипломат.
Вместо этого украинская сторона пытается переводить разговор в другую плоскость и рассуждает о "демилитаризации", "деоккупации".
"Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем", — отметил Ульянов.
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05:17
От Киева же зависит и выполнение инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ядерного объекта. На Украину могут повлиять США, но вряд ли они станут это делать, продолжил дипломат.
«
"Вашингтон очень тщательно подстраивается под позицию Киева и не хочет создавать ситуацию, когда украинские власти оказались бы хоть под малейшим давлением со стороны международного сообщества, даже если речь, казалось бы, идет об очевидных вещах", — пояснил собеседник агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЭнергодарМихаил Ульянов (дипломат)Сергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
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