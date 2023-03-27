https://ria.ru/20230327/zaes-1860812416.html

Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов

Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.03.2023

Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов

Киев не готов заявить об отказе от ударов по Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:12

2023-03-27T06:12

2023-03-27T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

энергодар

михаил ульянов (дипломат)

сергей шойгу

запорожская аэс

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ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. Киев не готов заявить об отказе от ударов по Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Вместо этого украинская сторона пытается переводить разговор в другую плоскость и рассуждает о "демилитаризации", "деоккупации". "Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем", — отметил Ульянов.От Киева же зависит и выполнение инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ядерного объекта. На Украину могут повлиять США, но вряд ли они станут это делать, продолжил дипломат.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20230327/magate-1860810980.html

https://ria.ru/20230325/grossi-1860638461.html

россия

киев

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в мире, россия, киев, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, запорожская аэс