Киев не может гарантировать прекращение обстрелов ЗАЭС, заявил Ульянов
Ульянов: Киев сегодня не готов подтвердить, что не будет подвергать ЗАЭС обстрелам
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. Киев не готов заявить об отказе от ударов по Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом. По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы", — подчеркнул дипломат.
Вместо этого украинская сторона пытается переводить разговор в другую плоскость и рассуждает о "демилитаризации", "деоккупации".
"Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем", — отметил Ульянов.
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"Вашингтон очень тщательно подстраивается под позицию Киева и не хочет создавать ситуацию, когда украинские власти оказались бы хоть под малейшим давлением со стороны международного сообщества, даже если речь, казалось бы, идет об очевидных вещах", — пояснил собеседник агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.