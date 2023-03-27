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Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума - РИА Новости, 27.03.2023
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17:36 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/volgograd-1861020226.html
Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума
Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума - РИА Новости, 27.03.2023
Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума
Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, сообщил на встрече с общественниками... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:36
2023-03-27T17:36
общество
волгоград
сталинград
дзержинский район
андрей бочаров
захар прилепин
геннадий зюганов
госдума рф
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ВОЛГОГРАД, 27 мар – РИА Новости. Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, сообщил на встрече с общественниками председатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Ранее сообщалось, что общественный совет по изучению мнения о переименовании Волгограда в Сталинград начал проводить встречи с представителями общественности города, чтобы выяснить, как волгоградцы относятся к идее провести референдум и самому переименованию. По информации облдумы, в понедельник такая встреча прошла в лицее в Дзержинском районе города. "Сегодня никакого решения приниматься не будет... не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет", - сказал Блошкин на встрече. В ноябре представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему. Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 году Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума. Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.
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общество, волгоград, сталинград, дзержинский район, андрей бочаров, захар прилепин, геннадий зюганов, госдума рф, волгоградская областная дума, справедливая россия, россия
Общество, Волгоград, Сталинград, Дзержинский район, Андрей Бочаров, Захар Прилепин, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Волгоградская областная Дума, Справедливая Россия, Россия
Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума

Депутат Блошкин: референдума о переименовании Волгограда не будет в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДорожный знак "Сталинград" на въезде в Волгоград
Дорожный знак Сталинград на въезде в Волгоград - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Дорожный знак "Сталинград" на въезде в Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 мар – РИА Новости. Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, сообщил на встрече с общественниками председатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.
Ранее сообщалось, что общественный совет по изучению мнения о переименовании Волгограда в Сталинград начал проводить встречи с представителями общественности города, чтобы выяснить, как волгоградцы относятся к идее провести референдум и самому переименованию. По информации облдумы, в понедельник такая встреча прошла в лицее в Дзержинском районе города.
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"Сегодня никакого решения приниматься не будет... не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет", - сказал Блошкин на встрече.
В ноябре представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.
Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города.
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В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 году Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.
Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.
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ОбществоВолгоградСталинградДзержинский районАндрей БочаровЗахар ПрилепинГеннадий ЗюгановГосдума РФВолгоградская областная ДумаСправедливая РоссияРоссия
 
 
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