https://ria.ru/20230327/volgograd-1861020226.html

Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума

Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума - РИА Новости, 27.03.2023

Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума

Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, сообщил на встрече с общественниками... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:36

2023-03-27T17:36

2023-03-27T17:36

общество

волгоград

сталинград

дзержинский район

андрей бочаров

захар прилепин

геннадий зюганов

госдума рф

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ВОЛГОГРАД, 27 мар – РИА Новости. Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, сообщил на встрече с общественниками председатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Ранее сообщалось, что общественный совет по изучению мнения о переименовании Волгограда в Сталинград начал проводить встречи с представителями общественности города, чтобы выяснить, как волгоградцы относятся к идее провести референдум и самому переименованию. По информации облдумы, в понедельник такая встреча прошла в лицее в Дзержинском районе города. "Сегодня никакого решения приниматься не будет... не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет", - сказал Блошкин на встрече. В ноябре представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему. Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 году Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума. Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.

https://ria.ru/20230303/portret-1855650308.html

https://ria.ru/20230313/rossiya-1857510716.html

https://ria.ru/20230224/stalingrad-1854061097.html

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