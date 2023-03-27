https://ria.ru/20230327/volgograd-1860858445.html

В Волгограде проведут опрос жителей о переименовании города в Сталинград

В Волгограде проведут опрос жителей о переименовании города в Сталинград - РИА Новости, 27.03.2023

В Волгограде проведут опрос жителей о переименовании города в Сталинград

Общественный совет по изучению мнения населения о переименовании Волгограда в Сталинград в понедельник начинает опрос жителей города о смене его названия,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:56

2023-03-27T10:56

2023-03-27T11:06

общество

волгоград

сталинград

россия

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ВОЛГОГРАД, 27 мар – РИА Новости. Общественный совет по изучению мнения населения о переименовании Волгограда в Сталинград в понедельник начинает опрос жителей города о смене его названия, сообщил РИА Новости сопредседатель совета, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. В феврале ВЦИОМ опубликовал результаты исследования общественного мнения среди жителей Волгограда о переименовании города в Сталинград. По данным ВЦИОМ, 67% респондентов сообщили, что они "скорее против", 26% "скорее поддерживают" предложение, а 7% затруднились с ответом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты данного опроса, отметил, что к вопросу переименования Волгограда в Сталинград надо относиться очень аккуратно и все взвесить. "Инициативная группа начнет с Дзержинского района. И в течение недели будут проходить встречи с общественностью. И к концу недели будет известна картина примерно, настрой волгоградцев по возвращению (названия Сталинград – ред.)", - сообщил Стурков. По его словам, опрос будет проводиться на специальных площадках, которые разместятся в том числе в школах и лицеях. Он отметил, что опрос на улицах города не будет проводиться. В ноябре представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему. Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 году Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума. Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.

https://ria.ru/20230204/volgograd-1849696435.html

https://ria.ru/20230201/rodina-1848925415.html

https://ria.ru/20230112/volgograd-1844493461.html

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Ольга Фомченкова

общество, волгоград, сталинград, россия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)