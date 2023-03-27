https://ria.ru/20230327/shatunov-1860862413.html

Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге

Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге - РИА Новости, 27.03.2023

Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге

Памятник основателю группы "Ласковый май" Сергею Кузнецову и певцу Юрию Шатунову установят в Оренбурге, сообщила РИА Новости заведующая музеем имени Петиных... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:38

2023-03-27T12:38

2023-03-27T12:38

шоубиз

юрий шатунов

ласковый май

оренбург

сергей кузнецов

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УФА, 27 мар – РИА Новости. Памятник основателю группы "Ласковый май" Сергею Кузнецову и певцу Юрию Шатунову установят в Оренбурге, сообщила РИА Новости заведующая музеем имени Петиных Юлия Серебрякова. "Завтра в музее представим общественности проект памятника. Автор проекта Александр Сукманов – известный в Оренбурге скульптор, его крупные работы украшают улицы города. Эскизы будущего памятника сделаны из скульптурного пластилина. Монумент будет представлять собой музыкантов в реальном их росте. Они будут стоять рядом", – рассказала Серебрякова. Она добавила, что памятник планируют отлить в бронзе. Его установят на пересечении улиц Химическая и Регенераторная. Дата открытия пока не уточняется."Недалеко от этого места находится детский дом, где воспитывался Шатунов. Рядом дом, где жил Кузнецов", – пояснила Юлия Серебрякова. По ее словам, к скульптору с просьбой создать памятник музыкантам обратились их друзья. Участники "Ласкового мая" ушли из жизни в прошлом году. Юрий Шатунов умер в июне от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сергей Кузнецов умер в ноябре в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

https://ria.ru/20230209/muzyka-1850415111.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрий шатунов, ласковый май, оренбург, сергей кузнецов