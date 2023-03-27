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Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге - РИА Новости, 27.03.2023
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Шоубиз
 
12:38 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/shatunov-1860862413.html
Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге
Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге - РИА Новости, 27.03.2023
Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге
Памятник основателю группы "Ласковый май" Сергею Кузнецову и певцу Юрию Шатунову установят в Оренбурге, сообщила РИА Новости заведующая музеем имени Петиных... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:38
2023-03-27T12:38
шоубиз
юрий шатунов
ласковый май
оренбург
сергей кузнецов
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УФА, 27 мар – РИА Новости. Памятник основателю группы "Ласковый май" Сергею Кузнецову и певцу Юрию Шатунову установят в Оренбурге, сообщила РИА Новости заведующая музеем имени Петиных Юлия Серебрякова. "Завтра в музее представим общественности проект памятника. Автор проекта Александр Сукманов – известный в Оренбурге скульптор, его крупные работы украшают улицы города. Эскизы будущего памятника сделаны из скульптурного пластилина. Монумент будет представлять собой музыкантов в реальном их росте. Они будут стоять рядом", – рассказала Серебрякова. Она добавила, что памятник планируют отлить в бронзе. Его установят на пересечении улиц Химическая и Регенераторная. Дата открытия пока не уточняется."Недалеко от этого места находится детский дом, где воспитывался Шатунов. Рядом дом, где жил Кузнецов", – пояснила Юлия Серебрякова. По ее словам, к скульптору с просьбой создать памятник музыкантам обратились их друзья. Участники "Ласкового мая" ушли из жизни в прошлом году. Юрий Шатунов умер в июне от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сергей Кузнецов умер в ноябре в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
https://ria.ru/20230209/muzyka-1850415111.html
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юрий шатунов, ласковый май, оренбург, сергей кузнецов
Шоубиз, Юрий Шатунов, Ласковый май, Оренбург, Сергей Кузнецов
Участникам группы "Ласковый май" установят памятник в Оренбурге

Участникам группы "Ласковый май" Кузнецову и Шатунову установят памятник в Оренбурге

© РИА НовостиМакет памятника Сергею Кузнецову и Юрию Шатунову в Оренбурге
Макет памятника Сергею Кузнецову и Юрию Шатунову в Оренбурге
© РИА Новости
Читать ria.ru в
УФА, 27 мар – РИА Новости. Памятник основателю группы "Ласковый май" Сергею Кузнецову и певцу Юрию Шатунову установят в Оренбурге, сообщила РИА Новости заведующая музеем имени Петиных Юлия Серебрякова.
"Завтра в музее представим общественности проект памятника. Автор проекта Александр Сукманов – известный в Оренбурге скульптор, его крупные работы украшают улицы города. Эскизы будущего памятника сделаны из скульптурного пластилина. Монумент будет представлять собой музыкантов в реальном их росте. Они будут стоять рядом", – рассказала Серебрякова.
Она добавила, что памятник планируют отлить в бронзе. Его установят на пересечении улиц Химическая и Регенераторная. Дата открытия пока не уточняется.
"Недалеко от этого места находится детский дом, где воспитывался Шатунов. Рядом дом, где жил Кузнецов", – пояснила Юлия Серебрякова.
По ее словам, к скульптору с просьбой создать памятник музыкантам обратились их друзья.
Участники "Ласкового мая" ушли из жизни в прошлом году. Юрий Шатунов умер в июне от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Сергей Кузнецов умер в ноябре в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
Кадр из видео Розовый вечер группы Ласковый май
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9 февраля, 17:18
 
ШоубизЮрий ШатуновЛасковый майОренбургСергей Кузнецов
 
 
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