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В России запускают цифровой рубль: что это значит - РИА Новости, 27.03.2023
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08:00 27.03.2023 (обновлено: 08:02 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html
В России запускают цифровой рубль: что это значит
В России запускают цифровой рубль: что это значит - РИА Новости, 27.03.2023
В России запускают цифровой рубль: что это значит
С 1 апреля правительство приступает к тестированию третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. К нему подключат все российские банки, операции пойдут... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:00
2023-03-27T08:02
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
брикс
рубль
цифровой рубль
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. С 1 апреля правительство приступает к тестированию третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. К нему подключат все российские банки, операции пойдут через ЦБ. Как будет работать новое платежное средство и чем поможет экономике, разбирались РИА Новости.Третья формаПрототип платформы цифрового рубля был готов еще в декабре 2021-го. Тестирование на реальных клиентах — ключевой этап программы.Речь об уникальному электронном коде (токене). В пилотном проекте им станут расплачиваться с крупными банковскими организациями и компаниями. А, например, ВТБ попробует операции среди своих сотрудников.В перспективе подключатся все банки. Любой желающий сможет получить (по запросу) электронный кошелек для виртуальных денег.Зачем нуженВ экономике продолжается цифровизация. Кроме того, в условиях санкций и постоянного давления Запада ЦБ вынужден адаптировать банковскую систему, развивая внутренние платежные продукты.По мере масштабирования проекта откроется возможность трансграничных расчетов с дружественными странами.В августе на саммите БРИКС обсудят вопрос единой валюты организации. "ЦР в этом тоже пригодится. Скорее всего, создадут банк, где можно его менять на валюту БРИКС или другой страны, входящей в структуру", — предполагает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Эксперты подчеркивают: на курс рубля это никак не повлияет. Однако потенциально поддержит спрос и в целом популяризирует российскую валюту, так как послужит новой точкой входа в инвестиционные инструменты.Под контролем ЦБПоскольку цифровой рубль приравнен к безналичным и наличным, расчеты в нем ничем не отличаются от иных — картой или онлайн.Но интернет не требуется, и на первый план выходит высокая безопасность транзакций: в отличие от традиционного безнала, ЦР хранится не в банке, а в самом ЦБ."Это страхует ваши средства, подозрительные операции регулятор сразу заблокирует", — уточняет Мильчакова.Еще один плюс — при банкротстве кредитной организации или отзыве лицензии с деньгами ничего не случится. Цифровой кошелек открывает ЦБ, выполняющий все обязательства перед клиентами, добавляет Антонов.В перспективе это распространится на смарт-контакты — в бизнесе, на рынке недвижимости и в любых других сферах, где проводят крупные платежи."Смарт-контакт, по сути, — приказ отправить валюту из кошелька в кошелек при выполнении определенных условий. Например, только после регистрации в Росреестре. Это повысит безопасность сделок, а их качество выйдет на совершенно другой уровень", — подчеркивает Звездин.Платим, как платилиВ общем, цифровой рубль — еще один удобный инструмент платежа."ЦР сократит наличность, усилится контроль за расходованием бюджетных средств. Никаких особых курсов устанавливать не придется. Покупательная способность — та же, что у обычных денег", — объясняет Антонов."Для бизнеса это удобно по тем же причинам — безопасность, защищенность от потерь. Нет привязки к интернету — значит, не нужны онлайн-кассы и затраты на их обслуживание", — добавляет Мильчакова.Торговые сети сэкономят и на эквайринге. По оценкам аналитиков BitRiver, даже на первом этапе реализации программы это даст десятки миллиардов.Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России", уточняет: цифровой валютой удобнее оплачивать счета ЖКХ, налоги, онлайн-заказы, делать переводы.Конечно, внедрение не будет быстрым — на это уйдет не один год. Потребуется время на разработку законодательной базы. Кроме того, надо изучить вопросы взлома и мошенничества. Впрочем, специалисты уверяют, что цифровой рубль к этому готов: уникальный токен невозможно подделать.
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Наталья Дембинская
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), брикс, рубль, цифровой рубль
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС, Рубль, цифровой рубль

В России запускают цифровой рубль: что это значит

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГерб Российской Федерации на монете
Герб Российской Федерации на монете - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. С 1 апреля правительство приступает к тестированию третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. К нему подключат все российские банки, операции пойдут через ЦБ. Как будет работать новое платежное средство и чем поможет экономике, разбирались РИА Новости.

Третья форма

Прототип платформы цифрового рубля был готов еще в декабре 2021-го. Тестирование на реальных клиентах — ключевой этап программы.
Речь об уникальному электронном коде (токене). В пилотном проекте им станут расплачиваться с крупными банковскими организациями и компаниями. А, например, ВТБ попробует операции среди своих сотрудников.
В перспективе подключатся все банки. Любой желающий сможет получить (по запросу) электронный кошелек для виртуальных денег.
«

Это не криптовалюта, которая никому не подчиняется. Цифровой рубль эмитирует исключительно ЦБ. Кроме того, он обеспечен золотовалютными резервами. В общем, это все тот же рубль, пусть и в новой оболочке, поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

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Зачем нужен

В экономике продолжается цифровизация. Кроме того, в условиях санкций и постоянного давления Запада ЦБ вынужден адаптировать банковскую систему, развивая внутренние платежные продукты.
По мере масштабирования проекта откроется возможность трансграничных расчетов с дружественными странами.
«

"Это упростит взаимную торговлю. Не возникнет проблем, как, например, с Индией, чье законодательство запрещает вывоз рупий из страны. Цифровые валюты помогут России и другим развивающимся странам отказаться от доллара", — указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В августе на саммите БРИКС обсудят вопрос единой валюты организации. "ЦР в этом тоже пригодится. Скорее всего, создадут банк, где можно его менять на валюту БРИКС или другой страны, входящей в структуру", — предполагает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Эксперты подчеркивают: на курс рубля это никак не повлияет. Однако потенциально поддержит спрос и в целом популяризирует российскую валюту, так как послужит новой точкой входа в инвестиционные инструменты.
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Под контролем ЦБ

Поскольку цифровой рубль приравнен к безналичным и наличным, расчеты в нем ничем не отличаются от иных — картой или онлайн.
Но интернет не требуется, и на первый план выходит высокая безопасность транзакций: в отличие от традиционного безнала, ЦР хранится не в банке, а в самом ЦБ.
"Это страхует ваши средства, подозрительные операции регулятор сразу заблокирует", — уточняет Мильчакова.
Еще один плюс — при банкротстве кредитной организации или отзыве лицензии с деньгами ничего не случится. Цифровой кошелек открывает ЦБ, выполняющий все обязательства перед клиентами, добавляет Антонов.
«

Безопасность — ключевое преимущество. Такой рубль невозможно потерять: все восстанавливается по уникальному токену. Причем в цифровом кошельке учитывается не просто история операций, а действия с каждым рублем.

В перспективе это распространится на смарт-контакты — в бизнесе, на рынке недвижимости и в любых других сферах, где проводят крупные платежи.
"Смарт-контакт, по сути, — приказ отправить валюту из кошелька в кошелек при выполнении определенных условий. Например, только после регистрации в Росреестре. Это повысит безопасность сделок, а их качество выйдет на совершенно другой уровень", — подчеркивает Звездин.
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Платим, как платили

В общем, цифровой рубль — еще один удобный инструмент платежа.
"ЦР сократит наличность, усилится контроль за расходованием бюджетных средств. Никаких особых курсов устанавливать не придется. Покупательная способность — та же, что у обычных денег", — объясняет Антонов.
«

В конечном итоге цифровым рублем можно будет оплатить все товары и услуги. В том числе в офлайн-магазинах — для этого достаточно просто скачать себе какую-то сумму с кошелька-токена на смартфон.

"Для бизнеса это удобно по тем же причинам — безопасность, защищенность от потерь. Нет привязки к интернету — значит, не нужны онлайн-кассы и затраты на их обслуживание", — добавляет Мильчакова.
Торговые сети сэкономят и на эквайринге. По оценкам аналитиков BitRiver, даже на первом этапе реализации программы это даст десятки миллиардов.
Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России", уточняет: цифровой валютой удобнее оплачивать счета ЖКХ, налоги, онлайн-заказы, делать переводы.
Конечно, внедрение не будет быстрым — на это уйдет не один год. Потребуется время на разработку законодательной базы. Кроме того, надо изучить вопросы взлома и мошенничества. Впрочем, специалисты уверяют, что цифровой рубль к этому готов: уникальный токен невозможно подделать.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БРИКСРубльцифровой рубль
 
 
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