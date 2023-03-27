https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html

В России запускают цифровой рубль: что это значит

В России запускают цифровой рубль: что это значит - РИА Новости, 27.03.2023

В России запускают цифровой рубль: что это значит

С 1 апреля правительство приступает к тестированию третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. К нему подключат все российские банки, операции пойдут... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:02

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

брикс

рубль

цифровой рубль

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. С 1 апреля правительство приступает к тестированию третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. К нему подключат все российские банки, операции пойдут через ЦБ. Как будет работать новое платежное средство и чем поможет экономике, разбирались РИА Новости.Третья формаПрототип платформы цифрового рубля был готов еще в декабре 2021-го. Тестирование на реальных клиентах — ключевой этап программы.Речь об уникальному электронном коде (токене). В пилотном проекте им станут расплачиваться с крупными банковскими организациями и компаниями. А, например, ВТБ попробует операции среди своих сотрудников.В перспективе подключатся все банки. Любой желающий сможет получить (по запросу) электронный кошелек для виртуальных денег.Зачем нуженВ экономике продолжается цифровизация. Кроме того, в условиях санкций и постоянного давления Запада ЦБ вынужден адаптировать банковскую систему, развивая внутренние платежные продукты.По мере масштабирования проекта откроется возможность трансграничных расчетов с дружественными странами.В августе на саммите БРИКС обсудят вопрос единой валюты организации. "ЦР в этом тоже пригодится. Скорее всего, создадут банк, где можно его менять на валюту БРИКС или другой страны, входящей в структуру", — предполагает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Эксперты подчеркивают: на курс рубля это никак не повлияет. Однако потенциально поддержит спрос и в целом популяризирует российскую валюту, так как послужит новой точкой входа в инвестиционные инструменты.Под контролем ЦБПоскольку цифровой рубль приравнен к безналичным и наличным, расчеты в нем ничем не отличаются от иных — картой или онлайн.Но интернет не требуется, и на первый план выходит высокая безопасность транзакций: в отличие от традиционного безнала, ЦР хранится не в банке, а в самом ЦБ."Это страхует ваши средства, подозрительные операции регулятор сразу заблокирует", — уточняет Мильчакова.Еще один плюс — при банкротстве кредитной организации или отзыве лицензии с деньгами ничего не случится. Цифровой кошелек открывает ЦБ, выполняющий все обязательства перед клиентами, добавляет Антонов.В перспективе это распространится на смарт-контакты — в бизнесе, на рынке недвижимости и в любых других сферах, где проводят крупные платежи."Смарт-контакт, по сути, — приказ отправить валюту из кошелька в кошелек при выполнении определенных условий. Например, только после регистрации в Росреестре. Это повысит безопасность сделок, а их качество выйдет на совершенно другой уровень", — подчеркивает Звездин.Платим, как платилиВ общем, цифровой рубль — еще один удобный инструмент платежа."ЦР сократит наличность, усилится контроль за расходованием бюджетных средств. Никаких особых курсов устанавливать не придется. Покупательная способность — та же, что у обычных денег", — объясняет Антонов."Для бизнеса это удобно по тем же причинам — безопасность, защищенность от потерь. Нет привязки к интернету — значит, не нужны онлайн-кассы и затраты на их обслуживание", — добавляет Мильчакова.Торговые сети сэкономят и на эквайринге. По оценкам аналитиков BitRiver, даже на первом этапе реализации программы это даст десятки миллиардов.Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России", уточняет: цифровой валютой удобнее оплачивать счета ЖКХ, налоги, онлайн-заказы, делать переводы.Конечно, внедрение не будет быстрым — на это уйдет не один год. Потребуется время на разработку законодательной базы. Кроме того, надо изучить вопросы взлома и мошенничества. Впрочем, специалисты уверяют, что цифровой рубль к этому готов: уникальный токен невозможно подделать.

https://ria.ru/20230323/rubl-1859972098.html

https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860040730.html

https://realty.ria.ru/20220622/sdelki-1797253095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), брикс, рубль, цифровой рубль