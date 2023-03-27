https://ria.ru/20230327/magate-1860810980.html

Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 27.03.2023

Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС

Реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС фактически зависит от Киева, сообщил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T05:17

2023-03-27T05:17

2023-03-27T05:17

специальная военная операция на украине

россия

киев

энергодар

михаил ульянов (дипломат)

сергей шойгу

запорожская аэс

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_0:93:2769:1651_1920x0_80_0_0_898451fcab01d36cda9bc2bb8fff3be8.jpg

ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС фактически зависит от Киева, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как заявил постпред РФ, реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС "фактически" зависит от Киева. "Ну, еще и от американцев, которым давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход", - добавил Ульянов. При этом, по его словам, он не уверен, что США станут влиять на ситуацию. Постпред РФ также добавил, что если украинцы сегодня вечером вдруг подтвердят, что больше стрелять по станции не будут, то после дополнительной "сверки часов" с Москвой и Киевом у Гросси будут основания объявить о том, что ядерная и физическая ядерная безопасность на ЗАЭС находится под защитой. "Естественно агентству потребуется тщательно отслеживать соблюдение режима защиты", - уточнил Ульянов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230327/magate-1860807310.html

https://ria.ru/20230326/zaes-1860727033.html

россия

киев

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, в мире