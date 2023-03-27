Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС
Ульянов: реализация инициативы МАГАТЭ о безопасности вокруг ЗАЭС зависит от Киева
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС фактически зависит от Киева, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как заявил постпред РФ, реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС "фактически" зависит от Киева.
"Ну, еще и от американцев, которым давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход", - добавил Ульянов.
При этом, по его словам, он не уверен, что США станут влиять на ситуацию.
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"Вашингтон очень тщательно подстраивается под позицию Киева и не хочет создавать ситуацию, когда украинские власти оказались бы хоть под малейшим давлением со стороны международного сообщества, даже если речь, казалось бы, идет об очевидных вещах", - пояснил собеседник агентства.
Постпред РФ также добавил, что если украинцы сегодня вечером вдруг подтвердят, что больше стрелять по станции не будут, то после дополнительной "сверки часов" с Москвой и Киевом у Гросси будут основания объявить о том, что ядерная и физическая ядерная безопасность на ЗАЭС находится под защитой. "Естественно агентству потребуется тщательно отслеживать соблюдение режима защиты", - уточнил Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.