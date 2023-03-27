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Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/magate-1860810980.html
Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС
Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 27.03.2023
Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС
Реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС фактически зависит от Киева, сообщил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T05:17
2023-03-27T05:17
специальная военная операция на украине
россия
киев
энергодар
михаил ульянов (дипломат)
сергей шойгу
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС фактически зависит от Киева, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как заявил постпред РФ, реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС "фактически" зависит от Киева. "Ну, еще и от американцев, которым давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход", - добавил Ульянов. При этом, по его словам, он не уверен, что США станут влиять на ситуацию. Постпред РФ также добавил, что если украинцы сегодня вечером вдруг подтвердят, что больше стрелять по станции не будут, то после дополнительной "сверки часов" с Москвой и Киевом у Гросси будут основания объявить о том, что ядерная и физическая ядерная безопасность на ЗАЭС находится под защитой. "Естественно агентству потребуется тщательно отслеживать соблюдение режима защиты", - уточнил Ульянов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230327/magate-1860807310.html
https://ria.ru/20230326/zaes-1860727033.html
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россия, киев, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Энергодар, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, В мире
Постпред России назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС

Ульянов: реализация инициативы МАГАТЭ о безопасности вокруг ЗАЭС зависит от Киева

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС фактически зависит от Киева, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как заявил постпред РФ, реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС "фактически" зависит от Киева.
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"Ну, еще и от американцев, которым давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход", - добавил Ульянов.
При этом, по его словам, он не уверен, что США станут влиять на ситуацию.
«
"Вашингтон очень тщательно подстраивается под позицию Киева и не хочет создавать ситуацию, когда украинские власти оказались бы хоть под малейшим давлением со стороны международного сообщества, даже если речь, казалось бы, идет об очевидных вещах", - пояснил собеседник агентства.
Постпред РФ также добавил, что если украинцы сегодня вечером вдруг подтвердят, что больше стрелять по станции не будут, то после дополнительной "сверки часов" с Москвой и Киевом у Гросси будут основания объявить о том, что ядерная и физическая ядерная безопасность на ЗАЭС находится под защитой. "Естественно агентству потребуется тщательно отслеживать соблюдение режима защиты", - уточнил Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЭнергодарМихаил Ульянов (дипломат)Сергей ШойгуЗапорожская АЭСМАГАТЭВ мире
 
 
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