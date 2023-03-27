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Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 27.03.2023
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22:01 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/letchik-1861077775.html
Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России
Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 27.03.2023
Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России
Уроженец дагестанского Дербента летчик Михаил Абраменко, уничтоживший в ходе специальной военной операции более 40 единиц техники противника, посмертно удостоен РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:01
2023-03-27T22:01
общество
дербент
россия
украина
сергей меликов
оон
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Уроженец дагестанского Дербента летчик Михаил Абраменко, уничтоживший в ходе специальной военной операции более 40 единиц техники противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил в понедельник глава Дагестана Сергей Меликов. Абраменко командовал экипажем вертолета Ка-52 и с начала спецоперации выполнил свыше 600 боевых вылетов. По словам Меликова, в прежние годы майор участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, миротворческой операции ООН в Чаде и военной операции в Сирии.
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общество, дербент, россия, украина, сергей меликов, оон, ка-52 "аллигатор"
Общество, Дербент, Россия, Украина, Сергей Меликов, ООН, Ка-52 "Аллигатор"
Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России

Уроженца Дербента летчика Абраменко посмертно удостоили звания Героя России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВысшие государственные награды России, медали "Золотая Звезда"
Высшие государственные награды России, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Уроженец дагестанского Дербента летчик Михаил Абраменко, уничтоживший в ходе специальной военной операции более 40 единиц техники противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил в понедельник глава Дагестана Сергей Меликов.
«
"Шестой дагестанец удостоен высокого звания Героя России с начала спецоперации – им стал уроженец Дербента, летчик, майор Михаил Абраменко. К сожалению, посмертно. <…> На Украине Михаил уничтожил свыше 40 единиц техники противника и прикрывал другие вертолеты при эвакуации наших раненых ребят", – рассказал Меликов в своем телеграм-канале.
Абраменко командовал экипажем вертолета Ка-52 и с начала спецоперации выполнил свыше 600 боевых вылетов.
По словам Меликова, в прежние годы майор участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, миротворческой операции ООН в Чаде и военной операции в Сирии.
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ОбществоДербентРоссияУкраинаСергей МеликовООНКа-52 "Аллигатор"
 
 
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