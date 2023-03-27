https://ria.ru/20230327/letchik-1861077775.html

Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России

Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 27.03.2023

Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России

Уроженец дагестанского Дербента летчик Михаил Абраменко, уничтоживший в ходе специальной военной операции более 40 единиц техники противника, посмертно удостоен РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:01

2023-03-27T22:01

2023-03-27T22:01

общество

дербент

россия

украина

сергей меликов

оон

ка-52 "аллигатор"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5c041acdb9f1733a686452ad2b3f341.jpg

МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Уроженец дагестанского Дербента летчик Михаил Абраменко, уничтоживший в ходе специальной военной операции более 40 единиц техники противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил в понедельник глава Дагестана Сергей Меликов. Абраменко командовал экипажем вертолета Ка-52 и с начала спецоперации выполнил свыше 600 боевых вылетов. По словам Меликова, в прежние годы майор участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, миротворческой операции ООН в Чаде и военной операции в Сирии.

https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837612008.html

дербент

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дербент, россия, украина, сергей меликов, оон, ка-52 "аллигатор"