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Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России
Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 27.03.2023
Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России
Уроженец дагестанского Дербента летчик Михаил Абраменко, уничтоживший в ходе специальной военной операции более 40 единиц техники противника, посмертно удостоен РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:01
2023-03-27T22:01
2023-03-27T22:01
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Уроженец дагестанского Дербента летчик Михаил Абраменко, уничтоживший в ходе специальной военной операции более 40 единиц техники противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил в понедельник глава Дагестана Сергей Меликов. Абраменко командовал экипажем вертолета Ка-52 и с начала спецоперации выполнил свыше 600 боевых вылетов. По словам Меликова, в прежние годы майор участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, миротворческой операции ООН в Чаде и военной операции в Сирии.
https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837612008.html
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общество, дербент, россия, украина, сергей меликов, оон, ка-52 "аллигатор"
Общество, Дербент, Россия, Украина, Сергей Меликов, ООН, Ка-52 "Аллигатор"
Летчика из Дагестана посмертно удостоили звания Героя России
Уроженца Дербента летчика Абраменко посмертно удостоили звания Героя России