В "Росатоме" рассказали о двух новых российских атомных ледоколах
"Росатом": пятый и шестой российские атомные ледоколы намечено заложить в 2024-2025 годах
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Новые, пятый и шестой российские атомные ледоколы проекта 22220, планируется заложить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге в мае 2024 года и в октябре 2025 года соответственно, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.
"Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года — шестой", — сказал Кулинко.
Контракты на них заключены по схеме смешанного финансирования через бюджет и внебюджетные средства, пояснил он.
«
"Правительство определило объемы выделяемых средств из бюджета на три года, а госкорпорация — свои источники финансирования. Бюджетные инвестиции в строительство этих двух ледоколов, которые будут работать в акватории Северного морского пути, запланированы в объеме 58,9 миллиарда рублей", — добавил собеседник агентства.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт сейчас самые большие и мощные в мире среди похожих кораблей. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они обеспечат проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал". Они уже вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге сооружаются атомоходы "Якутия" и "Чукотка".