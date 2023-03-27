https://ria.ru/20230327/ledokol-1860807103.html

В "Росатоме" рассказали о двух новых российских атомных ледоколах

В "Росатоме" рассказали о двух новых российских атомных ледоколах - РИА Новости, 27.03.2023

В "Росатоме" рассказали о двух новых российских атомных ледоколах

Новые, пятый и шестой российские атомные ледоколы проекта 22220, планируется заложить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге в мае 2024 года и в октябре 2025 РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T03:05

2023-03-27T03:05

2023-03-27T04:39

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

санкт-петербург

карское море

россия

балтийский завод

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Новые, пятый и шестой российские атомные ледоколы проекта 22220, планируется заложить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге в мае 2024 года и в октябре 2025 года соответственно, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко."Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года — шестой", — сказал Кулинко.Контракты на них заключены по схеме смешанного финансирования через бюджет и внебюджетные средства, пояснил он.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт сейчас самые большие и мощные в мире среди похожих кораблей. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они обеспечат проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал". Они уже вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге сооружаются атомоходы "Якутия" и "Чукотка".

https://ria.ru/20230208/ledokol-1850510080.html

https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859579986.html

санкт-петербург

карское море

россия

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, санкт-петербург, карское море, россия, балтийский завод