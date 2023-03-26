https://ria.ru/20230326/restoran-1860701662.html

В Зимбабве предложили открыть ресторан русской кухни

В Зимбабве предложили открыть ресторан русской кухни - РИА Новости, 26.03.2023

В Зимбабве предложили открыть ресторан русской кухни

В Зимбабве должен открыться ресторан русской кухни, поскольку русская культура популярна в данной африканской стране, заявил в интервью РИА Новости замминистра... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T09:48

2023-03-26T09:48

2023-03-26T09:48

зимбабве

хараре

юар

в мире

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ХАРАРЕ, 26 мар - РИА Новости. В Зимбабве должен открыться ресторан русской кухни, поскольку русская культура популярна в данной африканской стране, заявил в интервью РИА Новости замминистра информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Ник Мангвана. "Мы задаемся вопросом: почему в Хараре еще нет ресторана русской кухни? Есть китайские, индийские, а русских нет. Но его должен открыть не зимбабвиец, а русский. Чтобы он был настоящим. Я бы стал инвестором такого проекта", - сказал он, подчеркнув, что гастрономия является важным инструментом "мягкой силы". Мангвана также рассказал, что в Зимбабве сосиски называются русскими. "В ЮАР мода на колбаски пришла из Германии. Я не знаю, почему у нас сосиски называются российскими, но это действительно так", - сказал он. Кроме того, в ресторанах Зимбабве подают котлеты по-киевски, отметил замминистра.

https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857934925.html

зимбабве

хараре

юар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

зимбабве, хараре, юар, в мире