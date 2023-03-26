https://ria.ru/20230326/restoran-1860701662.html
В Зимбабве предложили открыть ресторан русской кухни
В Зимбабве предложили открыть ресторан русской кухни - РИА Новости, 26.03.2023
В Зимбабве предложили открыть ресторан русской кухни
В Зимбабве должен открыться ресторан русской кухни, поскольку русская культура популярна в данной африканской стране, заявил в интервью РИА Новости замминистра... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:48
2023-03-26T09:48
2023-03-26T09:48
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ХАРАРЕ, 26 мар - РИА Новости. В Зимбабве должен открыться ресторан русской кухни, поскольку русская культура популярна в данной африканской стране, заявил в интервью РИА Новости замминистра информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Ник Мангвана. "Мы задаемся вопросом: почему в Хараре еще нет ресторана русской кухни? Есть китайские, индийские, а русских нет. Но его должен открыть не зимбабвиец, а русский. Чтобы он был настоящим. Я бы стал инвестором такого проекта", - сказал он, подчеркнув, что гастрономия является важным инструментом "мягкой силы". Мангвана также рассказал, что в Зимбабве сосиски называются русскими. "В ЮАР мода на колбаски пришла из Германии. Я не знаю, почему у нас сосиски называются российскими, но это действительно так", - сказал он. Кроме того, в ресторанах Зимбабве подают котлеты по-киевски, отметил замминистра.
https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857934925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, хараре, юар, в мире
Зимбабве, Хараре, ЮАР, В мире
В Зимбабве предложили открыть ресторан русской кухни
Замминистра информации Зимбабве Мангвана: в Хараре должен открыться ресторан русской кухни