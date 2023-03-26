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Китайская обреченность Европы - РИА Новости, 26.03.2023
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08:00 26.03.2023 (обновлено: 16:07 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html
Китайская обреченность Европы
Китайская обреченность Европы - РИА Новости, 26.03.2023
Китайская обреченность Европы
Представьте, что с вами случилось страшное: вы стали одним из европейских лидеров. Да, вот сегодня, да, вот этой несчастной Европы. И — нравится вам это или... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:00
2023-03-26T16:07
китай
европа
брюссель
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
оон
еврокомиссия
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Представьте, что с вами случилось страшное: вы стали одним из европейских лидеров. Да, вот сегодня, да, вот этой несчастной Европы. И — нравится вам это или наверняка нет — вы теперь вынуждены раз в несколько недель, грызя пальцы, участвовать в ритуальных сессиях по уничтожению Европы, под названием евросаммиты. Как на днях это в очередной раз произошло в Брюсселе.И вы обнаруживаете, что со вчерашнего дня все, что вы делаете, отныне должно быть с оглядкой на Китай. Даже если в повестке дня саммита таковой вообще не значился. Даже если вам мечталось никогда не размышлять, как иметь дело со страной, которая с помощью другого — московского — саммита в начале недели вывела мир в новую эпоху (по единогласному признанию ваших же собственных экспертов и комментаторов).Речь вот о чем: программа заседаний в Брюсселе и без того получалась депрессивной и жуткой. Сначала вы были обречены в очередной раз выслушивать неадекватного Владимира Зеленского, требующего от вас еще оружия и боеприпасов. В этот раз он вел себя настолько странно, что участники саммита сговорились постараться не публиковать это действо в СМИ, назвав разговор на саммите "закрытым". Далее вы штамповали резолюцию про те самые боеприпасы. Затем вы снова были обречены — в повестке дня стоял вопрос о полном запрете в Евросоюзе производства и продаж нормальных (бензиновых) автомобилей с 2035 года. И вы сидите и размышляете: а что в следующий раз будет запрещено людям в этом большом концлагере, в который превратилась эта ваша Европа. И долго ли люди будут это терпеть.Но вы, по крайней мере, твердо знаете, что ни о каком Китае разговора не планировалось, что прекрасно, потому что к разговору такому никто в вашем концлагере не готов. И тут появляются журналисты-расследователи, которые выясняют, что после московского саммита Владимира Путина — Си Цзиньпина ваш брюссельский разговор чуть ли не целиком ведется о том, как же теперь быть.Речь о серии публикаций в гонконгской South China Morning Post, где рассказывается: никто не ждал столь мощных результатов общения двух лидеров в Москве. Все жужжали под нос мантры насчет того, что Пекину очень хочется уговорить Москву капитулировать на украинских полях, то есть Китай на самом деле работает по нашему, западному, сценарию или как минимум держится от всей этой истории в стороне.И вдруг саммит в Брюсселе посещает Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и читает там собравшимся лекции: если вы и дальше будете делать вид, что "изолируете" Китай, то тот пойдет "целиком в своем собственном направлении". Тут все вспоминают недавнее выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рассказывавшей, что Китай начал уговаривать европейские производства переехать к нему за Великую стену. То есть те самые производства, которые сейчас должны погибнуть, для чего и собирали в этот раз брюссельский штамповочный цех. Не говоря о том, что раньше таким же уводом всего лучшего из ЕС занялись США. В общем, вызов.В итоге получается, что в ближайшие дни или в апреле вы, европейские страдальцы, бросаете все дела и едете в Пекин. На той неделе это будет премьер-министр Испании, затем придет очередь президента Франции и премьер-министра Италии, далее — главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Вот что такое мировые лидеры (в отличие от еврочиновников): лидеры делают сильный ход, и вся Европа оставляет привычные дела и речи и несется подгонять себя под новую реальность. А реальность эта очень проста: хватит разговоров о том, что Украина не должна проиграть, и прочих надоевших фраз, давайте разбираться всерьез, отчего произошел конфликт и что теперь всем надо делать.А корни происходящего — в том, что еще год назад у ЕС был шанс выстроить внятную китайскую политику, исходящую из простой реальности: речь шла о главном торговом партнере Старого Света, чуть ли не последней надежде на избавление Европы от экономической деградации. И был саммит Китай — ЕС, и опять были гордые европейские инструкции Пекину о том, как тому себя вести в собственной стране и в мире в целом. Вот и получили нынешнюю ситуацию, которую все равно ведь надо как-то разгребать. Потому что без Китая и России дела в мире не решаются.
https://ria.ru/20230325/ssha-1860566558.html
https://ria.ru/20230325/si-1860563028.html
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китай, европа, брюссель, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, оон, еврокомиссия, си цзиньпин, в мире, аналитика
Китай, Европа, Брюссель, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия, Си Цзиньпин, В мире, Аналитика

Китайская обреченность Европы

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Представьте, что с вами случилось страшное: вы стали одним из европейских лидеров. Да, вот сегодня, да, вот этой несчастной Европы. И — нравится вам это или наверняка нет — вы теперь вынуждены раз в несколько недель, грызя пальцы, участвовать в ритуальных сессиях по уничтожению Европы, под названием евросаммиты. Как на днях это в очередной раз произошло в Брюсселе.
И вы обнаруживаете, что со вчерашнего дня все, что вы делаете, отныне должно быть с оглядкой на Китай. Даже если в повестке дня саммита таковой вообще не значился. Даже если вам мечталось никогда не размышлять, как иметь дело со страной, которая с помощью другого — московского — саммита в начале недели вывела мир в новую эпоху (по единогласному признанию ваших же собственных экспертов и комментаторов).
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
В США испугались "кошмара, ставшего реальностью" из-за России и Китая
25 марта, 10:17
Речь вот о чем: программа заседаний в Брюсселе и без того получалась депрессивной и жуткой. Сначала вы были обречены в очередной раз выслушивать неадекватного Владимира Зеленского, требующего от вас еще оружия и боеприпасов. В этот раз он вел себя настолько странно, что участники саммита сговорились постараться не публиковать это действо в СМИ, назвав разговор на саммите "закрытым". Далее вы штамповали резолюцию про те самые боеприпасы. Затем вы снова были обречены — в повестке дня стоял вопрос о полном запрете в Евросоюзе производства и продаж нормальных (бензиновых) автомобилей с 2035 года. И вы сидите и размышляете: а что в следующий раз будет запрещено людям в этом большом концлагере, в который превратилась эта ваша Европа. И долго ли люди будут это терпеть.
Но вы, по крайней мере, твердо знаете, что ни о каком Китае разговора не планировалось, что прекрасно, потому что к разговору такому никто в вашем концлагере не готов. И тут появляются журналисты-расследователи, которые выясняют, что после московского саммита Владимира ПутинаСи Цзиньпина ваш брюссельский разговор чуть ли не целиком ведется о том, как же теперь быть.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским, пишут СМИ
25 марта, 09:56
Речь о серии публикаций в гонконгской South China Morning Post, где рассказывается: никто не ждал столь мощных результатов общения двух лидеров в Москве. Все жужжали под нос мантры насчет того, что Пекину очень хочется уговорить Москву капитулировать на украинских полях, то есть Китай на самом деле работает по нашему, западному, сценарию или как минимум держится от всей этой истории в стороне.
И вдруг саммит в Брюсселе посещает Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и читает там собравшимся лекции: если вы и дальше будете делать вид, что "изолируете" Китай, то тот пойдет "целиком в своем собственном направлении". Тут все вспоминают недавнее выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рассказывавшей, что Китай начал уговаривать европейские производства переехать к нему за Великую стену. То есть те самые производства, которые сейчас должны погибнуть, для чего и собирали в этот раз брюссельский штамповочный цех. Не говоря о том, что раньше таким же уводом всего лучшего из ЕС занялись США. В общем, вызов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Боррель оценил мирный план Китая по Украине
25 марта, 11:35
В итоге получается, что в ближайшие дни или в апреле вы, европейские страдальцы, бросаете все дела и едете в Пекин. На той неделе это будет премьер-министр Испании, затем придет очередь президента Франции и премьер-министра Италии, далее — главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Вот что такое мировые лидеры (в отличие от еврочиновников): лидеры делают сильный ход, и вся Европа оставляет привычные дела и речи и несется подгонять себя под новую реальность. А реальность эта очень проста: хватит разговоров о том, что Украина не должна проиграть, и прочих надоевших фраз, давайте разбираться всерьез, отчего произошел конфликт и что теперь всем надо делать.
А корни происходящего — в том, что еще год назад у ЕС был шанс выстроить внятную китайскую политику, исходящую из простой реальности: речь шла о главном торговом партнере Старого Света, чуть ли не последней надежде на избавление Европы от экономической деградации. И был саммит Китай — ЕС, и опять были гордые европейские инструкции Пекину о том, как тому себя вести в собственной стране и в мире в целом. Вот и получили нынешнюю ситуацию, которую все равно ведь надо как-то разгребать. Потому что без Китая и России дела в мире не решаются.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Пекин заявил о важности китайско-американских отношений
25 марта, 15:38
 
КитайЕвропаБрюссельВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзООНЕврокомиссияСи ЦзиньпинВ миреАналитика
 
 
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