https://ria.ru/20230325/ramadan-1860602298.html

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с началом Рамадана

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с началом Рамадана - РИА Новости, 25.03.2023

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с началом Рамадана

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:26

2023-03-25T15:26

2023-03-25T15:44

религия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

рамадан

религиозные праздники

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля."Пользуясь случаем, Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в 2023 году приходится на 23 марта. Священный месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требующим строгого соблюдения поста. Это девятый месяц мусульманского лунного календаря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, рамадан, религиозные праздники