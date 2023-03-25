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Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с началом Рамадана - РИА Новости, 25.03.2023
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Религия
 
15:26 25.03.2023 (обновлено: 15:44 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/ramadan-1860602298.html
Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с началом Рамадана
Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с началом Рамадана - РИА Новости, 25.03.2023
Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с началом Рамадана
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:26
2023-03-25T15:44
религия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
рамадан
религиозные праздники
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля."Пользуясь случаем, Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в 2023 году приходится на 23 марта. Священный месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требующим строгого соблюдения поста. Это девятый месяц мусульманского лунного календаря.
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турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, рамадан, религиозные праздники
Религия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Рамадан, Религиозные праздники
Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с началом Рамадана

Путин поздравил Эрдогана и народ Турции с началом священного для мусульман месяца Рамадан

© Pixabay / Ahmet Can KırmızıМечеть в Мардине, Турция
Мечеть в Мардине, Турция - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Pixabay / Ahmet Can Kırmızı
Мечеть в Мардине, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля.
"Пользуясь случаем, Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.
Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в 2023 году приходится на 23 марта. Священный месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требующим строгого соблюдения поста. Это девятый месяц мусульманского лунного календаря.
Месяц поста и молитв: мусульмане встретили Рамадан
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Рамадан чрезвычайно важен для мусульман. Они верят, что первые стихи Корана были открыты Мухаммеду именно в этот месяц, когда пророк пребывал в духовном уединении в пещере Хира.

Индонезийские мусульмане совершают вечернюю молитву под названием таравих, посвященную первому кануну священного месяца Рамадан, в мечети Истикляль в Джакарте

Рамадан чрезвычайно важен для мусульман. Они верят, что первые стихи Корана были открыты Мухаммеду именно в этот месяц, когда пророк пребывал в духовном уединении в пещере Хира.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
1 из 12
© AP Photo / Vincent Thian

Сроки Рамадана рассчитывают по лунному календарю, который на 11 дней короче Григорианского. Поэтому каждый следующий Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего.

Мужчина наблюдает новую Луну в начале священного месяца поста Рамадан в Куала-Лумпуре, Малайзия

Сроки Рамадана рассчитывают по лунному календарю, который на 11 дней короче Григорианского. Поэтому каждый следующий Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего.

© AP Photo / Vincent Thian
2 из 12
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR

В 2023 году Рамадан наступил 22 марта с заходом солнца.

Рынок в Кабуле в преддверии священного для мусульман месяца поста Рамадан

В 2023 году Рамадан наступил 22 марта с заходом солнца.

© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
3 из 12
© AP Photo / Dar Yasin

Первый день мусульманского поста приходится на 23 марта, а последний — на 20 апреля.

Мужчина из Кашмира молится в первый день Рамадана в Сринагаре

Первый день мусульманского поста приходится на 23 марта, а последний — на 20 апреля.

© AP Photo / Dar Yasin
4 из 12
© AP Photo / Mahmoud Illean

Мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.

Мужчина наблюдает за Луной в телескоп рядом с мечетью Купол Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме

Мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.

© AP Photo / Mahmoud Illean
5 из 12
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Принимать пищу и пить можно лишь после захода солнца и до его восхода.

Палестинцы фотографируются с украшением в форме полумесяца в восточном Иерусалиме перед мусульманским месяцем поста Рамадан

Принимать пищу и пить можно лишь после захода солнца и до его восхода.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
6 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Месяц Рамадан положено проводить в молитвах, читать Коран, совершать добрые дела и раздавать милостыню.

Верующие совершают намаз в первый день священного месяца Рамадан в мечети Кебир-Джами в Симферополе

Месяц Рамадан положено проводить в молитвах, читать Коран, совершать добрые дела и раздавать милостыню.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 12
© AFP 2023 / SANJAY KANOJIA

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел за свою жизнь восполнить пропущенные дни, компенсировать их должны потомки.

Мужчина сушит вермишель из которой готовят традиционные сладкие блюда, популярные во время священного месяца Рамадан, в Праяградже

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел за свою жизнь восполнить пропущенные дни, компенсировать их должны потомки.

© AFP 2023 / SANJAY KANOJIA
8 из 12
© AP Photo / Dar Yasin

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

Кашмирские мусульмане молятся в храме в Сринагаре, Кашмир

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

© AP Photo / Dar Yasin
9 из 12
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

Чтобы облегчить пост для жителей жарких стран Персидского залива, власти всех шести стран региона распорядились на два-три часа сократить рабочий день и начинать его позднее.

Сомалийцы покупают арбузы к священному месяцу Рамадан на рынке в Могадишо

Чтобы облегчить пост для жителей жарких стран Персидского залива, власти всех шести стран региона распорядились на два-три часа сократить рабочий день и начинать его позднее.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
10 из 12
© AP Photo / Muhammad Sajjad

Деловая активность во время Рамадана замирает, не проводятся крупные общественные мероприятия, конференции или выставки.

Люди совершают полуденную молитву в мечете Мохаббат-Хан в первый день священного для мусульман месяца Рамадан в Пешаваре, Пакистан

Деловая активность во время Рамадана замирает, не проводятся крупные общественные мероприятия, конференции или выставки.

© AP Photo / Muhammad Sajjad
11 из 12
© AP Photo / Tatan Syuflana

Рамадан считается лучшим временем для семейных и дружеских встреч, когда младшие проводят время вместе со старшими.

Мусульмане читают Коран в первый день Рамадана в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия

Рамадан считается лучшим временем для семейных и дружеских встреч, когда младшие проводят время вместе со старшими.

© AP Photo / Tatan Syuflana
12 из 12

Рамадан чрезвычайно важен для мусульман. Они верят, что первые стихи Корана были открыты Мухаммеду именно в этот месяц, когда пророк пребывал в духовном уединении в пещере Хира.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
1 из 12

Сроки Рамадана рассчитывают по лунному календарю, который на 11 дней короче Григорианского. Поэтому каждый следующий Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего.

© AP Photo / Vincent Thian
2 из 12

В 2023 году Рамадан наступил 22 марта с заходом солнца.

© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
3 из 12

Первый день мусульманского поста приходится на 23 марта, а последний — на 20 апреля.

© AP Photo / Dar Yasin
4 из 12

Мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.

© AP Photo / Mahmoud Illean
5 из 12

Принимать пищу и пить можно лишь после захода солнца и до его восхода.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
6 из 12

Месяц Рамадан положено проводить в молитвах, читать Коран, совершать добрые дела и раздавать милостыню.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел за свою жизнь восполнить пропущенные дни, компенсировать их должны потомки.

© AFP 2023 / SANJAY KANOJIA
8 из 12

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

© AP Photo / Dar Yasin
9 из 12

Чтобы облегчить пост для жителей жарких стран Персидского залива, власти всех шести стран региона распорядились на два-три часа сократить рабочий день и начинать его позднее.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
10 из 12

Деловая активность во время Рамадана замирает, не проводятся крупные общественные мероприятия, конференции или выставки.

© AP Photo / Muhammad Sajjad
11 из 12

Рамадан считается лучшим временем для семейных и дружеских встреч, когда младшие проводят время вместе со старшими.

© AP Photo / Tatan Syuflana
12 из 12
 
РелигияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияРамаданРелигиозные праздники
 
 
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