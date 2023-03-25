Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово (2018)
По сообщению МЧС, всего было спасено свыше 20 человек, выведены более 700 человек.
Площадь возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" составила 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1500 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь спустя 14 часов после начала пожара.
26 марта 2018 года в середине дня тление в завалах здания перешло в активную фазу, и в "Зимней вишне" вновь вспыхнул огонь. К 18.00 (14.00 мск) спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра. Общее время тушения пожара в "Зимней вишне" составило около 20 часов.
В тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" были задействованы более 840 человек и около 200 единиц техники. К борьбе с огнем были привлечены не только кемеровские пожарные, но и спасатели из других городов Сибири и двух лучших отрядов МЧС – Сибирского поисково-спасательного отряда и Отряда "Центроспас".
В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. Пострадали 79 человек, из них 15 были госпитализированы.
В первые сутки после трагедии около торгово-развлекательного центра возник стихийный мемориал из цветов и игрушек. 28 марта 2018 года по жертвам пожара был объявлен всероссийский день траура.
Утром 27 марта 2018 года в Кемерово прилетел президент РФ Владимир Путин, который посетил пострадавших при пожаре. В этот же день он провел совещание по ликвидации последствий пожара, на котором присутствовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, и заявил, что к трагедии привела безответственность.
28 марта 2018 года Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал проверить деятельность развлекательных торговых центров, обеспечить их безопасность, а также поручил кабмину вновь обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара и оказать всю необходимую помощь.
1 апреля 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно ушел в отставку со своего поста.
72 жителя региона, проявивших мужество и героизм во время пожара в "Зимней вишне", были отмечены наградами, некоторые из них – посмертно. В частности, посмертно были награждены замдиректора по воспитательной работе кемеровской гимназии Татьяна Дарсалия и ее подруга Наталья Селезень, возглавлявшая отделение социального обслуживания на дому Топкинского центра соцобслуживания. Они помогали людям выбраться из огненного плена, но сами спастись не смогли. Медаль "За честь и мужество" была присуждена Евгению Москаленко, который в последнюю минуту успел выбросить сына из окна четвертого этажа, а сам вместе с женой и маленькой дочерью погиб в огне. Чудом выжившего мальчика кемеровским врачам удалось поставить на ноги.
За совершенный подвиг медали "За честь и мужество" был удостоен воспитанник кадетской школы-интерната МЧС Дмитрий Полухин, который вывел из "Зимней вишни" троих детей. Награду получила Елена Шамшина, главный специалист департамента социальной защиты населения Кемеровской области, которая спасла 10 девочек, которые вместе с ее дочерью находились в боулинге в ТЦ. Были отмечены волонтеры студенческого корпуса спасателей "Скала" Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ), которые в момент начала пожара находились недалеко от "Зимней вишни", в университете, и прибыли на место трагедии в 16.40. Вместе с сотрудниками полиции 52 волонтера участвовали в оцеплении охваченного огнем здания, помогали родителям найти детей, размещали пострадавших в штабе, оказывали помощь в пункте временного размещения людей, помогали разбирать завалы. Медаль "За служение Кузбассу" получила основатель и руководитель "Скалы" Тереза Геворгян.
Комплекс зданий, переделанный под торговый центр, после ЧП признали аварийным. 21 августа 2018 года он был полностью снесен.
Комплекс зданий, переделанный под торговый центр, после ЧП признали аварийным. 21 августа 2018 года он был полностью снесен.
В 2019 году на месте торгового центра "Зимняя вишня" открыли "Парк ангелов", где на площади 1,8 гектара создано современное и уютное пространство для отдыха. Целью создателей парка было сделать не место скорби, а "место памяти и место силы". В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри – имена всех погибших во время пожара. В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших.
По факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено несколько уголовных дел. К уголовной ответственности привлекли 15 человек. Среди обвиняемых были собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. 29 октября 2021 года суд приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела – восемь человек. Они получили от пяти до 14 лет лишения свободы. 24 декабря 2021 года суд вынес приговор четырем обвиняемым другого дела. Они получили от семи до 18 лет колонии. 7 октября 2022 года суд приговорил совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки в размере семи миллионов рублей Госстройнадзору при реконструкции торгового центра.
По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева вердикт еще не вынесли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников