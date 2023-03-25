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Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово (2018)

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово (2018) - РИА Новости, 25.03.2023

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово (2018)

По сообщению МЧС, всего было спасено свыше 20 человек, выведены более 700 человек. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T01:05

2023-03-25T01:05

2023-03-25T01:05

справки

кемерово

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По сообщению МЧС, всего было спасено свыше 20 человек, выведены более 700 человек. Площадь возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" составила 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1500 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь спустя 14 часов после начала пожара. 26 марта 2018 года в середине дня тление в завалах здания перешло в активную фазу, и в "Зимней вишне" вновь вспыхнул огонь. К 18.00 (14.00 мск) спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра. Общее время тушения пожара в "Зимней вишне" составило около 20 часов. В тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" были задействованы более 840 человек и около 200 единиц техники. К борьбе с огнем были привлечены не только кемеровские пожарные, но и спасатели из других городов Сибири и двух лучших отрядов МЧС – Сибирского поисково-спасательного отряда и Отряда "Центроспас". В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. Пострадали 79 человек, из них 15 были госпитализированы. В первые сутки после трагедии около торгово-развлекательного центра возник стихийный мемориал из цветов и игрушек. 28 марта 2018 года по жертвам пожара был объявлен всероссийский день траура. Утром 27 марта 2018 года в Кемерово прилетел президент РФ Владимир Путин, который посетил пострадавших при пожаре. В этот же день он провел совещание по ликвидации последствий пожара, на котором присутствовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, и заявил, что к трагедии привела безответственность. 28 марта 2018 года Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал проверить деятельность развлекательных торговых центров, обеспечить их безопасность, а также поручил кабмину вновь обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара и оказать всю необходимую помощь. 1 апреля 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно ушел в отставку со своего поста. 72 жителя региона, проявивших мужество и героизм во время пожара в "Зимней вишне", были отмечены наградами, некоторые из них – посмертно. В частности, посмертно были награждены замдиректора по воспитательной работе кемеровской гимназии Татьяна Дарсалия и ее подруга Наталья Селезень, возглавлявшая отделение социального обслуживания на дому Топкинского центра соцобслуживания. Они помогали людям выбраться из огненного плена, но сами спастись не смогли. Медаль "За честь и мужество" была присуждена Евгению Москаленко, который в последнюю минуту успел выбросить сына из окна четвертого этажа, а сам вместе с женой и маленькой дочерью погиб в огне. Чудом выжившего мальчика кемеровским врачам удалось поставить на ноги. За совершенный подвиг медали "За честь и мужество" был удостоен воспитанник кадетской школы-интерната МЧС Дмитрий Полухин, который вывел из "Зимней вишни" троих детей. Награду получила Елена Шамшина, главный специалист департамента социальной защиты населения Кемеровской области, которая спасла 10 девочек, которые вместе с ее дочерью находились в боулинге в ТЦ. Были отмечены волонтеры студенческого корпуса спасателей "Скала" Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ), которые в момент начала пожара находились недалеко от "Зимней вишни", в университете, и прибыли на место трагедии в 16.40. Вместе с сотрудниками полиции 52 волонтера участвовали в оцеплении охваченного огнем здания, помогали родителям найти детей, размещали пострадавших в штабе, оказывали помощь в пункте временного размещения людей, помогали разбирать завалы. Медаль "За служение Кузбассу" получила основатель и руководитель "Скалы" Тереза Геворгян. Комплекс зданий, переделанный под торговый центр, после ЧП признали аварийным. 21 августа 2018 года он был полностью снесен. В 2019 году на месте торгового центра "Зимняя вишня" открыли "Парк ангелов", где на площади 1,8 гектара создано современное и уютное пространство для отдыха. Целью создателей парка было сделать не место скорби, а "место памяти и место силы". В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри – имена всех погибших во время пожара. В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших. По факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено несколько уголовных дел. К уголовной ответственности привлекли 15 человек. Среди обвиняемых были собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. 29 октября 2021 года суд приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела – восемь человек. Они получили от пяти до 14 лет лишения свободы. 24 декабря 2021 года суд вынес приговор четырем обвиняемым другого дела. Они получили от семи до 18 лет колонии. 7 октября 2022 года суд приговорил совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки в размере семи миллионов рублей Госстройнадзору при реконструкции торгового центра. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева вердикт еще не вынесли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кемерово

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, кемерово