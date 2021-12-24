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Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 24.12.2021
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Суд огласил приговоры еще нескольким обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:00
2021-12-24T11:43
происшествия
пожар в торговом центре в кемерово
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 24 дек — РИА Новости. Суд огласил приговоры еще нескольким обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".Они получили следующие сроки:По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку в семь миллионов рублей главе инспекции Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко.Это позволило предпринимателю реконструировать здание без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта. Он предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но этого сделано не было.Шенгерей при этом признали виновной в злоупотреблении полномочиями.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры со сроками от пяти до 14 лет. Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания возник на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
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Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона
При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В МЧС заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших. Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
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происшествия, пожар в торговом центре в кемерово, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
11:00 24.12.2021 (обновлено: 11:43 24.12.2021)
 
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд вынес приговоры по третьему делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкБывший директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", во время оглашения приговора в Центральном районном суде Кемерово
Бывший директор ООО ИСК Ресурс Никита Чередниченко, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ Зимняя вишня, во время оглашения приговора в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Данил Айкин
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КЕМЕРОВО, 24 дек — РИА Новости. Суд огласил приговоры еще нескольким обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Они получили следующие сроки:
  • генеральный директор компании "ИСК Ресурс", занимавшейся реконструкцией ТЦ, Никита Чередниченко — 15 лет колонии строго режима и штраф в 70,5 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на 11 лет;
  • экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова — 18 лет колонии и штраф в 80 миллионов рублей;
  • ее заместитель Светлана Шенгерей — семь лет;
  • сын бывшей главы ведомства Эдуард Комков — десять лет колонии строгого режима и штраф в 70 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на восемь лет.
По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку в семь миллионов рублей главе инспекции Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко.
Это позволило предпринимателю реконструировать здание без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта. Он предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но этого сделано не было.
Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 08:00
Три года ада. Как ждали приговора семьи, потерявшие детей в "Зимней вишне"
Шенгерей при этом признали виновной в злоупотреблении полномочиями.
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры со сроками от пяти до 14 лет. Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания возник на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
 
ПроисшествияПожар в торговом центре в КемеровоКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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