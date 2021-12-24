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Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 24.12.2021

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд огласил приговоры еще нескольким обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:00

2021-12-24T11:00

2021-12-24T11:43

происшествия

пожар в торговом центре в кемерово

кемеровская область

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 24 дек — РИА Новости. Суд огласил приговоры еще нескольким обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".Они получили следующие сроки:По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку в семь миллионов рублей главе инспекции Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко.Это позволило предпринимателю реконструировать здание без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта. Он предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но этого сделано не было.Шенгерей при этом признали виновной в злоупотреблении полномочиями.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры со сроками от пяти до 14 лет. Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания возник на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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кемеровская область

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Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В МЧС заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших. Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. 2021-12-24T11:00 true PT1M05S

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