В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"

КЕМЕРОВО, 15 сен - РИА Новости. В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

"Парк ангелов" — масштабный проект известного американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана, где на площади 1,8 гектара создано современное и уютное пространство для отдыха. Такое название было выбрано по итогам онлайн-голосования, объявленного летом администрацией Кемерово.

Парк находится на месте сгоревшего торгового центра. Он разделен стеной с водопадом на две части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных природным камнем. Также в этой части установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместилась детская площадка, фонтан-шутиха для малышей, амфитеатр для отдыха взрослых. На территории всего парка установлено самое современное звуковое оборудование.

Внутри башни, символизирующей Кузнецкую крепость, — смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара. В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших. Они установлены в специальных металлических ограждениях-растяжках, обмотанных канатом для безопасности малышей. Для этого использовано 22 километра каната, из которого через два года сделают огромный гамак.

Открытие парка несколько раз переносили. Сначала с 20 августа на 1 сентября, а затем на 15 сентября.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе пресс-тура, целью создателей парка было сделать не место скорби, а "место памяти и место силы".

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе. Мы сделали старинную башню, которая частично отражает, с чего начинался весь Кузбасс — с Кузнецкой крепости", — сказал журналистам Цивилев.