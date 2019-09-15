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РИА Новости

В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"

05:18 15.09.2019 (обновлено: 09:12 15.09.2019)
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© РИА Новости / Ольга Биткина"Парк ангелов" в Кемерово
Парк ангелов в Кемерово
© РИА Новости / Ольга Биткина
КЕМЕРОВО, 15 сен - РИА Новости. В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
"Парк ангелов" — масштабный проект известного американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана, где на площади 1,8 гектара создано современное и уютное пространство для отдыха. Такое название было выбрано по итогам онлайн-голосования, объявленного летом администрацией Кемерово.
Парк находится на месте сгоревшего торгового центра. Он разделен стеной с водопадом на две части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных природным камнем. Также в этой части установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместилась детская площадка, фонтан-шутиха для малышей, амфитеатр для отдыха взрослых. На территории всего парка установлено самое современное звуковое оборудование.
© РИА Новости / Ольга Биткина"Парк ангелов" в Кемерово
Парк ангелов в Кемерово
© РИА Новости / Ольга Биткина
"Парк ангелов" в Кемерово
Внутри башни, символизирующей Кузнецкую крепость, — смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.
В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара. В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших. Они установлены в специальных металлических ограждениях-растяжках, обмотанных канатом для безопасности малышей. Для этого использовано 22 километра каната, из которого через два года сделают огромный гамак.
© РИА Новости / Ольга Биткина"Парк ангелов" в Кемерово
Парк ангелов в Кемерово
© РИА Новости / Ольга Биткина
"Парк ангелов" в Кемерово
Открытие парка несколько раз переносили. Сначала с 20 августа на 1 сентября, а затем на 15 сентября.
Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе пресс-тура, целью создателей парка было сделать не место скорби, а "место памяти и место силы".

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе. Мы сделали старинную башню, которая частично отражает, с чего начинался весь Кузбасс — с Кузнецкой крепости", — сказал журналистам Цивилев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде
30 июля, 10:35РИА Новости
Начальник пожарного Генина считает разумными его действия в "Зимней вишне"
1855331529
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Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровоОбщество
Популярные комментарии
Красиво сделали. Царствие небесное ребятишкам.
15 сентября, 06:28
Денег нет
900101
Так никто и не ответил за гибель людей. В Кремле нужно парк демонов построить.
15 сентября, 08:23
Infectant
500006
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