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РИА Новости

Место памяти и силы: "Парк ангелов" в Кемерово

12:17 16.09.2019 (обновлено: 13:27 16.09.2019)
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В Кемерово на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" открыли сквер в память о погибших. "Парк ангелов" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
1 из 12

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
2 из 12

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

Часовня в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
3 из 12

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
4 из 12

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
5 из 12

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
6 из 12

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
7 из 12

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
8 из 12

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Вход в часовню в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
9 из 12

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
10 из 12

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Парк ангелов" в Кемерово.

Дети качаются на качелях в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
11 из 12

"Парк ангелов" в Кемерово.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
12 из 12

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
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