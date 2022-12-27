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Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни" - РИА Новости, 27.12.2022
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Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"
Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни" - РИА Новости, 27.12.2022
Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"
Кемеровский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, увеличив ему... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T07:15
2022-12-27T07:52
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, увеличив ему штраф с 21 до 70 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.Представитель прокуратуры просила увеличить штраф Вишневскому в семидесятикратном размере от суммы взятки. Адвокат осужденного и сам он возражали.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них дети.Центральный районный суд Кемерово 7 октября приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки в размере семи миллионов рублей Госстройнадзору при реконструкции торгового центра. Также ему выписали штраф в трехкратном размере суммы взятки — 21 миллион рублей. Гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа. Всего было возбуждено четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Двенадцать фигурантов двух дел приговорили к срокам от 5 до 18 лет лишения свободы. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева вердикт еще не вынесли.Кроме того, Кемеровский областной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" на неопределенный срок из-за того, что адвокаты осужденных обжаловали в Верховном суде решение об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела. Приговор по первому делу о пожаре был обжалован стороной защиты родственников погибших, которые остались недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда. Апелляционные жалобы также подавали и адвокаты осужденных.
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/prigovor-1822128731.html
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кемерово, происшествия
Кемерово, Происшествия
07:15 27.12.2022 (обновлено: 07:52 27.12.2022)
 
Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"

Совладельцу сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" увеличили штраф до 70 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкЗдание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово
Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Здание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, увеличив ему штраф с 21 до 70 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель прокуратуры просила увеличить штраф Вишневскому в семидесятикратном размере от суммы взятки. Адвокат осужденного и сам он возражали.
"Судебная коллегия определила: назначить Вишневскому дополнительное наказание по ч. 5 ст. 291 УК РФ в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки… то есть до 70 миллионов рублей", – вынесла вердикт судья.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них дети.
Центральный районный суд Кемерово 7 октября приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки в размере семи миллионов рублей Госстройнадзору при реконструкции торгового центра. Также ему выписали штраф в трехкратном размере суммы взятки — 21 миллион рублей. Гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа.
Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня. 27 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:01В России
Совладельцу сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" вынесли приговор
Всего было возбуждено четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Двенадцать фигурантов двух дел приговорили к срокам от 5 до 18 лет лишения свободы. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева вердикт еще не вынесли.
Кроме того, Кемеровский областной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" на неопределенный срок из-за того, что адвокаты осужденных обжаловали в Верховном суде решение об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела. Приговор по первому делу о пожаре был обжалован стороной защиты родственников погибших, которые остались недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда. Апелляционные жалобы также подавали и адвокаты осужденных.
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:38
Совладелец "Зимней вишни" признался в даче взятки
 
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