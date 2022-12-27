https://ria.ru/20221227/kemerovo-1841549522.html

Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"

Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни" - РИА Новости, 27.12.2022

Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"

Кемеровский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, увеличив ему... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T07:15

2022-12-27T07:15

2022-12-27T07:52

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, увеличив ему штраф с 21 до 70 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.Представитель прокуратуры просила увеличить штраф Вишневскому в семидесятикратном размере от суммы взятки. Адвокат осужденного и сам он возражали.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них дети.Центральный районный суд Кемерово 7 октября приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки в размере семи миллионов рублей Госстройнадзору при реконструкции торгового центра. Также ему выписали штраф в трехкратном размере суммы взятки — 21 миллион рублей. Гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа. Всего было возбуждено четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Двенадцать фигурантов двух дел приговорили к срокам от 5 до 18 лет лишения свободы. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева вердикт еще не вынесли.Кроме того, Кемеровский областной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" на неопределенный срок из-за того, что адвокаты осужденных обжаловали в Верховном суде решение об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела. Приговор по первому делу о пожаре был обжалован стороной защиты родственников погибших, которые остались недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда. Апелляционные жалобы также подавали и адвокаты осужденных.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/prigovor-1822128731.html

https://ria.ru/20220928/vishnevskiy-1819971792.html

кемерово

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кемерово, происшествия