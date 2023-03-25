https://ria.ru/20230325/plan-1860657857.html

Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине

Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 25.03.2023

Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:16

2023-03-25T22:16

2023-03-25T22:51

в мире

китай

россия

владимир путин

павел зарубин

украина

си цзиньпин

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МОСКВА. 25 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".По его словам, китайский лидер подробно рассказал о позитивных началах этой инициативы.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939723.html

китай

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, владимир путин, павел зарубин, украина, си цзиньпин