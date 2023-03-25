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Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 25.03.2023
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22:16 25.03.2023 (обновлено: 22:51 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/plan-1860657857.html
Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине
Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 25.03.2023
Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:16
2023-03-25T22:51
в мире
китай
россия
владимир путин
павел зарубин
украина
си цзиньпин
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МОСКВА. 25 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".По его словам, китайский лидер подробно рассказал о позитивных началах этой инициативы.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html
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в мире, китай, россия, владимир путин, павел зарубин, украина, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина, Си Цзиньпин
Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине

Путин: Си Цзиньпин на переговорах уделил много внимания мирному плану Китая по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА. 25 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
По его словам, китайский лидер подробно рассказал о позитивных началах этой инициативы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Байден оценил сближение России и Китая
Вчера, 00:15
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев: отношения между Россией и Китаем находятся на восходящей линии
23 марта, 07:52
 
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