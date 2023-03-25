Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине
Путин: Си Цзиньпин на переговорах уделил много внимания мирному плану Китая по Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
МОСКВА. 25 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
По его словам, китайский лидер подробно рассказал о позитивных началах этой инициативы.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.