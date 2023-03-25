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Постпред России в Вене ожидает объявления МАГАТЭ о визите Гросси на ЗАЭС - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 25.03.2023 (обновлено: 17:20 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/magate-1860616774.html
Постпред России в Вене ожидает объявления МАГАТЭ о визите Гросси на ЗАЭС
Постпред России в Вене ожидает объявления МАГАТЭ о визите Гросси на ЗАЭС - РИА Новости, 25.03.2023
Постпред России в Вене ожидает объявления МАГАТЭ о визите Гросси на ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время может объявить о новом визите своего гендиректора Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:15
2023-03-25T17:20
в мире
россия
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
рафаэль гросси
специальная военная операция на украине
энергодар
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ВЕНА, 25 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время может объявить о новом визите своего гендиректора Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), считает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Гендиректор МАГАТЭ ранее уже посещал указанную АЭС."Новый визит вполне реален. Можно ожидать, что в ближайшее время агентство сделает официальное объявление на этот счет", - сказал Ульянов РИА Новости, отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время новый визит Гросси на объект.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, магатэ, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар, украина
В мире, Россия, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Украина
Постпред России в Вене ожидает объявления МАГАТЭ о визите Гросси на ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов ожидает объявления МАГАТЭ о новом визите Гросси на ЗАЭС

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время может объявить о новом визите своего гендиректора Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), считает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Гендиректор МАГАТЭ ранее уже посещал указанную АЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В МАГАТЭ ответили на вопрос о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
23 марта, 04:00
"Новый визит вполне реален. Можно ожидать, что в ближайшее время агентство сделает официальное объявление на этот счет", - сказал Ульянов РИА Новости, отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время новый визит Гросси на объект.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Рогов рассказал, что нужно для обеспечения безопасности ЗАЭС
23 марта, 11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСРафаэль ГроссиЭнергодарУкраина
 
 
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