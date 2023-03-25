Рейтинг@Mail.ru
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/azerbaydzhan-1860650320.html
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе - РИА Новости, 25.03.2023
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе
Минобороны России сообщает о том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:10
2023-03-25T21:10
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
россия
нагорный карабах
в мире
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минобороны России сообщает о том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному оборудованию поста, российские миротворцы принимают меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста", - говорится в сообщении. Отмечается, что командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций. Кроме того, было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html
https://ria.ru/20230309/karabakh-1856748596.html
азербайджан
россия
нагорный карабах
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, россия, нагорный карабах, в мире, армения
Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Россия, Нагорный Карабах, В мире, Армения
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе

Минобороны России: ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минобороны России сообщает о том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному оборудованию поста, российские миротворцы принимают меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах
8 февраля, 03:46
Отмечается, что командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций.
Кроме того, было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Азербайджан считает необходимым создание КПП на Лачинской дороге
9 марта, 13:37
 
Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанРоссияНагорный КарабахВ миреАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала