https://ria.ru/20230325/azerbaydzhan-1860650320.html
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе - РИА Новости, 25.03.2023
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе
Минобороны России сообщает о том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:10
2023-03-25T21:10
2023-03-25T21:10
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
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нагорный карабах
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минобороны России сообщает о том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному оборудованию поста, российские миротворцы принимают меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста", - говорится в сообщении. Отмечается, что командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций. Кроме того, было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html
https://ria.ru/20230309/karabakh-1856748596.html
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, россия, нагорный карабах, в мире, армения
Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Россия, Нагорный Карабах, В мире, Армения
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе
Минобороны России: ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минобороны России сообщает о том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному оборудованию поста, российские миротворцы принимают меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста", - говорится в сообщении.
В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах
Отмечается, что командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций.
Кроме того, было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
в Мартунинском районе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджан считает необходимым создание КПП на Лачинской дороге