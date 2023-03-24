В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову
Выставка к 150-летию Рахманинова открылась в Италии
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкРусский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем кабинете
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Посвященная композитору Сергею Рахманинову выставка открылась в Риме 24 марта, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
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"24 марта в Русском доме в Риме при поддержке Минкультуры России открывается выставка "Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор", организованная Российским национальным музеем музыки. Торжественное открытие пройдет в сопровождении концерта для двух роялей", — уточняется в публикации.
По информации ведомства, Италия стала первой зарубежной страной, где будет покажут экспозиция.
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"Она создана на материалах богатейшего творческого архива Рахманинова, переданного родственниками и близкими друзьями композитора в разное время в фонды Российского национального музея музыки", – говорит гендиректор институции Михаил Брызгалов.
В Минкультуры подчеркнули, что композитор не раз бывал в Италии. В 1900 году он вместе с Федором Шаляпиным приезжал в Геную, где оперный певец готовился к премьере в театре "Ла Скала".
Работа выставки "Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор" продлится до 24 апреля.
Ранее сообщалось о выставке Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной в Музее Москвы. Экспозиция посвящена тому, как в творчестве художников представлен Крым.