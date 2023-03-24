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В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову - РИА Новости, 24.03.2023
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Культура
 
18:03 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/vystavka-1860175683.html
В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову
В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову - РИА Новости, 24.03.2023
В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову
Посвященная композитору Сергею Рахманинову выставка открылась в Риме 24 марта, сообщается на сайте Минкультуры РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:03
2023-03-24T18:03
культура
новости культуры
выставки
михаил брызгалов
федор шаляпин
ла скала
сергей рахманинов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Посвященная композитору Сергею Рахманинову выставка открылась в Риме 24 марта, сообщается на сайте Минкультуры РФ. По информации ведомства, Италия стала первой зарубежной страной, где будет покажут экспозиция. В Минкультуры подчеркнули, что композитор не раз бывал в Италии. В 1900 году он вместе с Федором Шаляпиным приезжал в Геную, где оперный певец готовился к премьере в театре "Ла Скала". Работа выставки "Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор" продлится до 24 апреля.Ранее сообщалось о выставке Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной в Музее Москвы. Экспозиция посвящена тому, как в творчестве художников представлен Крым.
https://ria.ru/20230323/pamyatnik-1860101019.html
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новости культуры, выставки, михаил брызгалов, федор шаляпин, ла скала, сергей рахманинов
Культура, Новости культуры, Выставки, Михаил Брызгалов, Федор Шаляпин, Ла Скала, Сергей Рахманинов
В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову

Выставка к 150-летию Рахманинова открылась в Италии

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкРусский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем кабинете
Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем кабинете - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Посвященная композитору Сергею Рахманинову выставка открылась в Риме 24 марта, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
«
"24 марта в Русском доме в Риме при поддержке Минкультуры России открывается выставка "Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор", организованная Российским национальным музеем музыки. Торжественное открытие пройдет в сопровождении концерта для двух роялей", — уточняется в публикации.
По информации ведомства, Италия стала первой зарубежной страной, где будет покажут экспозиция.
«

"Она создана на материалах богатейшего творческого архива Рахманинова, переданного родственниками и близкими друзьями композитора в разное время в фонды Российского национального музея музыки", – говорит гендиректор институции Михаил Брызгалов.

В Минкультуры подчеркнули, что композитор не раз бывал в Италии. В 1900 году он вместе с Федором Шаляпиным приезжал в Геную, где оперный певец готовился к премьере в театре "Ла Скала".
Работа выставки "Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор" продлится до 24 апреля.
Ранее сообщалось о выставке Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной в Музее Москвы. Экспозиция посвящена тому, как в творчестве художников представлен Крым.
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КультураНовости культурыВыставкиМихаил БрызгаловФедор ШаляпинЛа СкалаСергей Рахманинов
 
 
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