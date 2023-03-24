https://ria.ru/20230324/vystavka-1860175683.html

В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову

В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову - РИА Новости, 24.03.2023

В Италии открылась выставка, посвященная Рахманинову

Посвященная композитору Сергею Рахманинову выставка открылась в Риме 24 марта, сообщается на сайте Минкультуры РФ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:03

2023-03-24T18:03

2023-03-24T18:03

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Посвященная композитору Сергею Рахманинову выставка открылась в Риме 24 марта, сообщается на сайте Минкультуры РФ. По информации ведомства, Италия стала первой зарубежной страной, где будет покажут экспозиция. В Минкультуры подчеркнули, что композитор не раз бывал в Италии. В 1900 году он вместе с Федором Шаляпиным приезжал в Геную, где оперный певец готовился к премьере в театре "Ла Скала". Работа выставки "Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор" продлится до 24 апреля.Ранее сообщалось о выставке Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной в Музее Москвы. Экспозиция посвящена тому, как в творчестве художников представлен Крым.

https://ria.ru/20230323/pamyatnik-1860101019.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, михаил брызгалов, федор шаляпин, ла скала, сергей рахманинов