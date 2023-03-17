В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина
В Музее Москвы покажут Крым глазами Петрова-Водкина и его ученицы
© Фото предоставлено Российской галереей искусствЭкспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Увидеть Крым глазами Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной можно в Музее Москвы. Здесь открылась масштабная выставка художников.
Петров-Водкин стоял у истоков формирования художественного образования в нашей стране после революции, сказала куратор выставки Татьяна Нечаева. А Ломакина была одной из его самых талантливых и одаренных учениц. При этом Крымский полуостров — ее родина.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Посетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Посетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
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Посетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
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Посетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
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"Я думаю для многих эта выставка станет открытием нового Петрова-Водкина, поскольку многие работы приехали к нам с регионов, куда далеко не каждый может доехать — у нас обширная страна. "Красного коня" можно посмотреть в Третьяковской галерее, а здесь вы увидите те работы, которые, я надеюсь, вас удивят", — сказала в беседе с журналистами куратор выставки.
Экспозицию поделили на две части. В первой — портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет, уточняют в пресс-службе проекта. Зрители увидят работы Ломакиной, которые она создавала в Богородском, где преподавала математику, русский язык и рисунок, и в Загорске (сейчас — Сергиев Посад), куда переехала в 1930 годы вместе с мужем. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, виды Москвы, Ленинграда — показаны все этапы становления Ломакиной как художника.
© Фото предоставлено Российской галереей искусствЭкспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Экспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
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© Фото предоставлено Российской галереей искусствЭкспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Экспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
2 из 2
Экспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
1 из 2
Экспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
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Во второй части — крымские работы. В частности, из Русского музея привезли картину Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" 1927 года. Мастер, в тот момент гостивший у Максимилиана Волошина, стал свидетелем этого трагического события.
Вятский художественный музей отправил на выставку "Портрет Ариадны Холоповой" 1915 года. Долгое время эта картина считалась просто "портретом девочки", пока в 1966 году на выставке в Русском музее ее не увидела повзрослевшая модель. Оказалось, что родители Холоповой дружили с Петровым-Водкиным. Когда ей было десять лет, художник написал ее портрет.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Посетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Посетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
2 из 2
Посетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
1 из 2
Посетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
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Творчество Ломакиной представлено ее огромным полотном "Татарский эпос" 1922 года со сценами из жизни крымских татар. Также в экспозиции будут зарисовки труда виноградарей, табаководов, садоводов, которые художница делала для подготовки полотна, посвященного сельскому хозяйству.
Экспозицию дополняют документы, фото и материалы из архивов наследников мастеров.
Выставка продлится до 13 июня.
Ранее сообщалось об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.