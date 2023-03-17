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В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина - РИА Новости, 17.03.2023
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Культура
 
12:14 17.03.2023 (обновлено: 15:14 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/vystavka-1858524979.html
В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина
В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина - РИА Новости, 17.03.2023
В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина
Увидеть Крым глазами Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной можно в Музее Москвы. Здесь открылась масштабная выставка художников. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:14
2023-03-17T15:14
культура
новости культуры
кузьма петров-водкин
татьяна нечаева
максимилиан волошин
музей москвы
русский музей
третьяковская галерея
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Увидеть Крым глазами Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной можно в Музее Москвы. Здесь открылась масштабная выставка художников. Петров-Водкин стоял у истоков формирования художественного образования в нашей стране после революции, сказала куратор выставки Татьяна Нечаева. А Ломакина была одной из его самых талантливых и одаренных учениц. При этом Крымский полуостров — ее родина. "Я думаю для многих эта выставка станет открытием нового Петрова-Водкина, поскольку многие работы приехали к нам с регионов, куда далеко не каждый может доехать — у нас обширная страна. "Красного коня" можно посмотреть в Третьяковской галерее, а здесь вы увидите те работы, которые, я надеюсь, вас удивят", — сказала в беседе с журналистами куратор выставки. Экспозицию поделили на две части. В первой — портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет, уточняют в пресс-службе проекта. Зрители увидят работы Ломакиной, которые она создавала в Богородском, где преподавала математику, русский язык и рисунок, и в Загорске (сейчас — Сергиев Посад), куда переехала в 1930 годы вместе с мужем. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, виды Москвы, Ленинграда — показаны все этапы становления Ломакиной как художника. Во второй части — крымские работы. В частности, из Русского музея привезли картину Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" 1927 года. Мастер, в тот момент гостивший у Максимилиана Волошина, стал свидетелем этого трагического события.Вятский художественный музей отправил на выставку "Портрет Ариадны Холоповой" 1915 года. Долгое время эта картина считалась просто "портретом девочки", пока в 1966 году на выставке в Русском музее ее не увидела повзрослевшая модель. Оказалось, что родители Холоповой дружили с Петровым-Водкиным. Когда ей было десять лет, художник написал ее портрет. Творчество Ломакиной представлено ее огромным полотном "Татарский эпос" 1922 года со сценами из жизни крымских татар. Также в экспозиции будут зарисовки труда виноградарей, табаководов, садоводов, которые художница делала для подготовки полотна, посвященного сельскому хозяйству. Экспозицию дополняют документы, фото и материалы из архивов наследников мастеров.Выставка продлится до 13 июня.Ранее сообщалось об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.
https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html
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новости культуры, кузьма петров-водкин, татьяна нечаева, максимилиан волошин, музей москвы, русский музей, третьяковская галерея, республика крым
Культура, Новости культуры, Кузьма Петров-Водкин, Татьяна Нечаева, Максимилиан Волошин, Музей Москвы, Русский музей, Третьяковская галерея, Республика Крым
В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина

В Музее Москвы покажут Крым глазами Петрова-Водкина и его ученицы

© Фото предоставлено Российской галереей искусствЭкспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Экспонаты выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Увидеть Крым глазами Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной можно в Музее Москвы. Здесь открылась масштабная выставка художников.
Петров-Водкин стоял у истоков формирования художественного образования в нашей стране после революции, сказала куратор выставки Татьяна Нечаева. А Ломакина была одной из его самых талантливых и одаренных учениц. При этом Крымский полуостров — ее родина.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Посетители на открытии выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы
Посетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Посетительница на открытии выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы
Посетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 2
Посетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 2
Посетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Я думаю для многих эта выставка станет открытием нового Петрова-Водкина, поскольку многие работы приехали к нам с регионов, куда далеко не каждый может доехать — у нас обширная страна. "Красного коня" можно посмотреть в Третьяковской галерее, а здесь вы увидите те работы, которые, я надеюсь, вас удивят", — сказала в беседе с журналистами куратор выставки.
Экспозицию поделили на две части. В первой — портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет, уточняют в пресс-службе проекта. Зрители увидят работы Ломакиной, которые она создавала в Богородском, где преподавала математику, русский язык и рисунок, и в Загорске (сейчас — Сергиев Посад), куда переехала в 1930 годы вместе с мужем. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, виды Москвы, Ленинграда — показаны все этапы становления Ломакиной как художника.
© Фото предоставлено Российской галереей искусствЭкспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Экспонаты выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы
Экспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
1 из 2
© Фото предоставлено Российской галереей искусствЭкспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Экспонаты выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы
Экспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
2 из 2
Экспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
1 из 2
Экспонаты выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© Фото предоставлено Российской галереей искусств
2 из 2
Во второй части — крымские работы. В частности, из Русского музея привезли картину Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" 1927 года. Мастер, в тот момент гостивший у Максимилиана Волошина, стал свидетелем этого трагического события.
Вятский художественный музей отправил на выставку "Портрет Ариадны Холоповой" 1915 года. Долгое время эта картина считалась просто "портретом девочки", пока в 1966 году на выставке в Русском музее ее не увидела повзрослевшая модель. Оказалось, что родители Холоповой дружили с Петровым-Водкиным. Когда ей было десять лет, художник написал ее портрет.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Посетительница на открытии выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы
Посетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Посетители на открытии выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы
Посетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 2
Посетительница на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 2
Посетители на открытии выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 2
Творчество Ломакиной представлено ее огромным полотном "Татарский эпос" 1922 года со сценами из жизни крымских татар. Также в экспозиции будут зарисовки труда виноградарей, табаководов, садоводов, которые художница делала для подготовки полотна, посвященного сельскому хозяйству.
Экспозицию дополняют документы, фото и материалы из архивов наследников мастеров.
Выставка продлится до 13 июня.
Ранее сообщалось об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.
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КультураНовости культурыКузьма Петров-ВодкинТатьяна НечаеваМаксимилиан ВолошинМузей МосквыРусский музейТретьяковская галереяРеспублика Крым
 
 
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