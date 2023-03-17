https://ria.ru/20230317/vystavka-1858524979.html

В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина

В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина - РИА Новости, 17.03.2023

В Москве покажут Крым глазами Петрова-Водкина

Увидеть Крым глазами Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной можно в Музее Москвы. Здесь открылась масштабная выставка художников. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:14

2023-03-17T12:14

2023-03-17T15:14

культура

новости культуры

кузьма петров-водкин

татьяна нечаева

максимилиан волошин

музей москвы

русский музей

третьяковская галерея

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Увидеть Крым глазами Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной можно в Музее Москвы. Здесь открылась масштабная выставка художников. Петров-Водкин стоял у истоков формирования художественного образования в нашей стране после революции, сказала куратор выставки Татьяна Нечаева. А Ломакина была одной из его самых талантливых и одаренных учениц. При этом Крымский полуостров — ее родина. "Я думаю для многих эта выставка станет открытием нового Петрова-Водкина, поскольку многие работы приехали к нам с регионов, куда далеко не каждый может доехать — у нас обширная страна. "Красного коня" можно посмотреть в Третьяковской галерее, а здесь вы увидите те работы, которые, я надеюсь, вас удивят", — сказала в беседе с журналистами куратор выставки. Экспозицию поделили на две части. В первой — портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет, уточняют в пресс-службе проекта. Зрители увидят работы Ломакиной, которые она создавала в Богородском, где преподавала математику, русский язык и рисунок, и в Загорске (сейчас — Сергиев Посад), куда переехала в 1930 годы вместе с мужем. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, виды Москвы, Ленинграда — показаны все этапы становления Ломакиной как художника. Во второй части — крымские работы. В частности, из Русского музея привезли картину Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" 1927 года. Мастер, в тот момент гостивший у Максимилиана Волошина, стал свидетелем этого трагического события.Вятский художественный музей отправил на выставку "Портрет Ариадны Холоповой" 1915 года. Долгое время эта картина считалась просто "портретом девочки", пока в 1966 году на выставке в Русском музее ее не увидела повзрослевшая модель. Оказалось, что родители Холоповой дружили с Петровым-Водкиным. Когда ей было десять лет, художник написал ее портрет. Творчество Ломакиной представлено ее огромным полотном "Татарский эпос" 1922 года со сценами из жизни крымских татар. Также в экспозиции будут зарисовки труда виноградарей, табаководов, садоводов, которые художница делала для подготовки полотна, посвященного сельскому хозяйству. Экспозицию дополняют документы, фото и материалы из архивов наследников мастеров.Выставка продлится до 13 июня.Ранее сообщалось об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.

https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кузьма петров-водкин, татьяна нечаева, максимилиан волошин, музей москвы, русский музей, третьяковская галерея, республика крым