https://ria.ru/20230324/tailand-1860263466.html
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию - РИА Новости, 24.03.2023
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию
Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315% сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:30
2023-03-24T08:30
2023-03-24T09:08
экономика
россия
таиланд
краснодарский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315% сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. "Наибольший рост (по итогам 2022 года - ред.) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315%)", - сказал он, сославшись на данные тайской стороны. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник среди поставщиков сообщила, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране. В Минсельхозе РФ сообщили журналистам, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, таиланд, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Таиланд, Краснодарский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию
Деловой совет: Таиланд в 2022 году в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию