https://ria.ru/20230324/tailand-1860263466.html

Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию

Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию - РИА Новости, 24.03.2023

Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию

Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315% сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:30

2023-03-24T08:30

2023-03-24T09:08

экономика

россия

таиланд

краснодарский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_256:0:3006:1547_1920x0_80_0_0_9fcc6ea5a6aa79000afdb8b02c35646f.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315% сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. "Наибольший рост (по итогам 2022 года - ред.) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315%)", - сказал он, сославшись на данные тайской стороны. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник среди поставщиков сообщила, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране. В Минсельхозе РФ сообщили журналистам, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230324/avtozapchasti-1860252321.html

россия

таиланд

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, таиланд, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)