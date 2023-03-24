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Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию - РИА Новости, 24.03.2023
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08:30 24.03.2023 (обновлено: 09:08 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/tailand-1860263466.html
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию - РИА Новости, 24.03.2023
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию
Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315% сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:30
2023-03-24T09:08
экономика
россия
таиланд
краснодарский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315% сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. "Наибольший рост (по итогам 2022 года - ред.) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315%)", - сказал он, сославшись на данные тайской стороны. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник среди поставщиков сообщила, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране. В Минсельхозе РФ сообщили журналистам, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, таиланд, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Таиланд, Краснодарский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию

Деловой совет: Таиланд в 2022 году в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315% сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
"Наибольший рост (по итогам 2022 года - ред.) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315%)", - сказал он, сославшись на данные тайской стороны.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник среди поставщиков сообщила, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране.
В Минсельхозе РФ сообщили журналистам, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка.
Читайте полный текст интервью >>>
Склад запчастей - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм
Вчера, 05:15
 
ЭкономикаРоссияТаиландКраснодарский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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