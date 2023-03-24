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Валерий Барченко: компании России и Таиланда адаптировались к трудностям

Валерий Барченко: компании России и Таиланда адаптировались к трудностям - РИА Новости, 24.03.2023

Валерий Барченко: компании России и Таиланда адаптировались к трудностям

Российские и таиландские компании ведут переговоры о поставках подходящих для автомобилей в России запчастей, заявил председатель российско-таиландского... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:00

2023-03-24T09:00

2023-03-24T09:00

интервью

таиланд

россия

евразийская экономическая комиссия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евразийский экономический союз

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Российские и таиландские компании ведут переговоры о поставках подходящих для автомобилей в России запчастей, заявил председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. В интервью РИА Новости он также рассказал, какие товары Москва стала больше поставлять Бангкоку, а какие Бангкок – Москве.– Валерий Георгиевич, торговый оборот между Россией и Таиландом в 2022 году, несмотря на ожидания двух сторон, снизился по сравнению с 2021 годом. Какими были основные трудности и проблемы, с которыми столкнулись российско-таиландские экономические связи?– В первую очередь я бы хотел отметить, что в настоящий момент мы можем ориентироваться только на тайскую статистику, поскольку ФТС России прекратила публикацию статистики. Показатели в нашей и тайской статистике значительно разнились. Например, по итогам 2021 года по нашей статистике товарооборот составил 2,288 миллиарда долларов, а согласно тайской статистике – 2,754 миллиарда долларов. Разница в данных обусловлена расчетами на основе учета продукции по стране происхождения товара. Но смею полагать, что, по данным ФТС, товарооборот по итогам 2022 года также снизился.Я бы не стал говорить об ожиданиях, поскольку объективно введение в 2022 году новых нелегитимных ограничений в отношении нашей страны предполагало скорее сокращение товарооборота, нежели рост. Также нельзя забывать и о необходимости "подстроиться" под вводимые ограничения и риски введения вторичных санкций для других стран. В целом, несмотря на внешнее санкционное давление, сотрудничество между нашими странами продолжается.Говоря об основных трудностях, помимо уже отмеченных санкционных препятствий, стоит отметить продолжающиеся после пандемии логистические трудности, точнее увеличенные сроки поставок и возросшие стоимости фрахта.– Неоднократно указывалось, что потенциал таиландского экспорта из-за ухода западных компаний из России растет, однако, на первый взгляд, каких-либо практических результатов нет. Означает ли это, что, по большому счету, потенциал пока не удается реализовать?– Я бы не был столь категоричен, говоря о росте потенциала из-за ухода западных компаний. Товарные позиции Таиланда не являлись и вряд ли будут являться заменой поставлявшейся из западных стран продукции. На мой взгляд, рост поставок из Таиланда в первую очередь может быть достигнут за счет увеличения объемов, а не расширения номенклатуры.– Есть ли предпосылки для того, чтобы исправить ситуацию в первую очередь с расширением объемов торговли в 2023 году? Известно ли вам о предпринимаемых усилиях для того, чтобы устранить возникшие проблемы, в частности в сфере логистики?– Слово "исправить" мне кажется неверным. Товарооборот между нашими странами в первую очередь зависит от потребностей каждой из сторон и обусловлен спросом и предложением. С российской стороны, на мой взгляд, основной потенциал представляют современные и передовые решения в различных сферах (устойчивое развитие, информационная безопасность, финансовая, цифровизация).Что касается решения возникших проблем, то хочу сказать, что бизнес сам подстраивается под сложившиеся условия, будь то финансовые переводы или логистические цепочки. Решение некоторых вопросов на государственном уровне происходит в рамках механизмов смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. Кстати, восьмое заседание межправкомиссии должно состояться в конце апреля текущего года в Бангкоке.– Одной из основных категорий импорта из Таиланда в Россию считаются транспортные средства, в частности автомобили, большегрузные машины, оборудование и запчасти. Насколько сильно такой импорт упал в течение 2022 года?– Да, данная группа являлась и является одной из основных. Согласно тайской статистике, по итогам 2022 года стоимостной объем экспорта данной продукции из Таиланда в Россию составил почти 80 миллионов долларов при доле в общем объеме в 13,5%. По сравнению с 2021 годом, когда было 323,6 миллиона долларов, стоимостной объем сократился на 75%. Да, сокращение, несомненно, значительное. Однако стоит отметить, что стоимостной объем экспорта данной продукции за последние десять лет значительно колеблется и не является линейным. Например, в 2016 году объем составил 118,6 миллиона долларов, а в 2017 году вырос до 424,04 миллиона долларов (рост на 257,6% – ред.), в 2018 году вырос до 431,9 миллиона долларов, а в следующие два года сократился до 327,7 и 203,1 миллиона долларов соответственно.Также давайте не будем забывать, что поставляемая в рамках этой группы продукция производится в Таиланде преимущественно крупными иностранными (преимущественно японскими) компаниями, которые прекратили официальные поставки в Россию.– Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават сообщал о готовности Бангкока поставлять автозапчасти в Россию. Достигли ли российские и таиландские операторы каких-то договоренностей в этом вопросе?– Работа в этом направлении действительно ведется. Данный вопрос обсуждался мной как с господином Сасиватом, так и с предыдущим торговым представителем Таиланда в Москве. Могу сообщить, что в рамках онлайн переговоров, организуемых департаментом по продвижению международной торговли министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок. Однако давайте не будем забывать, что крупные иностранные компании, производящие автозапчасти в Таиланде, то есть использующие Таиланд как производственную базу, официально поставки в Россию прекратили. И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или "совместимыми" с оригинальным оборудованием.– В каких сферах экономических отношений России и Таиланда вы бы выделили рост и развитие по итогам 2022 года? Можно ли отнести к ним, к примеру, экспорт российской сельхозпродукции и наоборот – импорт таиландской? И есть ли перспективы поставок в Таиланд продукции российского животноводства?– По итогам 2022 года рост поставок российской продукции в Таиланд показали удобрения (291,2 миллиона долларов, +63% – ред.) и ювелирная продукция, включая слитки драгоценных металлов (211,9 миллиона долларов, +351% – ред.).Наибольший рост среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 миллионов долларов, +315% – ред.). В целом, по итогам 2022 года Таиланд стал третьим по величине в мире экспортером риса после Индии и Вьетнама, чему способствовали высокий спрос на мировом рынке и слабый бат (денежная единица Таиланда – ред.).Говоря о поставках мясной продукции, то определенная российская продукция имеет потенциал на тайском рынке. В частности, говядина и свинина. Работа в данном направлении ведется по линии минсельхоза России и минсельхоза Таиланда. Из-за вспышки африканской чумы свиней в Таиланде стоимость свинины в 2022 году значительно выросла.– Считаете ли вы, что создание зоны свободной торговли Таиланда со странами ЕАЭС позволит нивелировать возникшие торгово-экономические проблемы в отношениях Москвы и Бангкока? Известно ли вам о подвижках в этом вопросе?– По имеющейся у меня информации, в настоящий момент активного обсуждения заключения соглашения о зоне свободой торговли ЕАЭС-Таиланд не ведется. Среди приоритетных направлений ЕАЭС в настоящий момент рассматривает другие страны (Индонезия, ОАЭ, Египет, Иран). Совет принимал участие в консультациях с тайской стороной относительно заключения соглашения, а также во втором заседании Совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и правительством Королевства Таиланд (23 и 27 сентября 2021 года – ред.). В целом, тайская сторона позитивно оценивает последствия заключения соглашения. Стоит отметить, что правительство Таиланда в настоящий момент прорабатывает заключение соглашения и с другими объединениями, в частности с ЕС.Касательно нашей позиции и по результатам проводившегося по членам совета опроса российско-таиландский деловой совет поддерживает инициативу подписания соглашения о свободной торговле с Королевством Таиланд, поскольку оно может создать условия для преференциального доступа российских компаний на рынок Таиланда, а также позволит увеличить присутствие российских предприятий на рынках других стран азиатского региона в целом. И я бы не говорил, что соглашение нивелирует возникшие проблемы. На мой взгляд, проблемы носят объективный характер и решаются в рабочем порядке, опять же, исходя из объективных факторов и составляющих.– Удается ли российским и таиландским экспортерам адаптироваться к возникшим логистическим и финансовым трудностям? Какие механизмы и какие маршруты в настоящее время используют экономические операторы для ведения своей деятельности?– Да, компании экспортеры адаптировались к сложившейся обстановке.Говоря о логистических маршрутах, в настоящий момент существуют следующие варианты доставки грузов из Таиланда. Первый – это контейнерная доставка морем в порты Дальнего Востока (Владивосток/Находка), далее доставка контейнера в место назначения в РФ по железной дороге или автотранспортом. Второй – контейнерная доставка морем в порты Турции, далее доставка контейнера в место назначения в РФ автомобильным транспортом. Третий вариант – авиадоставка грузов в РФ.Перевозки грузов с температурным режимом продолжают осуществляться судоходной линией MSC на Санкт-Петербург.Также стоит отметить, что особые надежды правительство России возлагает на Северный морской путь. В настоящее время правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры этого морского пути. В сложившихся условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции, он может стать важнейшим транспортным коридором национального и мирового значения, особенно учитывая, что путь полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.

https://ria.ru/20230314/tailand-1857537913.html

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таиланд

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, таиланд, россия, евразийская экономическая комиссия, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз