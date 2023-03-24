https://ria.ru/20230324/sammit-1860399084.html

На климатическом саммите в Якутии обсудили вопросы таяния вечной мерзлоты

На климатическом саммите в Якутии обсудили вопросы таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 24.03.2023

На климатическом саммите в Якутии обсудили вопросы таяния вечной мерзлоты

Участники Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая состоялась в Якутске 22–24 марта в рамках... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:52

2023-03-24T14:52

2023-03-24T14:52

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

арктика

юрий трутнев

сергей лавров

александр козлов (глава минприроды)

арктический совет

российская академия наук

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Участники Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая состоялась в Якутске 22–24 марта в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. обсудили широкий круг вопросов устойчивости природных и технических систем криолитозоны, сообщает оператор мероприятия Фонд Росконгресс.Поиск совместных решенийКлиматическая конференция направлена на поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата. Участие в дискуссиях приняли эксперты и ведущие специалисты научных и научно-образовательных учреждений России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Бразилии, США и Японии. Всего в конференции приняли участие порядка 500 экспертов."Одной из ключевых тем нашего председательства в Арктическом совете является климатическая повестка. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, о состоянии климата, озонового слоя, вечной мерзлоты мы не имеем права забывать. Это глобальные, надполитические вопросы, от решения которых зависит не только экономическое развитие Якутии, Дальнего Востока или России, но и ситуация на планете в целом. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к увеличению температур, повышению уровня мирового океана. Меняется состояние почв, что влияет на хозяйственную деятельность в ряде северных регионов. И нам важно понимать, как эта ситуация развивается, к чему готовиться, а главное — как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой", - отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что МИД продолжит поддержку связей отечественного научного сообщества с иностранными партнерами.Сбалансированный подход и мониторингПрограмма конференции включала проведение двух пленарных заседаний, посвященных актуальным вопросам состояния мерзлоты и проблематике меняющегося климата. Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, до 2025 года на территории России планируется создание 140 наблюдательных пунктов в рамках системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты, которая позволит делать более точные прогнозы изменения климата в России.В свою очередь, директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк предложил внедрить межведомственную систему государственного мониторинга и управления состоянием вечной мерзлоты в Арктической зоне, которая включала бы составление прогнозов ее изменений и разработку методов регулирования. По его словам, при сохранении текущих темпов изменения климатических условий к 2050 году ущерб для жилых и промышленных сооружений оценивается в 5–7 триллионов рублей.На круглом столе "Актуальные проблемы криосферы: взгляд молодых ученых" сотрудники научных организаций предложили создать Ассоциацию геокриологов России, которая будет способствовать координации и консолидации сообщества мерзлотоведов. Планируется, что среди основных задач Ассоциации будут мониторинг криолитозоны, содействие в разработке и реализации международных, национальных и региональных программ для развития геокриологической науки, организация научных мероприятий, а также информационная поддержка исследований.По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, важно уделять внимание не только формированию научного подхода в вопросах изменения климата, но и вопросам безопасности инфраструктуры."Мы стараемся рассматривать вопросы глобального изменения климата, таяния вечной мерзлоты не только с научной точки зрения. Для Республики Саха - это абсолютно практический вопрос. Несколько лет назад каждая третья стройка в Якутии сопровождалась трудностями из-за проблем с грунтами. Сейчас 70–80% строек в республике тем или иным образом попадают на проблемы, связанные с оттаиванием вечномерзлых грунтов. Безусловно, система охраны вечной мерзлоты в нашей стране должна иметь не только научную, но и серьезную практическую наполненность: необходимо постоянно проводить мониторинг для того, чтобы делать научные выводы, но и для обеспечения безопасности инфраструктуры", - считает глава республики.СотрудничествоВ рамках конференции также состоялось подписание ряда соглашений. В частности, АНО "Центр управления проектами НОЦ "Север"" подписала два документа о сотрудничестве с компанией XY Investment Group и Российско-азиатским консорциумом арктических исследований. Кроме того, на конференции также было заключено пятистороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), ФГБУ "Сибирское отделение Российской академии наук", правительством Республики Саха (Якутия), ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)".Мероприятия прошли в очном и дистанционном форматах: студии для участников конференции были организованы в Москве, Пекине и Астане. Записи трансляций конференции доступны на странице мероприятия на официальном сайте российского председательства. Организаторами конференции являются министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Республики Саха (Якутия) при поддержке Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 гг. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, которое проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, обеспечению адаптации к ним жизнедеятельности и повышению ее устойчивости, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.

https://ria.ru/20230323/zheleznyak-1860222012.html

https://ria.ru/20230323/merzlota-1860149960.html

https://ria.ru/20230323/videoprivetstvie-1859433894.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, арктика, юрий трутнев, сергей лавров, александр козлов (глава минприроды), арктический совет, российская академия наук, фонд "росконгресс", климат