https://ria.ru/20230324/sammit-1860399084.html
На климатическом саммите в Якутии обсудили вопросы таяния вечной мерзлоты
На климатическом саммите в Якутии обсудили вопросы таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 24.03.2023
На климатическом саммите в Якутии обсудили вопросы таяния вечной мерзлоты
Участники Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая состоялась в Якутске 22–24 марта в рамках... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:52
2023-03-24T14:52
2023-03-24T14:52
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
россия
арктика
юрий трутнев
сергей лавров
александр козлов (глава минприроды)
арктический совет
российская академия наук
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860220502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1d6afecd01e6d4cd73c5d9c1a955699.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Участники Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая состоялась в Якутске 22–24 марта в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. обсудили широкий круг вопросов устойчивости природных и технических систем криолитозоны, сообщает оператор мероприятия Фонд Росконгресс.Поиск совместных решенийКлиматическая конференция направлена на поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата. Участие в дискуссиях приняли эксперты и ведущие специалисты научных и научно-образовательных учреждений России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Бразилии, США и Японии. Всего в конференции приняли участие порядка 500 экспертов."Одной из ключевых тем нашего председательства в Арктическом совете является климатическая повестка. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, о состоянии климата, озонового слоя, вечной мерзлоты мы не имеем права забывать. Это глобальные, надполитические вопросы, от решения которых зависит не только экономическое развитие Якутии, Дальнего Востока или России, но и ситуация на планете в целом. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к увеличению температур, повышению уровня мирового океана. Меняется состояние почв, что влияет на хозяйственную деятельность в ряде северных регионов. И нам важно понимать, как эта ситуация развивается, к чему готовиться, а главное — как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой", - отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что МИД продолжит поддержку связей отечественного научного сообщества с иностранными партнерами.Сбалансированный подход и мониторингПрограмма конференции включала проведение двух пленарных заседаний, посвященных актуальным вопросам состояния мерзлоты и проблематике меняющегося климата. Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, до 2025 года на территории России планируется создание 140 наблюдательных пунктов в рамках системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты, которая позволит делать более точные прогнозы изменения климата в России.В свою очередь, директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк предложил внедрить межведомственную систему государственного мониторинга и управления состоянием вечной мерзлоты в Арктической зоне, которая включала бы составление прогнозов ее изменений и разработку методов регулирования. По его словам, при сохранении текущих темпов изменения климатических условий к 2050 году ущерб для жилых и промышленных сооружений оценивается в 5–7 триллионов рублей.На круглом столе "Актуальные проблемы криосферы: взгляд молодых ученых" сотрудники научных организаций предложили создать Ассоциацию геокриологов России, которая будет способствовать координации и консолидации сообщества мерзлотоведов. Планируется, что среди основных задач Ассоциации будут мониторинг криолитозоны, содействие в разработке и реализации международных, национальных и региональных программ для развития геокриологической науки, организация научных мероприятий, а также информационная поддержка исследований.По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, важно уделять внимание не только формированию научного подхода в вопросах изменения климата, но и вопросам безопасности инфраструктуры."Мы стараемся рассматривать вопросы глобального изменения климата, таяния вечной мерзлоты не только с научной точки зрения. Для Республики Саха - это абсолютно практический вопрос. Несколько лет назад каждая третья стройка в Якутии сопровождалась трудностями из-за проблем с грунтами. Сейчас 70–80% строек в республике тем или иным образом попадают на проблемы, связанные с оттаиванием вечномерзлых грунтов. Безусловно, система охраны вечной мерзлоты в нашей стране должна иметь не только научную, но и серьезную практическую наполненность: необходимо постоянно проводить мониторинг для того, чтобы делать научные выводы, но и для обеспечения безопасности инфраструктуры", - считает глава республики.СотрудничествоВ рамках конференции также состоялось подписание ряда соглашений. В частности, АНО "Центр управления проектами НОЦ "Север"" подписала два документа о сотрудничестве с компанией XY Investment Group и Российско-азиатским консорциумом арктических исследований. Кроме того, на конференции также было заключено пятистороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), ФГБУ "Сибирское отделение Российской академии наук", правительством Республики Саха (Якутия), ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)".Мероприятия прошли в очном и дистанционном форматах: студии для участников конференции были организованы в Москве, Пекине и Астане. Записи трансляций конференции доступны на странице мероприятия на официальном сайте российского председательства. Организаторами конференции являются министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Республики Саха (Якутия) при поддержке Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 гг. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, которое проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, обеспечению адаптации к ним жизнедеятельности и повышению ее устойчивости, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.
https://ria.ru/20230323/zheleznyak-1860222012.html
https://ria.ru/20230323/merzlota-1860149960.html
https://ria.ru/20230323/videoprivetstvie-1859433894.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, юрий трутнев, сергей лавров, александр козлов (глава минприроды), арктический совет, российская академия наук, фонд "росконгресс", климат
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Россия, Арктика, Юрий Трутнев, Сергей Лавров, Александр Козлов (глава Минприроды), Арктический совет, Российская академия наук, Фонд "Росконгресс", Климат
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Участники Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая состоялась в Якутске 22–24 марта в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. обсудили широкий круг вопросов устойчивости природных и технических систем криолитозоны, сообщает оператор мероприятия Фонд Росконгресс.
Климатическая конференция направлена на поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата. Участие в дискуссиях приняли эксперты и ведущие специалисты научных и научно-образовательных учреждений России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Бразилии, США и Японии. Всего в конференции приняли участие порядка 500 экспертов.
Михаил Железняк: мерзлота – это тоже ресурс
"Одной из ключевых тем нашего председательства в Арктическом совете является климатическая повестка. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, о состоянии климата, озонового слоя, вечной мерзлоты мы не имеем права забывать. Это глобальные, надполитические вопросы, от решения которых зависит не только экономическое развитие Якутии, Дальнего Востока
или России, но и ситуация на планете в целом. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к увеличению температур, повышению уровня мирового океана. Меняется состояние почв, что влияет на хозяйственную деятельность в ряде северных регионов. И нам важно понимать, как эта ситуация развивается, к чему готовиться, а главное — как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой", - отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
сообщил, что МИД продолжит поддержку связей отечественного научного сообщества с иностранными партнерами.
«
"Министерство иностранных дел продолжит оказывать поддержку налаживанию и поддержанию связей отечественного научного сообщества с иностранными партнерами. Сегодня это особенно актуально, имея в виду, что по вине отдельных недружественных государств многие каналы официального дипломатического общения остаются заблокированными либо ограничены самым минимальным набором обсуждаемых тем", — отметил он.
Сбалансированный подход и мониторинг
Программа конференции включала проведение двух пленарных заседаний, посвященных актуальным вопросам состояния мерзлоты и проблематике меняющегося климата. Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
, до 2025 года на территории России планируется создание 140 наблюдательных пунктов в рамках системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты, которая позволит делать более точные прогнозы изменения климата в России.
В свою очередь, директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН
Михаил Железняк предложил внедрить межведомственную систему государственного мониторинга и управления состоянием вечной мерзлоты в Арктической зоне, которая включала бы составление прогнозов ее изменений и разработку методов регулирования. По его словам, при сохранении текущих темпов изменения климатических условий к 2050 году ущерб для жилых и промышленных сооружений оценивается в 5–7 триллионов рублей.
Романовский: на Аляске, как в Якутии, разрушается мерзлота
На круглом столе "Актуальные проблемы криосферы: взгляд молодых ученых" сотрудники научных организаций предложили создать Ассоциацию геокриологов России, которая будет способствовать координации и консолидации сообщества мерзлотоведов. Планируется, что среди основных задач Ассоциации будут мониторинг криолитозоны, содействие в разработке и реализации международных, национальных и региональных программ для развития геокриологической науки, организация научных мероприятий, а также информационная поддержка исследований.
«
"Меняющийся арктический климат - это не только новый вызов, но и открывающиеся перед нами возможности инфраструктурного, логистического и производственного развития арктических территорий. Этот потенциал необходимо использовать на основе сбалансированного и выверенного подхода, который учитывает все без исключения аспекты природоохранной проблематики. Проблема изменения климата касается всех стран, представители которых собрались в Якутске", — подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
.
По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева
, важно уделять внимание не только формированию научного подхода в вопросах изменения климата, но и вопросам безопасности инфраструктуры.
"Мы стараемся рассматривать вопросы глобального изменения климата, таяния вечной мерзлоты не только с научной точки зрения. Для Республики Саха
- это абсолютно практический вопрос. Несколько лет назад каждая третья стройка в Якутии сопровождалась трудностями из-за проблем с грунтами. Сейчас 70–80% строек в республике тем или иным образом попадают на проблемы, связанные с оттаиванием вечномерзлых грунтов. Безусловно, система охраны вечной мерзлоты в нашей стране должна иметь не только научную, но и серьезную практическую наполненность: необходимо постоянно проводить мониторинг для того, чтобы делать научные выводы, но и для обеспечения безопасности инфраструктуры", - считает глава республики.
Владимир Солодов: необходимо комплексное изучение климатических вызовов
В рамках конференции также состоялось подписание ряда соглашений. В частности, АНО "Центр управления проектами НОЦ "Север"" подписала два документа о сотрудничестве с компанией XY Investment Group и Российско-азиатским консорциумом арктических исследований. Кроме того, на конференции также было заключено пятистороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
, ФГБУ "Сибирское отделение Российской академии наук", правительством Республики Саха (Якутия), ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)".
Мероприятия прошли в очном и дистанционном форматах: студии для участников конференции были организованы в Москве, Пекине и Астане. Записи трансляций конференции доступны на странице мероприятия на официальном сайте
российского председательства. Организаторами конференции являются министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Республики Саха (Якутия) при поддержке Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 гг. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, которое проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, обеспечению адаптации к ним жизнедеятельности и повышению ее устойчивости, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.