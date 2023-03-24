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Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в начале мая - РИА Новости, 24.03.2023
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Туризм
 
01:20 24.03.2023 (обновлено: 01:40 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/puteshestviya-1859845891.html
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в начале мая
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в начале мая - РИА Новости, 24.03.2023
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в начале мая
Определены наиболее востребованные направления для железнодорожных путешествий в начале мая, сообщает Туту. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T01:20
2023-03-24T01:40
туризм
туризм
новости - туризм
поезда
москва
симферополь
нижний новгород
отдых в россии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Определены наиболее востребованные направления для железнодорожных путешествий в начале мая, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов на период с 28 апреля по 10 мая. Оказалось, что больше всего — 97 процентов — поездок в этот период запланировано по России. Средний чек — 3,9 тысячи рублей в одну сторону, за рубеж проездной документ обходится в среднем в 4,4 тысячи.Чаще всего пользователи покупали билеты на поезда между двух столиц. Его средняя стоимость — 2,7 тысячи рублей.На втором месте в списке самых востребованных — маршрут из Москвы в Симферополь, средний чек 8,3 тысячи рублей. Замыкает тройку железнодорожный рейс из столицы в Нижний Новгород, за билет в одну сторону путешественники платят в среднем 1,9 тысячи рублей.Также у туристов из Москвы популярны Казань, Анапа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Волгоград и Воронеж. Из Санкт-Петербурга, помимо столицы, востребованы Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Симферополь, Тула, Краснодар, Воронеж.Минск — самое популярное направление у направляющихся на поезде за границу. Также туристы часто оплачивают путешествия в Брест, Оршу и Гагру.
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туризм, новости - туризм, поезда, москва, симферополь, нижний новгород, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, поезда, Москва, Симферополь, Нижний Новгород, отдых в России
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в начале мая

Туту: две столицы — самые популярные маршруты для путешествий на поезде в начале мая

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДевушка делает селфи у скоростного поезда "Ласточка" перед отправлением первого рейса с железнодорожного вокзала Челябинска в Магнитогорск
Девушка делает селфи у скоростного поезда Ласточка перед отправлением первого рейса с железнодорожного вокзала Челябинска в Магнитогорск - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Определены наиболее востребованные направления для железнодорожных путешествий в начале мая, сообщает Туту.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов на период с 28 апреля по 10 мая. Оказалось, что больше всего — 97 процентов — поездок в этот период запланировано по России. Средний чек — 3,9 тысячи рублей в одну сторону, за рубеж проездной документ обходится в среднем в 4,4 тысячи.
Чаще всего пользователи покупали билеты на поезда между двух столиц. Его средняя стоимость — 2,7 тысячи рублей.
На втором месте в списке самых востребованных — маршрут из Москвы в Симферополь, средний чек 8,3 тысячи рублей. Замыкает тройку железнодорожный рейс из столицы в Нижний Новгород, за билет в одну сторону путешественники платят в среднем 1,9 тысячи рублей.
Также у туристов из Москвы популярны Казань, Анапа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Волгоград и Воронеж. Из Санкт-Петербурга, помимо столицы, востребованы Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Симферополь, Тула, Краснодар, Воронеж.
Минск — самое популярное направление у направляющихся на поезде за границу. Также туристы часто оплачивают путешествия в Брест, Оршу и Гагру.
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