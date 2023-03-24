https://ria.ru/20230324/medvedev-1860408557.html
Правительство ФРГ отказалось комментировать слова Медведева по решению МУС
Правительство ФРГ отказалось комментировать слова Медведева по решению МУС - РИА Новости, 24.03.2023
Правительство ФРГ отказалось комментировать слова Медведева по решению МУС
Германия не намерена реагировать на слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о последствиях исполнения решения Международного уголовного суда... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:11
2023-03-24T15:11
2023-03-24T15:11
в мире
германия
россия
международный уголовный суд
владимир путин
дмитрий медведев
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Германия не намерена реагировать на слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о последствиях исполнения решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Ранее Медведев заявил, что если ФРГ надумает исполнить решение МУС об "аресте" президента РФ Владимира Путина, то это будет равносильно объявлению войны, тогда все российские "средства" полетят в бундестаг. "На такие провокации я не намерен реагировать или как-то отвечать на них", - сообщил Хебештрайт на брифинге правительства страны. Он отметил, что также не будет оценивать опасность или серьезность данных слов, поскольку это уже можно было бы считать реакцией. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.
https://ria.ru/20230323/mus-1860120520.html
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в мире, германия, россия, международный уголовный суд, владимир путин, дмитрий медведев
В мире, Германия, Россия, Международный уголовный суд, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Правительство ФРГ отказалось комментировать слова Медведева по решению МУС
Берлин отказался комментировать заявления Медведева о последствиях исполнения решения МУС