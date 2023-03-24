https://ria.ru/20230324/khimataka-1860509844.html

В Германии химатаку в Думе назвали постановочной, заявил журналист из США

В Германии химатаку в Думе назвали постановочной, заявил журналист из США - РИА Новости, 24.03.2023

В Германии химатаку в Думе назвали постановочной, заявил журналист из США

Немецкий токсиколог заявлял, что, возможно, химатака в сирийской Думе, якобы произошедшая в 2018 году, является постановочной – симптомы жертв не соответствуют... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:00

2023-03-24T20:00

2023-03-24T20:00

россия

в мире

дамаск (город)

дума

василий небензя

организация по запрещению химического оружия

оон

белые каски

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ООН, 24 мар – РИА Новости. Немецкий токсиколог заявлял, что, возможно, химатака в сирийской Думе, якобы произошедшая в 2018 году, является постановочной – симптомы жертв не соответствуют признакам воздействия хлора, заявил американский независимый журналист Аарон Матэ в ходе неформального заседания СБ ООН. В пятницу по инициативе России проходит неформальное заседание СБ ООН по теме "Риски, вытекающие из-за политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия". Мате напомнил, что два инспектора ОЗХО, обладающие 30 летним опытом, работали в составе группы над расследованием происшедшего в Думе и были направлены в Сирию. Как рассказал журналист, эти два инспектора обвинили высокопоставленных чиновников ОЗХО в блокировании выводов расследования и публикации неподтвержденных заключений, которые безосновательно обвиняют сирийское правительство в проведении химической атаки в Думе. По словам Матэ, эти инспекторы хотят, чтобы их выслушали, но вместо этого ОЗХО отказалась встречаться с ними и дискредитировала их в глазах общественности. Матэ напомнил, что после того, как 7 апреля 2018 года произошла предполагаемся химатака, следователи ОЗХО отправились на место – в Думу. "После того, как они вернулись в Гаагу, они провели химический анализ. И они выявили кое-что очень странное: симптомы жертв в Думе, людей на фотографиях выглядели так, как будто они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. У ряда жертв наблюдалось обильное выделение слюны изо рта". – сказал Матэ. "Внутри здания были десятки тел, сваленных грудой в центре комнаты. Это классические признаки нервно-паралитической атаки – как, например, применение зарина. Но химанализ ОЗХО из их же лабораторий не нашел никаких следов нервно-паралитического вещества, в том числе зарина", - подчеркнул он. По его словам, были симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, но не было его следов. "Так что им нужна была экспертиза. Они отправились в Германию, чтобы провести консультации с главным военным токсикологом. И показали ему фото и видео инцидента в Думе. Немцы очень быстро пришли к заключению, что наблюдаемые симптомы жертв в Думе не имеют отношения к хлору", - отметил он. "И один член группы, посещавшей Думу, написал письмо, которое потом "утекло". Он глава лаборатории ОЗХО. Он сообщил, что один из немцев указал на "возможность постановочной атаки" в Думе, потому что "последствия ее для жертв не соответствуют воздействию хлора", - рассказал Матэ. Журналист напомнил, что группа ОЗХО включила эту оценку немецкого токсиколога в первоначальный доклад, который вышел в июне 2018. "Что случилось с этим выводом? Его стерли. Неизвестные высокопоставленные представители ОЗХО стерли этот вывод и добавили ряд неподкрепленных заключений, утверждающих, что химатака произошла", - подчеркнул он. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия давно обращала внимание на сбои в работе ОЗХО, "обнажившиеся с начала политизации сирийского химического досье, несмотря на то, что Дамаск давно уничтожил свой химарсенал". Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

https://ria.ru/20230130/mid-1848547650.html

https://ria.ru/20230128/siriya-1848143996.html

https://ria.ru/20230207/ozkho-1850406787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, дамаск (город), дума, василий небензя, организация по запрещению химического оружия, оон, белые каски