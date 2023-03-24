https://ria.ru/20230324/energetika-1860255863.html

Forbes: в мире назрел раскол из-за противостояния России

Forbes: в мире назрел раскол из-за противостояния России - РИА Новости, 24.03.2023

Forbes: в мире назрел раскол из-за противостояния России

В условиях санкций стран Запада против России мир разделился на два блока — поддерживающих санкции и их противников, при этом в число последних входит... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T06:45

2023-03-24T06:45

2023-03-24T16:17

экономика

цены на нефть

россия

брикс

евросоюз

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5e84480946427c8868d9266a5d565f13.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В условиях санкций стран Запада против России мир разделился на два блока — поддерживающих санкции и их противников, при этом в число последних входит большинство стран мира, за исключением ряда стран Запада и их союзников, такое мнение высказал экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в Forbes."Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя от вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия", — написал автор статьи.Хотя роль доллара как международной резервной валюты в ближайшее время не изменится, процесс бифуркации мировой экономики уже начался, выразил уверенность Доши. "Сейчас мы являемся свидетелями появления финансовых блоков в торговле, инвестициях, финансах и кредитовании, базирующихся на сырьевой основе. Этому будут способствовать новые финансовые институты, такие как Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая, а также более широкое использование в региональной торговле энергоносителями валют, отличных от доллара США. Москва и Пекин работают над созданием международной резервной валюты и интегрированной системы межбанковских расчетов на основе товарной корзины валют БРИКС для противодействия западным финансовым санкциям", — отметил автор статьи.Также экономист сделал ряд прогнозов касательно того, как текущая ситуация на рынке энергоносителей повлияет на мир. Европа, убежден автор, навсегда лишилась дешевого российского газа, в связи с чем ЕС будет обречен на деиндустриализацию и весомое падение уровня жизни. Этим, по его мнению, воспользуются США, продавая свои энергоносители по высокой цене и превращая ЕС в своего вассала. В то же время, согласно Доши, для развивающихся стран будет выгодно стремиться к сотрудничеству с Россией и Китаем.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель для торгующихся со скидкой (мазут).

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853043519.html

https://ria.ru/20230205/nefteprodukty-1849853465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, брикс, евросоюз, forbes