Forbes: в мире назрел раскол из-за противостояния России
Экономист Доши: большинство стран выступили против санкций ради сотрудничества с Россией
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В условиях санкций стран Запада против России мир разделился на два блока — поддерживающих санкции и их противников, при этом в число последних входит большинство стран мира, за исключением ряда стран Запада и их союзников, такое мнение высказал экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в Forbes.
"Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя от вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия", — написал автор статьи.
Хотя роль доллара как международной резервной валюты в ближайшее время не изменится, процесс бифуркации мировой экономики уже начался, выразил уверенность Доши. "Сейчас мы являемся свидетелями появления финансовых блоков в торговле, инвестициях, финансах и кредитовании, базирующихся на сырьевой основе. Этому будут способствовать новые финансовые институты, такие как Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая, а также более широкое использование в региональной торговле энергоносителями валют, отличных от доллара США. Москва и Пекин работают над созданием международной резервной валюты и интегрированной системы межбанковских расчетов на основе товарной корзины валют БРИКС для противодействия западным финансовым санкциям", — отметил автор статьи.
Также экономист сделал ряд прогнозов касательно того, как текущая ситуация на рынке энергоносителей повлияет на мир. Европа, убежден автор, навсегда лишилась дешевого российского газа, в связи с чем ЕС будет обречен на деиндустриализацию и весомое падение уровня жизни. Этим, по его мнению, воспользуются США, продавая свои энергоносители по высокой цене и превращая ЕС в своего вассала. В то же время, согласно Доши, для развивающихся стран будет выгодно стремиться к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель для торгующихся со скидкой (мазут).